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Çin dünyanın en uzun hızlı tren hattını hizmete açtı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda gerek mobil alanda gerekse diğer alanlarda yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeye başlayan Çin, hızlı tren konusunda da dünya devleri arasında yer alıyor. 

Dünyanın en hızlı tren sisteminden birisine sahip olan Çin, şimdi de en uzun hızlı tren hattını hizmete açtı. Başkent Pekin ve Guangzhou arasında döşenen hat geçtiğimiz Çarşamba günü hizmete girdi ve toplam 2298 kilometre uzunluğa sahip.

Geçtiğimiz yıl Wenzhou şehrinde yaşanan hızlı tren kazası nedeniyle ülkede altyapı sorgulanırken, Trenyolu Bakanlığı ülkenin toplam hızlı tren ağ uzunluğunu 2015 yılında 18 000km'ye çıkarmak niyetinde olduğunu belirtiyor.

Çin'de hızlı trenlerin ortalama hızı saatte 200km iken 380km hızına çıkmak için mühendislerin çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren teknolojisi, lokomotiflerin raylara oturması yerine, manyetik bir kaldırma kuvveti ile raylara temas etmeden havada durması mantığına dayanıyor ve bu sayede rekor hızlara erişiliyor. 

Hızlı tren hizmetinin gelişmesi, bu alanda havayolu sektörü ile ciddi rekabet eder hale gelmesine neden oldu. Çin'de uçak biletleri 200$ civarında iken hızlı tren ücretleri 139$ şeklinde. Bu da havayolu şirketlerinin kaliteyi artırma çalışmaları yapmasını sağlıyor. 

Daha önce Pekin ve Guangzhou arasında 20 saat olan tren yolculuğu şu anda 8 saate inmiş durumda. Hızlar arttığında yolculuk süresi de kısalacak. 

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/12/26/china-opens-worlds-longest-high-speed-rail-line/?mod=WSJ_hp_EditorsPicks Yorum Yaz
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napolyon94 6 yıl en beğenilen
şu bizim İZMİR-BURSA-ANKARA-İSTANBUL hattıda 2016 öncesi tamamlansa süper olacak
2 Yanıt Yanıtla +13
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darkaura 6 yıl
"Hızlı tren teknolojisi, lokomotiflerin raylara oturması yerine, manyetik bir kaldırma kuvveti ile raylara temas etmeden havada durması mantığına dayanıyor..."
YANLIS...
bu dediginiz maglev (magnetic levitation)teknolojisi, cok pahali oldugu icin su an 30km den uzun maglev hatti yok. haberde konu olan hat bildigimiz normal rayli hat. tipki diger tum ticari hizli tren hatlari gibi. cunku maglev hattinin yapiminin kilometresi 18milyon dolar gibi abarti rakamlara geliyor. varin siz 2298kilometri 18milyonla carpin.
madem haberlere yorum katacaksaniz, once konuyu iyi bilmeniz gerek. burda siradan vatandas istedigi her yorumu yazabilir ama haber editorlugunun belli standartlari olmali.
"Hızlı tren teknolojisi, lokomotiflerin raylara oturması yerine, manyetik bir kaldırma kuvveti ile raylara temas etmeden havada durması mantığına dayanıyor..." ...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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12 Angry Men 6 yıl
2298 km demek Nerdeyse Türkiye'nin bir ucundan diğer ucu demek. Malesef Türkiye bu alanda çok ama çok geri çalışmalar var ama yetersiz
Daha marmaray'ı kaç senedir bitiremediler.
Demir yolu yapıcaklarına. Metrobüs yapan zihniyetten ne beklenir ki?
2298 km demek Nerdeyse Türkiye'nin bir ucundan diğer ucu demek. Malesef Türkiye bu alanda çok ama çok geri çalışmalar var ama yetersizDaha marmaray'ı kaç ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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hollowman_ 6 yıl
napolyon94
şu bizim İZMİR-BURSA-ANKARA-İSTANBUL hattıda 2016 öncesi tamamlansa süper olacak

2013 eylülde istanbul-ankara hattı açılıyor. bursa hattıda buna dahil olacak. izmirin yapımı biraz zaman alır ama 2014 sonu 2015 başı gibi oda biter gibi
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J.J.93 6 yıl
Bizde umarım hızlı tren ağını kısa sürede belli merkezlere yayarız
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hollowman_ 6 yıl
12 Angry Men
2298 km demek Nerdeyse Türkiyenin bir ucundan diğer ucu demek. Malesef Türkiye bu alanda çok ama çok geri çalışmalar var ama yetersizDaha marmarayı kaç senedir bitiremediler.Demir yolu yapıcaklarına. Metrobüs yapan zihniyetten ne beklenir ki?

