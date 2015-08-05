Chrome beta "özel sekme" seçeneğine kavuştu

Google, geçtiğimiz I/O etkinliğinde Chrome tarayıcısına ekleyeceği bazı yeniliklerden bahsetmişti. Bu yeniliklerden en çok dikkat çekeni ise uygulamaların içinde açılacak özel sekmeler olmuştu. Yazılım devi bugün yayınladığı Chrome 45 Beta sürümü ile birlikte sözünü verdiği özelliklerden bazılarını internet tarayıcısına ekledi.

Özel sekmeler kullanıcıların diğer uygulamalardan çıkmadan bağlantı linklerini açabilmelerine olanak sağlıyor. Herhangi bir uygulamadaki linklere tıkladığınız zaman uygulama arka planda çalışmaya devam ederken ön kısma ise pop-up şeklinde bir chrome sekmesi açılıyor. Kullanıcı bağlantı ile işi bittiği zaman ise geri tuşuna basarak uygulamaya kaldığı yerden devam edebiliyor.

Son zamanlarda Facebook ve Twitter'ın kullanıcıların uygulamadan çıkmadan internette gezebilmeleri için bazı adımlar attığını biliyoruz. Bugün iki sosyal medya uygulamasında da linklere tıkladığınız zaman bağlantılar uygulama içerisine entegre edilmiş bir tarayıcı vasıtasıyla açılıyor. Bu hem kullanıcılar uygulama içerisinde tutulurken hem de verileri daha kolay izlenebiliyor.

Bunun yanında yeni güncelleme; medya oynatıcı güncellemesi, yer işaretleri arayüzünde değişiklik, hataların giderilmesi ve performans geliştirmeleri içeriyor. Chrome Beta sürümünü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

http://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2015/08/chrome-beta-for-android-update.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+GoogleChromeReleases+(Google+Chrome+Releases)