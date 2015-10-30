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Chrome OS'a elveda

Dizüstü bilgisayarlarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösterilen Chrome OS platformu Android'in popülaritesi karşısında yenik düşüyor. Platform büyük bir devrimin eşiğinde.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome OS'a elveda


Google'ın dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak 2009 yılında geliştirmeye başladığı Chrome OS platformu, 2011 yılında ilk ürünlerde yerini almaya başlamış ve bu ürünlere Chromebook adı verilmişti. Chrome tarayıcısını temel alan bir anlayışla geliştirilen Chrome OS, çevrimiçi olarak çalışan uygulamalarla doluydu ve bu bakımdan mütevazi donanımlar üzerinde uygun fiyattan müşteriye satılıyordu. 

Chrome OS çeşitli üreticilerin de katkısıyla kısa sürede popüler oldu ve ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 25 payına hakim hale geldi. Global PC pazarında ise Chrome OS cihazlarının payı yüzde 3 civarında. Bunun birlikte Google iki başlı bir ilerleyiş istemiyor ve Chrome OS ile Android işletim sisteminin birleştirilmesi söz konusu. 

Google'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2017 yılında Chrome OS ve Android işletim sisteminin temellerini bir araya getiren yeni bir platform duyurulacak ve dizüstü modellerinde bu platform kullanılacak. Gelecek yıl platformun ilk betası kullanıcılarla buluşacak. 

Google'ın böyle bir hamle yapmak istediği uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta şirket içerisinde Andy Rubin'in Android bölümünden ayrılarak farklı projelere odaklanması da buna işaret olarak gösterilmişti. Kaynaklar Google'ın iki yıldır bu proje üzerinde çalıştığını belirtiyor. 

Detaylar şimdilik net değil. Yani bu yeni platform mobil cihazlara da mı gelecek veya sadece bilgisayar tarafında mı kullanılacak bilinmiyor ancak Android işletim sisteminin yeni bir adla sunulması mobil pazarda muhakkak Google'a kan kaybettirir. Bu bakımdan bu yeni platformun bilgisayar tarafında Chrome OS'un yerini alacağını düşünüyoruz. 

Bazı kaynaklar da yeni platformun dizüstü, mini PC ve tabletlerde kullanılacağını belirtiyor. Böylece yeni platform güçlü cihazların potansiyelinden en iyi şekilde faydalanacak ve klavye-fare biri çevre birimleri ile destekleyecek. Chromebook adındaki dizüstü modelleri de yeni bir ada kavuşacak. Ayrıca Google Play mağazasının da bu yeni platformda dizüstü bilgisayarlara geleceği ifade ediliyor. 

Google'ın bu hamle ile dizüstü tarafında daha gelişmiş Android verimlilik ve ofis uygulamaları sunacağından da bahsediliyor. Yani Chrome OS ile pek mümkün olmayan kurumsal Google uygulamaları yeni platform ile daha güçlü bir şekilde dizüstü segmentine çıkacak. 

Chrome OS ise tamamen ölmeyecek. Google'ın üretici ortaklarına Chrome OS platformunu dağıtmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Özkaynaklar azaltılsa da Chrome OS için Google mühendisleri teknik destek vermeye devam edecek. Google'ın Alphabet oluşumu sonrası en büyük değişiklik olarak gösterilen bu iddialar bakalım ne kadar gerçek olacak? 

http://wccftech.com/google-killing-chrome-os-reason/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen fx3169
fx3169
Android? Verimlilik?

Anlayamazsın.
3 Yanıt Yanıtla +25
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fthkn 3 yıl Patren
patren

