Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome Web Store uygulamaları yüklenmeden önce denenebilecek

5 yıl
365
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chrome Web Store uygulamaları yüklenmeden önce denenebilecek
Kendi servislerini kullanıcı deneyimi açısından devamlı olarak geliştirmeyi seven firmalardan Google, François Beaufort'un resmi Google+ hesabı üzerinden duyurduğu gelişmeye göre yakın zaman içerisinde Chrome Web Store üzerinde yer alan uygulamaların indirmeden denenmesine imkan verecek. Deneme sürecinde tam kurulumu yapılmış versiyonu ile aynı özellikleri sağlayacağı belirtilen uygulamalar, Chrome tarayıcı ve Chrome OS işletim sistemi üzerinde de herhangi bir veri izi bırakmayacaklar.
Genel olarak farklı uygulamaların denenmesi için faydalı bir yapı sunması beklenen yeni özelliğin kullanıma geçeceği tarih hakkında ise açıklanmış kesin bir bilgi henüz bulunmuyor. 


http://www.engadget.com/2013/11/29/chrome-may-let-you-try-web-store-apps-without-installing-them/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sorun.adam 5 yıl
Adamsın Google!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "ps4.inceleme.1080P.Bluray.rip.KillaNiga.torrent" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim