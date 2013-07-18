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Çılgın Hırsız: Minion Rush yeni içeriklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
1
78
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Çılgın Hırsız: Minion Rush yeni içeriklerle güncellendi
Gameloft'un geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı sonsuz koşu türündeki Çılgın Hırsız: Minion Rush (Me: Minion Rush) filminin resmi oyunu, yeni içerikler ile güncellendi.

Güncellemenin getirdiği yeni içerikler arasında filmden esinlenerek hazırlanan El Macho'nun İn'i adlı mekan ve Golfer & Bee-Do'ya ait yeni kostümler yer alıyor. 150'den fazla yeni görevi ve başarıları da beraberinde getiren güncellemenin yeni mor minyonları da oyuncularla tanıştırdığını belirtelim. 
3 Ekim tarihinde vizyona girecek olan ikinci filmdeki kötünün de sağ kolunu oyuna dahil eden güncellemeyle bir takım iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de yapılmış durumda. Çılgın Hırsız: Minion Rush'ın(Me: Minion Rush) resmi oyununa aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz.

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ertunc_42 4 yıl
Arkadaşlar ben e4g yeni yükledim ama açılır gibi oluyor açılmıyor acil yardım
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THUGGER 4 yıl
Guzel bozmazlarsa iyi.
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Leo Messi 4 yıl
Harika
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2pac. 4 yıl
Bu tur oyunlardan bitek subway oynadim.Onuda 1hafta sonra biraktim.
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4RedSea 5 yıl
iniyor
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Breaak4Love 5 yıl 4RedSea
HavayaHavaAtanAdam
iniyor

Postun dibine dibine:)
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4RedSea 5 yıl
Mesajim dursun surda
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Darshana 5 yıl
her gün oynar daily taskleri yapardım. ta ki, "Belma" olayı online duruma geçene dek. bu güncelleme ile soğudum.

D.N.: güncel puan 648.429
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DH Misafiri 5 yıl
Oyun güzel sevdim görevlerde 10 Soğutucu ya dal görevi var bunu nasıl yapıyoruz nedir o
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sierratr1 5 yıl
Herhalde buz yapanı silahla dondurdugun şeylerin üstüne gidip kırıyorsun.
Saygılar
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DH Misafiri 5 yıl
Oyun güzel sevdim görevlerde 10 Soğutucu ya dal görevi var bunu nasıl yapıyoruz nedir o
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prisonerofazkaban 5 yıl
kardeşimde discovery var durmadan bunu oynuyo kasma yok.
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eg90 5 yıl
Bende 4s var kasmaya başladı artık oyunlarda
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kule_genclik 5 yıl eg90
eg90
Bende 4s var kasmaya başladı artık oyunlarda


Oyunda bi sikinti var
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