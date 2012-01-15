Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çılgın Türkler işbaşında; Erdil Yaşaroğlu'ndan Galaxy Note'lu dünya rekoru

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
161b
1
55
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çıkışını takip eden ilk iki ay içerisinde 1 milyondan fazla satan ve geçtiğimiz günlerde Amerika pazarında da kullanıma sunulan Galaxy Note için Samsung Türkiye ve Erdil Yaşaroğlu işbirliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük karikatür çalışması gerçekleştirildi.
"Galaksiye Notumuz Var" adı altındaki proje kapsamında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, neredeyse iki futbol sahası büyüklüğünde bir alana çizilen karikatürde, teknoloji ve mizah harmanlandı. Hayallerle başlayan ve rekorlar biten bu çalışmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise karitkatüre ev sahipliği yapan bölgenin Samsung Türkiye tarafından yeşillendirilerek 4000'den fazla fidanın dikileceği bir ormana dönüştürülecek olması. 
Rekor çalışmadan ilginç bazı detaylar şu şekilde;
• Hazırlıkların tamamlanması için geçen süre: 24 gün
• Proje için çalışan kişi sayısı: 68
• İstanbul-Pınarhisar arasındaki uzaklık: 211 km.
• İstanbul-Pınarhisar arasında toplam seyahat sayısı: 33
• Kat edilen toplam mesafe: 14200 km.
• Çizimin yapıldığı alanın büyüklüğü: 11200 m²
• Karikatürün kapladığı alan: 11000 m² (10952 m² tam olarak)
• Toplam çizgi uzunluğu: 3057 m.
• Toplam çember sayısı: 22
• Çizim sırasında kullanılan iplerin toplam uzunluğu: 250 m.
• Çizim alanının iyileştirilmesi için harcanan toprak miktarı: 3000 ton
• Hafriyat için kullanılan kamyon sayısı: 200
• Alanın genişletilmesi için kullanılan iş makinesi sayısı: 6
• Araziye dikilecek olan fidan sayısı: 4000
• Hazırlıklar sırasında arazide geçirilen toplam süre: 318 saat
• Çizim sırasında arazide geçirilen süre: 13 saat
• Kullanılan boya miktarı: 1200 kg.
• Vinç ile çıkılan yükseklik: 40 m.
• Uzaktan kumandalı helikopter ile çıkılan yükseklik: 221 m.
• Helikopter ile çıkılan yükseklik. 840 m.
• Çekimde kullanılan kamera sayısı: 8
• Yağmur altında çalışılan toplam süre: 45 saat
• 0 C° altında çalışılan toplam süre: 124 saat
• Organizasyon için yapılan toplam telefon görüşmeleri süresi: 800+ saat
Proje hakkında merak edilen tüm detaylar için;http://www.galaksiyenotumuzvar.com/"> http://www.galaksiyenotumuzvar.com/

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrDj 7 yıl
Asıl soru 1200kg boya doğada %100 çözünecekmi.madem ağaç dikeceksiniz bir arkadaşında dediği gibi beyaz taş kullansaydınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akcanon 7 yıl
'' Galaksiye notumuz var ''
.

Bu lafı çok beğendim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WESTEN 7 yıl
vatana millete hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
circumciser 7 yıl
Cevahir avm de gecen hafta karikatur ciZdirip t-shirt lere basilmisti samsung turkiye tarafindan guzel bi promosyondu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
sanki bir şey icat etmişlerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalpakci 7 yıl
GameX93
google earthte bulamadım ama

maps.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
galaxy note olmayınca olmuyormuydu dev proje
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

galaxy note olmayınca olmuyormuydu dev proje

Olacaktı tabi. sonuçta kısmet galaxy note a ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Zor ama güzel bir iş olmuş.Karikatür anlamlı,reklamda sağlam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
tebrik ediyorum cok guzel calisma oldukca emek sarfedilmis , ellerindeki sertifikada bunun kaniti zaten Turkiye icinde oldukca iyi bir tanitim olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sutlusoda 7 yıl
Helal olsun adama böyle orjinal şeylerin olması sevindirici ayrıca arkadaşlarında söz ettiği başlığın hatalı yazılması konusunda düzeltilmesini temenni ediyorum eminim ki kötü niyetli değillerdir ama düzeltilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 7 yıl
Öncelikle tebrik etmek lazım bunu düşünen, uygulayan ve yöneten arkadaşı
Tabi ekibinde emeği geçenleri de bir bir tebrik etmek lazım.
Ama şöyle bir durum var. Bu tür şeylerin temeli paraya dayanıyor. Paran varsa bu bir ekibi toplayarak hayallerini gerçekleştirebilirsin.
Belki sadece bu forumda bile yüzlerce kişinin aklına gelmiştir. Dünyanın en büyük karikatürü fikri
ama parasızlık işte paran varsa kendine ekip toplar bu malzemeleri alır ve bu giderlere katlanırsın.
Ama sonucunda da bu şekli yapar rekorlar kitabına girersin.
TEBRİKLER
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
160993 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, dünya rekoru ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl CES 2012: Intel işlemcili akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası 7 yıl HTC Sensation XL video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim