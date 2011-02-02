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Chrome internet tarayıcısının pazar payı %10'un üzerine çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,9b
1
135
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın internet tarayıcısı Chrome, pazar payını arttırmaya devam ediyor. 2010'a yönelik bazı rakamlara göre dünya çapında 120 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen internet tarayıcısı, arka planda yapılan hızlı güncellemelerle birlikte her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilen bir uygulama olma yolunda ilerliyor.

İnternet odaklı piyasa araştırmaları yapan Net Applications firması, Ocak ayı itibariyle Chrome'un %10.70 pazar payına ulaştığı ve bunu %9 pazar payına ulaştıktan iki ay sonra başardığını belirtti. Aynı süreç zarfında yani Aralık-Ocak öneminde Firefox'un pazar payı %22.81'den %22.75'e gerilerken, Internet Explorer da %57.08'den %56'ya düştü.

Apple'ın tarayıcısı Safari, %5.89'dan %6.30'a yükselirken, Opera ise %2.28 pazar payı ile beşinci sırada olmayı sürdürdü.


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Mimar SaNAN 8 yıl
safari hariç listedekileri kullandım pc'm yavaş olduğu için internet explorer ve firefox azda olsa kasıyor . chrome ve opera bu konuda iyi fakat opera chrome'a göre çok daha kullanışlı ....
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JohnLord 8 yıl
3 sene öncesine kadar firefox kullanıyordum 3.6 sürümünü ama chip de görmüştüm gugılın tarayıcısı geliyo chrome felan bekledim ilk sürümü kullandıktan sonra firefoxu pc den kaldırdım yer açılsın diye :) firefox yanında çok berbat kaldı yavaş kaldı :/ hala da öle chroma kafa tutabilecek tek tarayıcı operadır ama oda çok yavaş açılıyo yeni pc alana kadar chrome yeni pc alınca opera (sistem özellikleri iyi olursa çok hızlı çalışıyor chromdan bile :) )
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Guest-6B729B06B 8 yıl
bütün tarayıcıları aylarca kullandım.en iyi şüphesiz opera. Ama neden bu kadar geride anlamak mümkün değil
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It's My Life 8 yıl
23 Haziran verilerine göre Chrome %18.15, IE %45.86, Firefox %27.2, Opera 1.38

Kaynak:getclicky

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MKepo 8 yıl
Ben de Opera hastasıyım. Bilgisayarımda Firefox' un Aurora sürümü, ki bunu kullanıyorum, smooth scrool geliştirilmiş, Firefox' un 5 nolu sürümü ve Opera Next kurulu. Chrome' a hiç ısınamadım, eskiden IE ye nasıl bakıyorsam şimdi Chrome' a öyle bakıyorum.
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Mimar SaNAN 8 yıl Guest-6B729B06B
I can
bütün tarayıcıları aylarca kullandım.en iyi şüphesiz opera. Ama neden bu kadar geride anlamak mümkün değil

OPERA EN İYİSİ AMA , ARADA DONUPTA KAPATTIĞIN ZAMAN TEKRAR AÇINCA AÇILMIYO MERET
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accepter le progrès 8 yıl
Opera gibi bir tarayıcı niye bu kadar yerlerde sürünüyor anlamış değilim. Eski bilgisayarımın özellikleri kötü olduğu için operayı kullanırdım hala da kullanırım. Turbo özelliği sayesinde hız ve tasarruf, hızlı başlat özelliği. Chrome u kullandım bana göre berbat bir tarayıcı.
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soryy 8 yıl
Opera kullanıyorum 4-5 seneden beri
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JohnLord 8 yıl
3 sene öncesine kadar firefox kullanıyordum 3.6 sürümünü ama chip de görmüştüm gugılın tarayıcısı geliyo chrome felan bekledim ilk sürümü kullandıktan sonra firefoxu pc den kaldırdım yer açılsın diye :) firefox yanında çok berbat kaldı yavaş kaldı :/ hala da öle chroma kafa tutabilecek tek tarayıcı operadır ama oda çok yavaş açılıyo yeni pc alana kadar chrome yeni pc alınca opera (sistem özellikleri iyi olursa çok hızlı çalışıyor chromdan bile :) )
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kaanworld 8 yıl
Bes para etmez. Safari genel tarayicim. Onemli islerde opera. Sayfa kurtarimi old. Icin laptopda chrome var surekli kendini kapatiyor. Laptop yeni saglam no virus ve 3 gb ram :D google da bile hata verio dusunun artik :D
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oktayd 8 yıl
operadan gerisi yalan
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Angelica 8 yıl

kaanworld

Bes para etmez. Safari genel tarayicim. Onemli islerde opera. Sayfa kurtarimi old. Icin laptopda chrome var surekli kendini kapatiyor. Laptop yeni saglam no virus ve 3 gb ram :D google da bile hata verio dusunun artik :D


laptop ın sorunlu bence. yazılımı yani..
chrome da 70-80 tane sekme actıgımı bilirim imzamdaki pc de. bırak göçmeyi en ufak bir takılma bile olmuyor..
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Technotronic 8 yıl
chrome kullaniyorum bende son derece hizli sayfalari aciyor
i.e halen kullanan varmi bes para etmez
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Kelâg 8 yıl
Chrome'da senkronizasyon olayı mükemmel.
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
opera en iyisi bence
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben Chrome kullanmaya başladım ama bazı yönlerden çok eksiği var. Firefox konusunda da 3.6 yı kaldırıp 4 Beta 11 kurdum. Tüm ayarlarını yaptım. Görünümü falan güzel. Hızı daha iyi. Eklentilerin çoğu 4 e kendini ayarlamış. Sadece Easy DragToGo çıkmamış. Onu da çok kullanıyorum. Ama onun yerini alabilecek iyi bir eklenti buldum. Adı da DragIt.
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batuhanmm 8 yıl
adam gibi takır takır çalışıyo kuruluşundan 10 yıl sonra açık var looo şu yamayı indirin demiyor...
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efem-35 8 yıl
chrome kahve cola gibi birşey chromeyi kurdunmu bir daha bırakamıyorsun
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