Chrome OS'a elveda





Google'ın dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak 2009 yılında geliştirmeye başladığı Chrome OS platformu, 2011 yılında ilk ürünlerde yerini almaya başlamış ve bu ürünlere Chromebook adı verilmişti. Chrome tarayıcısını temel alan bir anlayışla geliştirilen Chrome OS, çevrimiçi olarak çalışan uygulamalarla doluydu ve bu bakımdan mütevazi donanımlar üzerinde uygun fiyattan müşteriye satılıyordu.





Chrome OS çeşitli üreticilerin de katkısıyla kısa sürede popüler oldu ve ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 25 payına hakim hale geldi. Global PC pazarında ise Chrome OS cihazlarının payı yüzde 3 civarında. Bunun birlikte Google iki başlı bir ilerleyiş istemiyor ve Chrome OS ile Android işletim sisteminin birleştirilmesi söz konusu.





Google'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2017 yılında Chrome OS ve Android işletim sisteminin temellerini bir araya getiren yeni bir platform duyurulacak ve dizüstü modellerinde bu platform kullanılacak. Gelecek yıl platformun ilk betası kullanıcılarla buluşacak.





Google'ın böyle bir hamle yapmak istediği uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta şirket içerisinde Andy Rubin'in Android bölümünden ayrılarak farklı projelere odaklanması da buna işaret olarak gösterilmişti. Kaynaklar Google'ın iki yıldır bu proje üzerinde çalıştığını belirtiyor.





Detaylar şimdilik net değil. Yani bu yeni platform mobil cihazlara da mı gelecek veya sadece bilgisayar tarafında mı kullanılacak bilinmiyor ancak Android işletim sisteminin yeni bir adla sunulması mobil pazarda muhakkak Google'a kan kaybettirir. Bu bakımdan bu yeni platformun bilgisayar tarafında Chrome OS'un yerini alacağını düşünüyoruz.





Bazı kaynaklar da yeni platformun dizüstü, mini PC ve tabletlerde kullanılacağını belirtiyor. Böylece yeni platform güçlü cihazların potansiyelinden en iyi şekilde faydalanacak ve klavye-fare biri çevre birimleri ile destekleyecek. Chromebook adındaki dizüstü modelleri de yeni bir ada kavuşacak. Ayrıca Google Play mağazasının da bu yeni platformda dizüstü bilgisayarlara geleceği ifade ediliyor.





Google'ın bu hamle ile dizüstü tarafında daha gelişmiş Android verimlilik ve ofis uygulamaları sunacağından da bahsediliyor. Yani Chrome OS ile pek mümkün olmayan kurumsal Google uygulamaları yeni platform ile daha güçlü bir şekilde dizüstü segmentine çıkacak.





Chrome OS ise tamamen ölmeyecek. Google'ın üretici ortaklarına Chrome OS platformunu dağıtmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Özkaynaklar azaltılsa da Chrome OS için Google mühendisleri teknik destek vermeye devam edecek. Google'ın Alphabet oluşumu sonrası en büyük değişiklik olarak gösterilen bu iddialar bakalım ne kadar gerçek olacak?

http://wccftech.com/google-killing-chrome-os-reason/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push