Chrome Web Store uygulamaları yüklenmeden önce denenebilecek

Kendi servislerini kullanıcı deneyimi açısından devamlı olarak geliştirmeyi seven firmalardan Google, François Beaufort'un resmi Google+ hesabı üzerinden duyurduğu gelişmeye göre yakın zaman içerisinde Chrome Web Store üzerinde yer alan uygulamaların indirmeden denenmesine imkan verecek. Deneme sürecinde tam kurulumu yapılmış versiyonu ile aynı özellikleri sağlayacağı belirtilen uygulamalar, Chrome tarayıcı ve Chrome OS işletim sistemi üzerinde de herhangi bir veri izi bırakmayacaklar.

Genel olarak farklı uygulamaların denenmesi için faydalı bir yapı sunması beklenen yeni özelliğin kullanıma geçeceği tarih hakkında ise açıklanmış kesin bir bilgi henüz bulunmuyor.





http://www.engadget.com/2013/11/29/chrome-may-let-you-try-web-store-apps-without-installing-them/