Chrome OS kayıtlı şifreleri göstermek için kimlik doğrulaması isteyecek

İster LastPass veya 1Password gibi bir üçüncü taraf şifre yöneticisi, ister işletim sisteminizde dahili şifre yöneticisi kullanıyor olun, tüm bu sistemlerde şifreleri görüntülemek için bir ana şifre girmeniz gerekecektir. Ancak işin tuhafı bu özelliğin Chrome OS işletim sisteminde olmaması.

Yakında aktif duruma geçecek

Chrome OS kullanıcıları siseme kayıtlı olan şifrelerini görmek için herhangi bir güvenlik aşamasından geçmiyorlardı. Ancak Google'dan yapılan açıklamaya göre artık kullanıcılar, sisteme kayıtlı şifrelerini görebilmek için kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacaklar. Google'ın bu özelliği neden bu kadar geciktirdiği ise tam olarak bilinmiyor.

https://www.androidpolice.com/2019/01/17/chrome-os-to-require-authentication-to-view-saved-passwords/

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Yeni özelliğindevreye gireceğine dair bir bilgi yok ancak çok da fazla uzun bir sürebelirtiliyor. Eğer Chrome OS kullanıcısıysanız, şimdilik alabileceğiniz en etkili güvenlik yöntemi, bilgisayar başında olmadığınız durumda sisteminizidurumda bırakmanız.