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Chrome OS kayıtlı şifreleri göstermek için kimlik doğrulaması isteyecek

Google, Chrome OS kullanıcılarının güvenlikleri için yeni bir özelliği aktif duruma getirecek. Yakında Chrome OS işletim sistemindeki şifrelerin görüntülenmesi için kimlik doğrulaması gerekecek.
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İster LastPass veya 1Password gibi bir üçüncü taraf şifre yöneticisi, ister işletim sisteminizde dahili şifre yöneticisi kullanıyor olun, tüm bu sistemlerde şifreleri görüntülemek için bir ana şifre girmeniz gerekecektir. Ancak işin tuhafı bu özelliğin Chrome OS işletim sisteminde olmaması.

Yakında aktif duruma geçecek

Chrome OS kullanıcıları siseme kayıtlı olan şifrelerini görmek için herhangi bir güvenlik aşamasından geçmiyorlardı. Ancak Google'dan yapılan açıklamaya göre artık kullanıcılar, sisteme kayıtlı şifrelerini görebilmek için kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacaklar. Google'ın bu özelliği neden bu kadar geciktirdiği ise tam olarak bilinmiyor.
Yeni özelliğin ne zaman devreye gireceğine dair bir bilgi yok ancak çok da fazla uzun bir süre almayacağı belirtiliyor. Eğer Chrome OS kullanıcısıysanız, şimdilik alabileceğiniz en etkili güvenlik yöntemi, bilgisayar başında olmadığınız durumda sisteminizi kilitli durumda bırakmanız.

https://www.androidpolice.com/2019/01/17/chrome-os-to-require-authentication-to-view-saved-passwords/ Yorum Yaz
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alemburda34 4 ay
LastPass kullanıyorum büyük nimet.
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yorumculuklar 4 ay
Chrome ilk çıktığında aynı durum tüm sistemler için de geçerliydi. Hemen gösteriyordu şimdi onu Windows ve Linux'da düzeltmişler fakat Firefox hala aynı. Olur da birisi bilgisayarın kilidini açık bulsa veya uzaktan masaüstüne izin vermiş olsanız direkt görebilir.
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