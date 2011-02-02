Chrome internet tarayıcısının pazar payı %10'un üzerine çıktı

Google'ın internet tarayıcısı Chrome, pazar payını arttırmaya devam ediyor. 2010'a yönelik bazı rakamlara göre dünya çapında 120 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen internet tarayıcısı, arka planda yapılan hızlı güncellemelerle birlikte her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilen bir uygulama olma yolunda ilerliyor.

İnternet odaklı piyasa araştırmaları yapan Net Applications firması, Ocak ayı itibariyle Chrome'un %10.70 pazar payına ulaştığı ve bunu %9 pazar payına ulaştıktan iki ay sonra başardığını belirtti. Aynı süreç zarfında yani Aralık-Ocak öneminde Firefox'un pazar payı %22.81'den %22.75'e gerilerken, Internet Explorer da %57.08'den %56'ya düştü.

Apple'ın tarayıcısı Safari, %5.89'dan %6.30'a yükselirken, Opera ise %2.28 pazar payı ile beşinci sırada olmayı sürdürdü.