General Motors elektrikli araçlarında LFP batarya kullanacak

Lityum demir fosfat batarya kullanacak
Bugüne kadar sadece LG üretimi NMC811 katotlu kese tipinde piller kullanan GM, bu standart yaklaşımla maliyetleri azaltarak hızlı üretim yapmayı hedefliyordu. Ancak üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanan şirket, artık daha uygun fiyatlı lityum demir fosfat (LFP) ve NMC532 tipinde pil hücrelerine de araçlarında yer verecek.
GM, nikel kobalt manganez (NMC) kimyasından LFP'ye geçişin elektrikli araç maliyetini 6.000 dolara kadar düşürebileceğini belirtiyor. 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan ikinci nesil Chevy Bolt, LFP tipinde prizmatik bataryalara sahip olacak.
GM ayrıca, Michigan'daki Warren Tech Center'da yeni bir pil araştırma tesisi inşa etmeyi planlıyor. Buradaki ekip, kese formatına ek olarak silindirik ve prizmatik hücreleri inceleyecek ve alternatif pil kimyalarını araştıracak.
Pil stratejisindeki değişimle GM, elektrikli araç işinde karlılığa ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl yaklaşık 200.000 elektrikli araç üretip satmayı hedefleyen şirket, Kuzey Amerika'daki ikinci büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.