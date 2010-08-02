Chevrolet Volt'un üretim kapasitesi %50 arttırılıyor

Chevrolet, geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı Barrack H. Obama'nın ziyaret ettiği Detroit-Hamtramck tesislerindeki Volt üretimini %50 arttırmaya hazırlanıyor. Firmanın elektrikli yeni yol otomobili olan Volt'un gerek tasarımı gerekse de üzerinde barındırdığı teknolojilerle dikkat çekmesinin ardından Chevrolet, Volt modelinin 2012 için planlanan üretim kapasitesini, güçlü talep ve yoğun müşteri ilgisine paralel olarak %50 arttırmaya karar verdi.
Chevrolet daha önce yaptığı bir açıklamada üretimin başladığı tarihten 2011 sonuna kadar 10.000, 2012 takviminde ise 30.000 adet Volt üretmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gelen yoğun talep sonrasında kapasite arttırımına gidilerek 2012 için planlanan araç sayısı 30 binden 45 bine çıkartıldı. 2012 yılı için toplamda 60.000 adet Volt planlandığı düşünülürse, uluslararası pazarlar için ayrılan adet sayısının sadece 15.000 ile sınırlı kalacağı söylenebilir.
Chevrolet, tamamı Hamtramck tesislerinde üretilecek Volt modelini uluslararası pazarlara 5 farklı marka altında sunacak;
- 2011 Chevrolet Volt (Kuzey Amerika)
- 2012 Opel Ampera (Avrupa)
- 2012 Buick Ampera (Çin)
- 2012 Vauxhall Ampera (İngiltere)
- 2013 Holden Ampera (Avustralya)
Bu teknoloji icin ilk basta bu fiyatlar normal. 9-10 sene sonra fiyatlar mevcut c segment fiyatlarına inecektir.
İlk üretilen hersey gibi bu araçlarında pahalı olmasını yadırgamayın.
Ancak gekecegi dusunen Devletler bu tarz araçlarda vergilerde değişikliğe gitmek zorundadır.
30-40 yıl sonra torunlarının küfürlerini iştirsin artık ama 60 bin lira bi d snınfı araça verirsniz yazık valla [>:]
Bu araç Abd'de $41.000 ise bizde 180-200.000 tl felan olur.
Sizden daha fazla bu tarz yenilik haberleri bekliyoruz.