    Yeni Chery Tiggo 8'in resmi görselleri paylaşıldı

    Chery, tamamen yenilenen Tiggo 8’in resmi görsellerini paylaştı. Daha büyük boyutları, güncellenmiş tasarımı ve iki farklı ön yüz seçeneğiyle SUV, yılın son çeyreğinde tanıtılacak.

    Yeni Chery Tiggo 8'in resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Chery, tamamen yenilenen Tiggo 8’in resmi görsellerini paylaştı. Yenilenen model; güncellenmiş tasarımı, beş koltuklu düzeni ve mevcut Tiggo 8’e kıyasla daha büyük gövdesiyle dikkat çekiyor. Aracın resmi lansmanı bu yılın dördüncü çeyreğinde yapılacak.

    Yeni Tiggo 8, tüketicilere iki farklı ön yüz tasarımı seçeneği sunacak. Bunlardan ilki, mevcut Tiggo 8 Plus’a benzer şekilde bölünmüş far düzeni ve X şeklinde detaylara sahip büyük panjuruyla dikkat çekiyor. İkinci tasarımda ise tek gövdeli far grubu ve elmas formunda çokgen panjur dikkat çekiyor.

    Yeni Chery Tiggo 8'in resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Aracın arka bölümünde ise tamamen güncellenmiş bir görünüm mevcut. Boydan boya uzanan ince LED stopların hemen üzerinde Chery yazısı göze çarpıyor. Tampon kenarlarındaki dikey reflektörler, egzoz çıkışları, çok kollu büyük jantlar ve yüksek omuz çizgisi de yenilenen SUV modelin dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor. 

    Yeni Tiggo 8; 4749mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2825 mm aks mesafesine sahip. Bu da mevcut Tiggo 8’e kıyasla 27 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 35 mm daha alçak bir gövdeye sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca aks mesafesinde de yaklaşık 12 cm gibi ciddi bir artış söz konusu.

    Yeni Chery Tiggo 8'in resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Şimdilik yeni Tiggo 8’in motor seçenekleri açıklanmadı. Ancak modelin daha güçlü bir motorla satışa çıkması bekleniyor.
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

