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Chevrolet Volt'un üretim kapasitesi %50 arttırılıyor

8 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Chevrolet, geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı Barrack H. Obama'nın ziyaret ettiği Detroit-Hamtramck tesislerindeki Volt üretimini %50 arttırmaya hazırlanıyor. Firmanın elektrikli yeni yol otomobili olan Volt'un gerek tasarımı gerekse de üzerinde barındırdığı teknolojilerle dikkat çekmesinin ardından Chevrolet, Volt modelinin 2012 için planlanan üretim kapasitesini, güçlü talep ve yoğun müşteri ilgisine paralel olarak %50 arttırmaya karar verdi.

Chevrolet daha önce yaptığı bir açıklamada üretimin başladığı tarihten 2011 sonuna kadar 10.000, 2012 takviminde ise 30.000 adet Volt üretmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gelen yoğun talep sonrasında kapasite arttırımına gidilerek 2012 için planlanan araç sayısı 30 binden 45 bine çıkartıldı. 2012 yılı için toplamda 60.000 adet Volt planlandığı düşünülürse, uluslararası pazarlar için ayrılan adet sayısının sadece 15.000 ile sınırlı kalacağı söylenebilir.

Chevrolet, tamamı Hamtramck tesislerinde üretilecek Volt modelini uluslararası pazarlara 5 farklı marka altında sunacak;

  • 2011 Chevrolet Volt (Kuzey Amerika)
  • 2012 Opel Ampera (Avrupa)
  • 2012 Buick Ampera (Çin)
  • 2012 Vauxhall Ampera (İngiltere)
  • 2013 Holden Ampera (Avustralya)

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sotoxs 8 yıl
chevy ambalaj iyi de kalite müthiş düşmüş. komşumuz cruze modeli aldı, motor sanki içerideymiş gibi çok ses alıyor. 39 bin edecek bir araba değil bence.
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desiya 8 yıl
Opel ampera Türkiye'de 80-90.000 lira dolayında satılacak. Prius misali.

Bu teknoloji icin ilk basta bu fiyatlar normal. 9-10 sene sonra fiyatlar mevcut c segment fiyatlarına inecektir.

İlk üretilen hersey gibi bu araçlarında pahalı olmasını yadırgamayın.

Ancak gekecegi dusunen Devletler bu tarz araçlarda vergilerde değişikliğe gitmek zorundadır.
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Momo-Oz 8 yıl
300 lira kar edicem diye 60 milyarı bu arabaya bağlayamam ... kimse kusura bakmasın
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StevenGerrard 8 yıl

DungeonKeeper

300 lira kar edicem diye 60 milyarı bu arabaya bağlayamam ... kimse kusura bakmasın



30-40 yıl sonra torunlarının küfürlerini iştirsin artık ama 60 bin lira bi d snınfı araça verirsniz yazık valla [>:]
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Fleetwood1991 8 yıl

DungeonKeeper

300 lira kar edicem diye 60 milyarı bu arabaya bağlayamam ... kimse kusura bakmasın

Bu araç Abd'de $41.000 ise bizde 180-200.000 tl felan olur.
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mehmetgirgin 8 yıl
çok güzel arabaya türkiyeye fabrikası kurulsa fena olmaz
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orhan--k 8 yıl
Bu tarz teknolojiler inşallah çabuk çoğalır...
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DeadLifter 8 yıl
Paylaşım için teşekkürler...

Sizden daha fazla bu tarz yenilik haberleri bekliyoruz.
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