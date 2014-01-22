Chrome'daki açık bir pencereyi kapatsanız bile sitenin sizi takip etmesine neden oluyor





İnternetle her gün daha fazla haşır neşir olduğumuz son dönemde kullandığımız yazılımlardaki açıklar önemli riskler taşıyabiliyor. Gelen bilgilere göre Chrome tarayıcısında ortaya çıkan bir açık, web sitelerinin kapandıktan sonra bile mikrofon yoluyla sizi dinleyebilmesine sebep oluyor.





Bir geliştiricinin fark ettiği durum ses tanıma özelliğini destekleyen siteler açıldığında meydana geliyor. Chrome'un mikrofon ayarlarındaki bir açık, site kapatılsa bile mikrofonun arka planda kaydetmeye devam etmesini sağlıyor.





Açık, sistemin tümüne müdahale etmekten ziyade sadece mikrofonu erişime açıyor. Bu da kötü niyetli kişilerin sürekli ortam dinleme yapabilmesine sebebiyet verebiliyor.





Açık geçen yıl ki Chromium hata ödüllerine aday olmuş ancak hızlı bir yama ile kapatıldığı için ödüle layık bulunmamıştı. Bununla birlikte genel bir yama dosyası halen yayınlanmış değil.

http://www.theverge.com/2014/1/21/5332316/chrome-exploit-lets-websites-keep-listening-after-you-close-the-tab