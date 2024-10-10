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    Anlık Bildirim

    General Motors elektrikli araçlarında LFP batarya kullanacak

    General Motors, tek tip pillerin kullanıldığı Ultium batarya sistemini terk ediyor. ABD'li otomobil üreticisi artık araçlarında LFP gibi farklı kimyadaki pilleri de kullanacak.
    General Motors elektrikli araçlarında LFP batarya kullanacak Tam Boyutta Gör
    General Motors (GM), tek tip pillerin kullanıldığı Ultium batarya sistemini terk ediyor. ABD'li otomobil üreticisi artık araçlarında farklı pil kimyalarını kullanacak.

    Lityum demir fosfat batarya kullanacak

    Bugüne kadar sadece LG üretimi NMC811 katotlu kese tipinde piller kullanan GM, bu standart yaklaşımla maliyetleri azaltarak hızlı üretim yapmayı hedefliyordu. Ancak üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanan şirket, artık daha uygun fiyatlı lityum demir fosfat (LFP) ve NMC532 tipinde pil hücrelerine de araçlarında yer verecek. 

    GM, nikel kobalt manganez (NMC) kimyasından LFP'ye geçişin elektrikli araç maliyetini 6.000 dolara kadar düşürebileceğini belirtiyor. 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan ikinci nesil Chevy Bolt, LFP tipinde prizmatik bataryalara sahip olacak.

    GM ayrıca, Michigan'daki Warren Tech Center'da yeni bir pil araştırma tesisi inşa etmeyi planlıyor. Buradaki ekip, kese formatına ek olarak silindirik ve prizmatik hücreleri inceleyecek ve alternatif pil kimyalarını araştıracak.

    Pil stratejisindeki değişimle GM, elektrikli araç işinde karlılığa ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl yaklaşık 200.000 elektrikli araç üretip satmayı hedefleyen şirket, Kuzey Amerika'daki ikinci büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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