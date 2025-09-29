Yeni Chery Tiggo 8'in resmi görselleri paylaşıldı

Chery, tamamen yenilenen Tiggo 8’in resmi görsellerini paylaştı. Daha büyük boyutları, güncellenmiş tasarımı ve iki farklı ön yüz seçeneğiyle SUV, yılın son çeyreğinde tanıtılacak.
Yeni Tiggo 8, tüketicilere iki farklı ön yüz tasarımı seçeneği sunacak. Bunlardan ilki, mevcut Tiggo 8 Plus’a benzer şekilde bölünmüş far düzeni ve X şeklinde detaylara sahip büyük panjuruyla dikkat çekiyor. İkinci tasarımda ise tek gövdeli far grubu ve elmas formunda çokgen panjur dikkat çekiyor.
Yeni Tiggo 8; 4749mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2825 mm aks mesafesine sahip. Bu da mevcut Tiggo 8’e kıyasla 27 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 35 mm daha alçak bir gövdeye sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca aks mesafesinde de yaklaşık 12 cm gibi ciddi bir artış söz konusu.
keskin olunca kendiside keser...