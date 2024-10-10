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Tam Boyutta Gör General Motors (GM), tek tip pillerin kullanıldığı Ultium batarya sistemini terk ediyor. ABD'li otomobil üreticisi artık araçlarında farklı pil kimyalarını kullanacak.

Lityum demir fosfat batarya kullanacak

Bugüne kadar sadece LG üretimi NMC811 katotlu kese tipinde piller kullanan GM, bu standart yaklaşımla maliyetleri azaltarak hızlı üretim yapmayı hedefliyordu. Ancak üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanan şirket, artık daha uygun fiyatlı lityum demir fosfat (LFP) ve NMC532 tipinde pil hücrelerine de araçlarında yer verecek.

GM, nikel kobalt manganez (NMC) kimyasından LFP'ye geçişin elektrikli araç maliyetini 6.000 dolara kadar düşürebileceğini belirtiyor. 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan ikinci nesil Chevy Bolt, LFP tipinde prizmatik bataryalara sahip olacak.

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GM ayrıca, Michigan'daki Warren Tech Center'da yeni bir pil araştırma tesisi inşa etmeyi planlıyor. Buradaki ekip, kese formatına ek olarak silindirik ve prizmatik hücreleri inceleyecek ve alternatif pil kimyalarını araştıracak.

Pil stratejisindeki değişimle GM, elektrikli araç işinde karlılığa ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl yaklaşık 200.000 elektrikli araç üretip satmayı hedefleyen şirket, Kuzey Amerika'daki ikinci büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu söylüyor.

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General Motors elektrikli araçlarında LFP batarya kullanacak