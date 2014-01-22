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Chrome'daki açık bir pencereyi kapatsanız bile sitenin sizi takip etmesine neden oluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome'daki açık bir pencereyi kapatsanız bile sitenin sizi takip etmesine neden oluyor

İnternetle her gün daha fazla haşır neşir olduğumuz son dönemde kullandığımız yazılımlardaki açıklar önemli riskler taşıyabiliyor. Gelen bilgilere göre Chrome tarayıcısında ortaya çıkan bir açık, web sitelerinin kapandıktan sonra bile mikrofon yoluyla sizi dinleyebilmesine sebep oluyor. 

Bir geliştiricinin fark ettiği durum ses tanıma özelliğini destekleyen siteler açıldığında meydana geliyor. Chrome'un mikrofon ayarlarındaki bir açık, site kapatılsa bile mikrofonun arka planda kaydetmeye devam etmesini sağlıyor. 

Açık, sistemin tümüne müdahale etmekten ziyade sadece mikrofonu erişime açıyor. Bu da kötü niyetli kişilerin sürekli ortam dinleme yapabilmesine sebebiyet verebiliyor.

Açık geçen yıl ki Chromium hata ödüllerine aday olmuş ancak hızlı bir yama ile kapatıldığı için ödüle layık bulunmamıştı. Bununla birlikte genel bir yama dosyası halen yayınlanmış değil.  

http://www.theverge.com/2014/1/21/5332316/chrome-exploit-lets-websites-keep-listening-after-you-close-the-tab Yorum Yaz
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Balawitz 5 yıl en beğenilen aslankani1
Haberde android kelimesi: gecmiyor
Appstore'da chrome: var

Neyin kafasi?
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mehmedaltair 5 yıl
La yazık adama ödül vermemek için yama çıkarmışlar ama hala yama tarayıcıya eklenmemiş
Apple Google Microsoft üçü de birbirinden üçkağıtçı
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ensar_cakmak 5 yıl
Google işini doğru düzgün yapmasi lazimbu hatanin tamamen giderilmesi lazim
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Guest-323E4D72D 5 yıl
googlenın yaptığı işten bi b*k olmaz zaten şaşırmadım
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kymelria 5 yıl
Bi işi de düzgün yap

demezler mi adama :)

Google glass da göz bozar bu gidişle
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aslankani1 5 yıl
Android : Virüs
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Balawitz 5 yıl aslankani1
Haberde android kelimesi: gecmiyor
Appstore'da chrome: var

Neyin kafasi?
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl aslankani1
aslankani1
Android : Virüs



Ne içiyonuz la soyleyin
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Stannis Baratheon. 5 yıl aslankani1
aslankani1

Android : Virüs





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iboocum 5 yıl
İzleyin anasını satıyım
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