direk laptoplara android versinler daha mantıklı

laptop platformda android hafif kalır. Alışmışsın windowsa tabi konuşması kolay geliyor. Android ancak mobilde idare eder. İOS da öyle. Sonuçta hafif olması için tasarlanmış sistemlerdir.
patrendirek laptoplara android versinler daha mantıklılaptop platformda android hafif kalır. Alışmışsın windowsa tabi k...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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karayulun 3 yıl
Google olan her şeyin altında VAMPİRLİK vardır. Her veriyi topluyor-çalıyor. Sana ne halkın verisinden? Önce bu soruyu sormamız gerekmekte. Cihazların yavaşlaması, bağlantının yavaşlaması bundandır. Dikkat ediniz, akıllı cihazlarda aşırı güçlü donanım gereksinimleri, sadece google veri toplama çekirdek yazılımlarının ihtiyaçları için hazırlanmıştır. Oysa gerçek şu ki google veri toplama araçları olmasa idi, cihazların yüksek bir donanıma ve yüksek sınırlı pillerle donatılması gerekmez idi. Dikkatinizi çekerim. Örneğin 2.6 ghz işlemcili telefona aslen gerek olmaz idi. Bunlar tamamen küresel tekelleştirme amaçlı çalışan şirketlerin oyunudur. Google gibi şirketler, donanım üreticilerini kendilerine ayak uydurmaları için mecbur bırakmaktadırlar. Bundan sebeptir ki, sözde açık kaynaklı diye zorbalıkla dayattıkları android yazılımına karşı, Firefox OS gibi tam açık kaynaklı tasarıları engellemeye çalışmaktadırlar. Yine de Firefox OS'un çıkışını ve olağanüstü yükselişini durduramayacaklar. Firefox OS 'un uygulama geliştiricilerinin sayısının muazzam büyüklüğünü unutmamak gerek.. Küresel kan emici vampir google tekeli, uygulamalardan öte, cihazınıza soktuğu yazılımlar ile şahsa özel olan her şeyi baltalamıştır. Birinin cihazına kablosuz ağın dibinde 9 mb'lık uygulamayı her ne yaptı isek ancak 4 dakikada indirebildik. Bu tamamen zorbalıktır. Bu tür gecikmeler her zaman olmasa da, yüzde 90 oranlarında çoğunlukla oluyor. Özgür Sanal Ortam için çalışmayan tüm şirketleri kınıyoruz.
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shadowtr 3 yıl
Microsoft'un her platforma uyarlamaya çalıştığı windows 10 hamlesinden sonra Google'dan beklenen bir hamle... Chrome OS'un internet bağımlılığı yaygınlaşmasına engeldi ancak yeni sistemin çok daha hızlı yayılacağına eminim.

Üstelik android tarafındaki uygulama ve oyun zenginliğini de düşününce laptoplar için harika sonuçlar ortaya çıkacaktır. İş bilgisayarları bile çoğu oyunu rahatlıkla çalıştırabilir düzeyde olur. Tabi gelecek sistemin her türlü donanıma uyumlu olup olmayacağı meselesi var.
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DreamofMirrorss 3 yıl
Hasan07-36
Android bu alanda gelişip Windowsa dizüstü ve masaüstü sektöründe bir rakip çıkabilirse çok güzel olur. Maalesef Android haricindeki Linux dağıtımlarının bir şey yapabileceği yok gibi görünüyor. Yıllardır bu alanda pek bir gelişme yok. Belki Googleın gücüyle bir şeyler yaşanabilir.Bir de bu projeyle Androidin çoklu işlem olarak gelişmesi de iyi olabilir. Mesela tarayıcıda bir sekmede video oynatırken başka sekmeye geçince veya tarayıcıdan başka uygulamaya geçince video devam etmiyordu. Bu tip durumlar çözülürse Android açısından çok güzel olur.Bir de telefonu özel bir cihaza Micro USB üzerinden ya da dock ile klavye, fare ve monitöre bağlamak ve bu yapıldığında sistemin masaüstüne özel bir görünüme bürünmesi güzel bir özellik olur. Bakalım neler olacak?

Yapanlar varken yapılmasını beklemek niye:Continuum
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DreamofMirrorss 3 yıl
Noldu Windows 10 dan tırstınız hewal?
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meego 3 yıl
yorumlardan da anlaşılacağı üzere herkesin tahmin ettiği bir durum yaşandı.
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sevketkral 3 yıl
ilk zamanlarını hatırlıyorum,iyi heyecan yaratmıştı. Sürekliliğini koruyacak işletim sistemleri belli.
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kadirirdem 3 yıl
valla microsoft gibi yapacaklar anlaşılan hayırlısı olsun....
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AMERICAN 3 yıl
Leş google
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aniceman 3 yıl
microsoft henüz elindeki gücü kullanamadı ama google windows 10 un potansiyelinden korkmuş anlaşılan...
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goksenin10 3 yıl
Fiyat mütevazı ama kullanın sınırlı
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zaferyurt 3 yıl
Bende Bir Kaç Gündür Düşünüyorum Arkadaşım Almanyaya Gidecek Bilgisayarım Bozuldu 216-276 EURO Chromebook Var Alsam Almasam mı Diye ? Sizce Alınır Mı?
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