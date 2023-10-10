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    Google, şifrelerin fişini çekti! Artık geçiş anahtarları kullanılacak

    Google, kullanıcılardan varsayılan olarak şifresiz geçiş anahtarları oluşturmalarını istemeye başladı. Google Hesabınızda bir sonraki oturum açışınızda artık geçiş anahtarı kullanmanız önerilecek.
    Google, şifreleri sonlandırdı! Artık geçiş anahtarı kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcıların Google hesaplarındaki şifrelerden vazgeçerek, cihazlarınızda yerleşik olarak bulunan pin, yüz veya parmak izi kimlik doğrulamasını kullanan hızlı, güvenli ve şifresiz bir yaklaşım olan geçiş anahtarlarını tercih etmelerini teşvik ediyor. Bugünden itibaren Google, kullanıcılarından varsayılan olarak bir geçiş anahtarı oluşturmaları isteyecek.

    Googe Hesabında geçiş anahtarı dönemi

    Geçiş anahtarları şifre hatırlama ve değiştirme gibi can sıkıcı adımları atlamamızı sağlıyor. Google’ın bu hamlesi sonrasında kullanıcılar böylece kurulum işlemi için hesap ayarlarında manuel olarak arama yapmak zorunda kalmayacaklar. Sektör genelindeki hedef, eninde sonunda geçiş anahtarlarını yeni oturum açma standardı haline getirmek olsa da, Google geleneksel şifrelerin “biz bu dönüşümü yaparken hala hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini” söylüyor.

    Google, şifreleri sonlandırdı! Artık geçiş anahtarı kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla, kullanıcılar Google hesaplarında geleneksel şifrelerle oturum açmayı tercih edebilir ve hesapları için “mümkün olduğunda şifreyi atla” seçeneğini devre dışı bırakarak geçiş anahtarlarını kullanmaktan tamamen vazgeçebilirler. Google, geçtiğimiz yıl Workspace ve Cloud hesapları ile Chrome web tarayıcısı da dahil olmak üzere bir dizi ürününe geçiş anahtarı desteği getirdi. Önde gelen birçok web sitesi ve uygulama da geçiş anahtarlarını desteklemeye başlamış durumda.

    Geçiş anahtarları (Passkeys) nedir?

    Geçiş anahtarları, geleneksel parolaları cihazınızın kendi kimlik doğrulama yöntemleriyle değiştirebilmenizi sağlar. Bu şekilde, iPhone'unuzda Face ID'yi, Android telefonunuzun parmak izi sensörünü etkinleştirerek veya bir bilgisayarda Windows Hello ile Gmail, PayPal veya iCloud'da oturum açabilirsiniz. WebAuthn (ya da Web Authentication) teknolojisi üzerine inşa edilen bu sistemde, bir geçiş anahtarı oluşturduğunuzda iki farklı anahtar üretilir: biri hesabınızın bulunduğu web sitesi ya da hizmet tarafından saklanır, diğeri ise kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız cihazda saklanan özel bir anahtardır.

    Kaynakça https://blog.google/technology/safety-security/passkeys-default-google-accounts/ https://www.theverge.com/2023/10/10/23910966/google-account-passkey-setup-prompt-default-passwordless-security
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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