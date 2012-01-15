Çılgın Türkler işbaşında; Erdil Yaşaroğlu'ndan Galaxy Note'lu dünya rekoru





Çıkışını takip eden ilk iki ay içerisinde 1 milyondan fazla satan ve geçtiğimiz günlerde Amerika pazarında da kullanıma sunulan Galaxy Note için Samsung Türkiye ve Erdil Yaşaroğlu işbirliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük karikatür çalışması gerçekleştirildi.

"Galaksiye Notumuz Var" adı altındaki proje kapsamında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, neredeyse iki futbol sahası büyüklüğünde bir alana çizilen karikatürde, teknoloji ve mizah harmanlandı. Hayallerle başlayan ve rekorlar biten bu çalışmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise karitkatüre ev sahipliği yapan bölgenin Samsung Türkiye tarafından yeşillendirilerek 4000'den fazla fidanın dikileceği bir ormana dönüştürülecek olması.

Rekor çalışmadan ilginç bazı detaylar şu şekilde;

• Hazırlıkların tamamlanması için geçen süre: 24 gün

• Proje için çalışan kişi sayısı: 68

• İstanbul-Pınarhisar arasındaki uzaklık: 211 km.

• İstanbul-Pınarhisar arasında toplam seyahat sayısı: 33

• Kat edilen toplam mesafe: 14200 km.

• Çizimin yapıldığı alanın büyüklüğü: 11200 m²

• Karikatürün kapladığı alan: 11000 m² (10952 m² tam olarak)

• Toplam çizgi uzunluğu: 3057 m.

• Toplam çember sayısı: 22

• Çizim sırasında kullanılan iplerin toplam uzunluğu: 250 m.

• Çizim alanının iyileştirilmesi için harcanan toprak miktarı: 3000 ton

• Hafriyat için kullanılan kamyon sayısı: 200

• Alanın genişletilmesi için kullanılan iş makinesi sayısı: 6

• Araziye dikilecek olan fidan sayısı: 4000

• Hazırlıklar sırasında arazide geçirilen toplam süre: 318 saat

• Çizim sırasında arazide geçirilen süre: 13 saat

• Kullanılan boya miktarı: 1200 kg.

• Vinç ile çıkılan yükseklik: 40 m.

• Uzaktan kumandalı helikopter ile çıkılan yükseklik: 221 m.

• Helikopter ile çıkılan yükseklik. 840 m.

• Çekimde kullanılan kamera sayısı: 8

• Yağmur altında çalışılan toplam süre: 45 saat

• 0 C° altında çalışılan toplam süre: 124 saat

• Organizasyon için yapılan toplam telefon görüşmeleri süresi: 800+ saat