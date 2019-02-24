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Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı

CRISPR bilim dünyasının son dönemde en alevli tartışmalara sahne olan konularından. Teknikle ilgili yaşanan son gelişme bu tartışmaları daha da kızıştıracağa benziyor.
2 ay
14,1b
1
64
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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CRISPR gen düzenleme yöntemi potansiyeli oldukça büyük bir gelişme. Eğer doğru alanlarda kullanılırsa insanlığa büyük fayda sağlayacağı düşünülen teknik henüz tam olarak anlaşılamamış bir yapı olan DNA üzerinde uygulandığı için haliyle istenmeyen sonuçlar da meydana gelebilir. Bilim dünyasını ikiye bölen bu tekniğe karşı çıkan bilim adamlarının korktukları sonuç gelen haberlere göre gerçekleşti.

Çin’de geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen ikizlerin genini henüz embriyonik dönemdeyken CRISPR-Cas9 yöntemiyle düzenleyen bilim adamı He Jiankui yetkililerce göz altına alındı.
Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı
 
Kızların CCR5 genini silen bilim adamının yaptığı işlem temelde fareler üzerindeki denemelere göre canlının inmelerden daha az etkilenmesini sağlıyor ve ayrıca insanın HIV’e karşı doğuştan bağışıklık kazandırıyor zira söz konusu virüs insan kan hücrelerine girmek için CCR5 genini kullanıyor. Buraya kadar her şey normal.

Bilim adamı bunu bilerek mi yaptı? 

Öte yandan farelerde bilişsel faaliyetleri de geliştirdiği gözlemlenen müdahaleye maruz kalan ikizler normal bir insana göre daha zeki olabilir. Peki bilim adamı bunu bilerek mi işlemi gerçekleştirdi?
Bunu bilemeyiz ancak süreç esnasında Jiankui beyin üzerinde çalışan uzmanlarla hiç iletişime geçmemiş. Dahası Çinli uzman konuyla ilgili olarak CCR5 geninin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkisini ortaya koyan Kaliforniya’daki bir grup araştırmacıyla da temas kurmamış.

Daha önce ortaya çıkan bir bilgi 

Ufak bir not olarak CCR5 geninin habere konu fonksiyonunu keşfeden bilim adamların hikayesine de yer verelim. 2016 yılında Kaliforniya’daki Batı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Miou Zhou ve Dr. Silva fareler üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde 140 farklı gen üzerinde çalışmış ve CCR5 geninin genomdan uzaklaştırılmasının kognitif fonksiyonlar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu keşfetmişti.

Etik olmayan teklifler geliyor 

Hatta Dr. Silva deneyiyle ilgili olarak Silikon Vadisi’nden bazılarının yanı sıra kim olduğu bilinmeyen kimselerin kendisiyle istenilen özellikte bebek geliştirmek üzere iletişime geçtiğini de not düşmüş. 
Dolayısıyla daha önce ortaya çıkan bu durumdan Çin’deki bilim insanının haberdar olmaması oldukça düşük bir ihtimal olarak kalıyor. Diğer yandan bilim dünyasınca gelişme sorumsuzluk olarak değerlendirilirken, olayın duyulmasının ardından ileride süper zekalı insanların geliştirilebileceği ve bunun ABD-Çin arasındaki biyoteknoloji yarışında bir hamle olabileceği yönünde spekülasyonlar yayıldı.

