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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çıkışı iki defa ertelenen SimCity Mac için yeni tarih açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Çıkışı iki defa ertelenen SimCity Mac için yeni tarih açıklandı

Oyun dünyasının efsane yapımlarından olan SimCity’nin gelişi yılan hikayesine dönen Mac sürümü için büyük bekleyiş bu ay sona eriyor.

Çıkış tarihi birden fazla defa, mükemmel oyun deneyimi sunması için, ertelenen Mac için SimCity, EA’nın yaptığı son açıklamaya göre, 29 Ağustos itibariyle sevenleriyle buluşuyor.  

Hatırlanacağı gibi SimCity’nin PC sürümü geçtiğimiz mart ayında yayınlanmıştı. Mac sürümü için de ilk yayın tarihi şubat olarak duyurulan oyun, ilk önce 11 Temmuz’a ertelenmiş; daha sonrasında ise bu tarih ağustos ayı içerisine çekilmişti.


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sweatcan 6 yıl
"Mac için simcity icin" başlık tuhaf olmuş.
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