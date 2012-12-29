Çin dünyanın en uzun hızlı tren hattını hizmete açtı





Son yıllarda gerek mobil alanda gerekse diğer alanlarda yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeye başlayan Çin, hızlı tren konusunda da dünya devleri arasında yer alıyor.





Dünyanın en hızlı tren sisteminden birisine sahip olan Çin, şimdi de en uzun hızlı tren hattını hizmete açtı. Başkent Pekin ve Guangzhou arasında döşenen hat geçtiğimiz Çarşamba günü hizmete girdi ve toplam 2298 kilometre uzunluğa sahip.





Geçtiğimiz yıl Wenzhou şehrinde yaşanan hızlı tren kazası nedeniyle ülkede altyapı sorgulanırken, Trenyolu Bakanlığı ülkenin toplam hızlı tren ağ uzunluğunu 2015 yılında 18 000km'ye çıkarmak niyetinde olduğunu belirtiyor.





Çin'de hızlı trenlerin ortalama hızı saatte 200km iken 380km hızına çıkmak için mühendislerin çalışmaları devam ediyor. Hızlı tren teknolojisi, lokomotiflerin raylara oturması yerine, manyetik bir kaldırma kuvveti ile raylara temas etmeden havada durması mantığına dayanıyor ve bu sayede rekor hızlara erişiliyor.





Hızlı tren hizmetinin gelişmesi, bu alanda havayolu sektörü ile ciddi rekabet eder hale gelmesine neden oldu. Çin'de uçak biletleri 200$ civarında iken hızlı tren ücretleri 139$ şeklinde. Bu da havayolu şirketlerinin kaliteyi artırma çalışmaları yapmasını sağlıyor.





Daha önce Pekin ve Guangzhou arasında 20 saat olan tren yolculuğu şu anda 8 saate inmiş durumda. Hızlar arttığında yolculuk süresi de kısalacak.

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/12/26/china-opens-worlds-longest-high-speed-rail-line/?mod=WSJ_hp_EditorsPicks