Henüz çok erken 

Evet, görünüşe göre CRISPR tekniği ilk kez istenmeyen bir amaçla kullanılmışa benziyor. Buna ek olarak yan etkileri tam olarak anlaşılamamış olan CRISPR tekniğinin Cas9’dan farklı bir türünün geçtiğimiz günlerde hacimli gen silinmesinde kullanılması sonucunda istenmeyen sonuçlara neden olduğunu da duymuştuk.
Her ne kadar şimdiye kadarki en duyarlı gen düzenleme yöntemi olarak lanse edilse de CRISPR halen olgunlaşmış değil göründüğü üzere. Bunun üstüne korkulan ama gerçekleşen son olayla birlikte bilim dünyasının ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.engadget.com/2019/02/21/crispr-gene-editing-cognition-ccr5-hiv/ Yorum Yaz
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Bilim işte, önce karşı çıkılır, sonra tartışmaya açılır, en son kabul edilir, bu bilim adamı gelecekte kahraman ilan edilecek, sadece 1 geni silmesi ile hem AIDS'e karşı tam bağışıklık, hem daha az felç geçirme ihtimali, hem bilişsel üstünlük...
Bilim işte, önce karşı çıkılır, sonra tartışmaya açılır, en son kabul edilir, bu bilim adamı gelecekte kahraman ilan edilecek, sadece 1 geni silmesi ile hem AID...
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1 Yanıt Yanıtla +83
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KaleyDeskop 2 ay
yakında japon milyonerler kedi kız yapımı için sıraya girer:) ayrıca kürtaj da bebek öldürüyor ama kimsenin bir şey dediği yok. Bence türk devleti bunu yasallaştırıp desteklemeli ileride yine dünyayı 50 yıl geriden takip etmemek için. Etik insanlık vs bunlar boş iş yanı başımızda 500 bin sivil öldürüldü kimsenin umrunda olmadı, Ne ikiyüzlü dünyada yaşıyoruz be midemi bulandırıyor.
yakında japon milyonerler kedi kız yapımı için sıraya girer:) ayrıca kürtaj da bebek öldürüyor ama kimsenin bir şey dediği yok. Bence türk devleti bunu yasallaş...
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pspoor 2 ay
"Etik olmayan teklifler geliyor "
Kime gore? Kendi sapik fikirlerinizi norm gibi tanitmayin. Bilimin onunu tikamaktan vazgecin.
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scorpion20 2 ay
sonuçlarını gördükçe bilim kurgu fimlerini gerçek hayatta yaşamaya başlayacağz
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uysaloguz 2 ay
Sıkıntı şurada ki DNA henüz çözülebilmiş değil. fareler üzerinde yapılan deneylerde hastalık önlemek için çıkarılan-eklenen genler başka sorunlara yol açmakta. Üstün insan yaratacağım derken iki gün sonra hilkat garibeleri ortada dolaşmaya başlarsa şaşırmam.Biraz komplo teorisi olacak ancak dünyanın sonunu getirecekler en sonunda... "yine emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler" (nisa suresi'nden alıntı)
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sdbz 2 ay
İnsanoğlunun müdahale etmediği bir insan geni kalmıştı, müdahale ettiği her alanda sonuç ortada, küresel ısınma, çevre kirliliği, 100 yıl öncesinde olmayan sayısız hastalıklar, şimdi de insanlar geleceğini kendi elleriyle tehlikeye atmaya başladılar, gidişat pek iç açıcı değil arkadaşlar bence...
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Mete Can Karahasan 2 ay
CCR5'i engelliyor, AIDS önlediğine göre kesin bağışıklığa müdahale içeriyor dedim ve adamlar meğer CD195'i silmişler.
Bu evrim değildir gerizekalılar, bu gelişim sürecine müdahaledir. Her zaman böyle olmuştur. Gelsin domuz gripleri, gitsin ispanyol gripleri. İki kuruş aklınızla dünyanın çivisini çıkarırsınız, oho yoğun bakımda yerinizi şimdiden ayartın.
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GS Erol Zafer 2 ay
Bu işlerden bir şey çıkacağını sanmıyorum. Geçenlerde koyun klonlamışlardı noldu? 2 sene yaşayıp öldü gitti. Genleri değişmiş insanlar da belki kısa süre yaşarlar ve sonra mevta olurlar :)
Diğer açıdan bakarsak bu süper insanlar bir açıdan süper olurlarsa da diğer açılardan enayi olabileceklerdir. Enayi oldukları bölgeden de kolayca avlanabilirler :)
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Meraklıgamer 2 ay
Süper insanları merak edenler var ya onlar çıktığı gün neandartellere ne olduysa sana da o olacak yani dünyadan silinicez film izlemeye benzemez bu işler

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su_şişesi 2 ay
Bunun gelişmesi zenginleri üstün insan yapar ezik klas ve üstün insan diye 2 klasa gireriz ben şahsen konuya çok sıcak bakamıyorum
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C.CEMİL 2 ay
acaba bu deneyler kimler üzerinde yapılıyor ?
çoğu kişi ,Çin adamı kapmak için yapmış diyor ama Abd. bu kadar önemli bir adamı asla elinden kaçırmaz ,aksine başka ülkede bulursa ne yapar eder alır
zaten bu hiv nereden geldi bilinmiyor ,ancak en fakir gariban bir kıta bulup onun üstüne attılar
belkide buna benzer bir deney sonucu oldu ,olmadığını nereden bileceğiz ?
Çin'de çok sayıda değersiz insan var ve onlar üzerinde deneyler yapıp ona göre mi davranacaklar ,sorusu aklıma geliyor
süper zeka derken bir insanın tek ihtiyacı sadece süper zeka mı ?
yıllar önce gördüğüm bir olay var ,sokaklarda yırtık pırtık elbiselerle gezen ,deli denilen birisi vardı ,adam matematik hesaplaması konusunda hesap makinesi ile yarışıyordu ,hatta tv.ye çıkartacakları söylendi ama çekim esnasında çok olumsuz şeyler yaptığı için vazgeçildiğinden bahsedilmişti
belki de adam aşırı zeka nedeniyle böyle bir durum yaşıyordu (nereden bilelim)
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BumberShoot 2 ay C.CEMİL
Hıv ın nereden geldiğini belli maymunlardan insanlara kan yolu ile bulaştı.Bu bir odaktan yayılan bir şey değil Dünya nın bir çok yerinde benzer zamanda vakalar oluştu sadece bazıları geç tespit edildi.
Öğrenmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz sonra şehir efsanesi üretiyorsunuz.
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agent1453 2 ay
İyiymiş gibi gözükebilir,sonuçları kötü olabilir.
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Antikaruh 2 ay
Şundan 1500 yıl sonrasını hayal etmeye çalışıyorum, ivmelenerek, logoritmik olarak artan gelişim hızlarlı ile bilimin yolunda... üffff. Şimdi gen mühendisliği teknikleri ile beraber. 150-200 yıl yaşayan insanlar, katalogdan beğenir gibi seçilen özel sipariş bebekler, süper askerler, uzay endüstrisi/savaşları/madenciliği, hizmetçi humanoid yapıda robotlar...
1 yapay zeka, 2 crispr beni acayip korkutuyor. Ama nasıl olsa görmeyeceğiz deyip geyiğe bağlıyoruz

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