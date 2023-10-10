Google, şifrelerin fişini çekti! Artık geçiş anahtarları kullanılacak

Googe Hesabında geçiş anahtarı dönemi
Geçiş anahtarları şifre hatırlama ve değiştirme gibi can sıkıcı adımları atlamamızı sağlıyor. Google’ın bu hamlesi sonrasında kullanıcılar böylece kurulum işlemi için hesap ayarlarında manuel olarak arama yapmak zorunda kalmayacaklar. Sektör genelindeki hedef, eninde sonunda geçiş anahtarlarını yeni oturum açma standardı haline getirmek olsa da, Google geleneksel şifrelerin “biz bu dönüşümü yaparken hala hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini” söylüyor.
Geçiş anahtarları (Passkeys) nedir?
Geçiş anahtarları, geleneksel parolaları cihazınızın kendi kimlik doğrulama yöntemleriyle değiştirebilmenizi sağlar. Bu şekilde, iPhone'unuzda Face ID'yi, Android telefonunuzun parmak izi sensörünü etkinleştirerek veya bir bilgisayarda Windows Hello ile Gmail, PayPal veya iCloud'da oturum açabilirsiniz. WebAuthn (ya da Web Authentication) teknolojisi üzerine inşa edilen bu sistemde, bir geçiş anahtarı oluşturduğunuzda iki farklı anahtar üretilir: biri hesabınızın bulunduğu web sitesi ya da hizmet tarafından saklanır, diğeri ise kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız cihazda saklanan özel bir anahtardır.Kaynakça https://blog.google/technology/safety-security/passkeys-default-google-accounts/ https://www.theverge.com/2023/10/10/23910966/google-account-passkey-setup-prompt-default-passwordless-security Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.