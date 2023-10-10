Google, şifrelerin fişini çekti! Artık geçiş anahtarları kullanılacak

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıların Google hesaplarındaki şifrelerden vazgeçerek, cihazlarınızda yerleşik olarak bulunan pin, yüz veya parmak izi kimlik doğrulamasını kullanan hızlı, güvenli ve şifresiz bir yaklaşım olan geçiş anahtarlarını tercih etmelerini teşvik ediyor. Bugünden itibaren Google, kullanıcılarından varsayılan olarak bir geçiş anahtarı oluşturmaları isteyecek.

Googe Hesabında geçiş anahtarı dönemi

Geçiş anahtarları şifre hatırlama ve değiştirme gibi can sıkıcı adımları atlamamızı sağlıyor. Google’ın bu hamlesi sonrasında kullanıcılar böylece kurulum işlemi için hesap ayarlarında manuel olarak arama yapmak zorunda kalmayacaklar. Sektör genelindeki hedef, eninde sonunda geçiş anahtarlarını yeni oturum açma standardı haline getirmek olsa da, Google geleneksel şifrelerin “biz bu dönüşümü yaparken hala hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini” söylüyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla, kullanıcılar Google hesaplarında geleneksel şifrelerle oturum açmayı tercih edebilir ve hesapları için “mümkün olduğunda şifreyi atla” seçeneğini devre dışı bırakarak geçiş anahtarlarını kullanmaktan tamamen vazgeçebilirler. Google, geçtiğimiz yıl Workspace ve Cloud hesapları ile Chrome web tarayıcısı da dahil olmak üzere bir dizi ürününe geçiş anahtarı desteği getirdi. Önde gelen birçok web sitesi ve uygulama da geçiş anahtarlarını desteklemeye başlamış durumda.

Geçiş anahtarları (Passkeys) nedir?

Geçiş anahtarları, geleneksel parolaları cihazınızın kendi kimlik doğrulama yöntemleriyle değiştirebilmenizi sağlar. Bu şekilde, iPhone'unuzda Face ID'yi, Android telefonunuzun parmak izi sensörünü etkinleştirerek veya bir bilgisayarda Windows Hello ile Gmail, PayPal veya iCloud'da oturum açabilirsiniz. WebAuthn (ya da Web Authentication) teknolojisi üzerine inşa edilen bu sistemde, bir geçiş anahtarı oluşturduğunuzda iki farklı anahtar üretilir: biri hesabınızın bulunduğu web sitesi ya da hizmet tarafından saklanır, diğeri ise kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız cihazda saklanan özel bir anahtardır.

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Google, şifreleri sonlandırdı! Artık geçiş anahtarı kullanılacak