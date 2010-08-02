Chevrolet Volt'un üretim kapasitesi %50 arttırılıyor

Chevrolet, geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı Barrack H. Obama'nın ziyaret ettiği Detroit-Hamtramck tesislerindeki Volt üretimini %50 arttırmaya hazırlanıyor. Firmanın elektrikli yeni yol otomobili olan Volt'un gerek tasarımı gerekse de üzerinde barındırdığı teknolojilerle dikkat çekmesinin ardından Chevrolet, Volt modelinin 2012 için planlanan üretim kapasitesini, güçlü talep ve yoğun müşteri ilgisine paralel olarak %50 arttırmaya karar verdi.

Chevrolet daha önce yaptığı bir açıklamada üretimin başladığı tarihten 2011 sonuna kadar 10.000, 2012 takviminde ise 30.000 adet Volt üretmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gelen yoğun talep sonrasında kapasite arttırımına gidilerek 2012 için planlanan araç sayısı 30 binden 45 bine çıkartıldı. 2012 yılı için toplamda 60.000 adet Volt planlandığı düşünülürse, uluslararası pazarlar için ayrılan adet sayısının sadece 15.000 ile sınırlı kalacağı söylenebilir.

Chevrolet, tamamı Hamtramck tesislerinde üretilecek Volt modelini uluslararası pazarlara 5 farklı marka altında sunacak;