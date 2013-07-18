Çılgın Hırsız: Minion Rush yeni içeriklerle güncellendi

Gameloft'un geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı sonsuz koşu türündeki Çılgın Hırsız: Minion Rush (Me: Minion Rush) filminin resmi oyunu, yeni içerikler ile güncellendi.





Güncellemenin getirdiği yeni içerikler arasında filmden esinlenerek hazırlanan El Macho'nun İn'i adlı mekan ve Golfer & Bee-Do'ya ait yeni kostümler yer alıyor. 150'den fazla yeni görevi ve başarıları da beraberinde getiren güncellemenin yeni mor minyonları da oyuncularla tanıştırdığını belirtelim.

3 Ekim tarihinde vizyona girecek olan ikinci filmdeki kötünün de sağ kolunu oyuna dahil eden güncellemeyle bir takım iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de yapılmış durumda. Çılgın Hırsız: Minion Rush'ın(Me: Minion Rush) resmi oyununa aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz.