Çin halka açık yollarda otonom araç testlerine izin verecek

Sürücüsüz otomobillerin halka açık yollarda güvenilir bir şekilde kullanılmaya başlanabilmesi için çok sayıda testten geçmesi gerekiyor. İyi haber şu ki, otomobil üreticilerinin artık araçlarını test edebilecekleri yeni yollar var.

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Çin kısa süre önce, otonom araçların halka açık yollarda test edilmesine izin vereceğini açıkladı. Tahmin edilebileceği gibi araçlar tüm yollarda değil sadece belirli yollar ve belirli koşullar altında test edilebilecek.

Testler için bazı şartlar olacak

Bunun öncesinde Çin, yeni yönetmelikler hazırlanıp onaylanıncaya kadar kendi karayollarında sürücüsüz otomobilleri yasaklamıştı. Yeni duyurulan bu düzenlemeyle, şirketler sürücüsüz otomobillerini onaylanmış yollarda test etmek için geçici izin başvurusunda bulunabilecek.

Tabi bunun için trafik kazası sorumluluk sigortası ve araçta herhangi bir sıkıntı durumunda otomobile müdahale edebilecek bir kişi bulunması gibi bazı kurallar da söz konusu olacak.

https://www.engadget.com/2017/12/18/china-self-driving-car-tests-public-roads/