Arkadaşım yorum yapmadan önce biraz araştırında öyle konuşun. Marmaray neden 4 yıl gecikti haberin varmıdır? abuk subuk sebeplerden (daha doğrusu siyasi olarak başarıyı çekememeden dolayı) gidip danıştaya marmarayın yapımını durdurma kararı aldılar. o kadar iptal edilene kadar 4 yıl geçti. bu yüzden 2009 da açılmış olması gereken marmaray ve bağlantılı metro hatları eylül 2013 e kaldı. Ezbere konuşuyorsunuz.
Hızlı tren konusunda da, ilk kez bu dönemde hızlı trenle tanıştık. eskişehir ankara, konya ankara hatları açıldı. izmir-ankara, istanbul-ankara, bursa-ankara, ankara-sivas hatları 2016 yılında bitmiş olacak. 2013 te istanbul-ankara hattı açılıyor.
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Recharged 6 yıl
Adamlarda ki çalışma azmi bizimkilerde yok.Nerden halka geçiririz mantığıyla hareket ediyorlar sadece.Yaptıkları yolları öveceklerine bu tarz işlere girişseler şaşarım.
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umut_baris 6 yıl Recharged
Eagle Claw
Adamlarda ki çalışma azmi bizimkilerde yok.Nerden halka geçiririz mantığıyla hareket ediyorlar sadece.Yaptıkları yolları öveceklerine bu tarz işlere girişseler şaşarım.

Vardı bir zamanlar.
Bknz. Mühendislik Öyküleri...
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chnvat 6 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men
2298 km demek Nerdeyse Türkiyenin bir ucundan diğer ucu demek. Malesef Türkiye bu alanda çok ama çok geri çalışmalar var ama yetersizDaha marmarayı kaç senedir bitiremediler.Demir yolu yapıcaklarına. Metrobüs yapan zihniyetten ne beklenir ki?
siyaset zevzekliğine bulaşmak istemesem de; sana haklısın demesem ayıp olur.

Bu bahsettiğiniz projeler hadi oldu bitti yaptık denilebilecek şeyler değildir. Bu yüzden bu projelerin uzaması normal. Böyle projelerde montajı yaptıktan sonra görünürde bitmiş olan işin teslim edilmesi için bir çok test yapılması gerekiyor bu da montaj süresinden daha uzun zaman alan bir işlem yaptım bitti derseniz o projeyi 1 yılda bile bitirebilirsiniz. Kaldı ki bunu İstanbul gibi heryerinden tarihi doku fışkıran bir kentte yapıyorsunuz Yenikapı ve Üsküdar'da inşaa sürecinin ne kadar beklediğini kazı çalışmaları yüzünden biliyoruz. Tarihi dokuyu tahrip edelim ama proje hemen bitsin diyorsanız tabi ki söyleyecek söz yok. Zaten ben düşünmüyorum ki buldukları her tarihi eser için kazı çalışması yapıldı kim bilir neleri ezip geçtiler ya da üzerini kapadılar. Daha ne tarihi eserleri yıkıp geçmişlerdir ki kamuoyuna yansımış olanları mecburen göstermelik kazı çalışmaları ile geçiştirmeye çalışıyorlar.
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wolf silver 6 yıl
eğer biz böyle bir tren hattini yapmaya kalksaydık muhtemelen 2050 yılında falan bitirirdik..
ülkemiz her yönü ile çin i örnek almalı..
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Patria o Muerte 6 yıl
Biz hala banliyo treni kullanıyoruz
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maxmania 6 yıl
12 Angry Men
2298 km demek Nerdeyse Türkiyenin bir ucundan diğer ucu demek. Malesef Türkiye bu alanda çok ama çok geri çalışmalar var ama yetersizDaha marmarayı kaç senedir bitiremediler.Demir yolu yapıcaklarına. Metrobüs yapan zihniyetten ne beklenir ki?

siyaset zevzekliğine bulaşmak istemesem de; sana haklısın demesem ayıp olur.
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vahocan 6 yıl
İzmirdekiler bilir ünlü Fahrettin Altay Metrosunu :)
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Sanat Günesi 6 yıl
Bizde sabahın 7'sinde dolmuşa binebilmek mücadele ediyoruz, dönerkende öyle. Ağzına kadar dolduruyor adamlar nefes alamıyoruz lan :) Trafiği düzeltsinler yine dolmuşa razıyım :D
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cengizhan1903 6 yıl
Adamlar yapiyor aga
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