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Çin halka açık yollarda otonom araç testlerine izin verecek

Çin, karayollarını sürücüsüz otomobillere açıyor. Gerekli izinleri alan şirketler artık belirli yollarda ve belirli koşullar altında otonom araçlarını test edebilecekler.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Sürücüsüz otomobillerin halka açık yollarda güvenilir bir şekilde kullanılmaya başlanabilmesi için çok sayıda testten geçmesi gerekiyor. İyi haber şu ki, otomobil üreticilerinin artık araçlarını test edebilecekleri yeni yollar var.
Ayrıca Bkz. "Silikon Vadisi’nin gözü otonom araçla hız rekoru kıran Türk’ün üzerinde"
Çin kısa süre önce, otonom araçların halka açık yollarda test edilmesine izin vereceğini açıkladı. Tahmin edilebileceği gibi araçlar tüm yollarda değil sadece belirli yollar ve belirli koşullar altında test edilebilecek.

Testler için bazı şartlar olacak

Bunun öncesinde Çin, yeni yönetmelikler hazırlanıp onaylanıncaya kadar kendi karayollarında sürücüsüz otomobilleri yasaklamıştı. Yeni duyurulan bu düzenlemeyle, şirketler sürücüsüz otomobillerini onaylanmış yollarda test etmek için geçici izin başvurusunda bulunabilecek.
Tabi bunun için trafik kazası sorumluluk sigortası ve araçta herhangi bir sıkıntı durumunda otomobile müdahale edebilecek bir kişi bulunması gibi bazı kurallar da söz konusu olacak.

https://www.engadget.com/2017/12/18/china-self-driving-car-tests-public-roads/ Yorum Yaz
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destinati0n 1 yıl
Amerika'daki gibi polis ceza kesmesini de
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cesmuru 1 yıl
İnsanın önemi yok ki bunlarda. Kaç tane video gördüm internette. Adamlar ölüyor bir kişide dönüp ne oluyor demiyor. Kimsenn umrunda değil ölmüşsün, yaşamışsın. Zaten hayvanların derisini yüzüp yediklerinden, canlı su kaplumbağalarını anahtarlıkların içine koyup hayvanı acı çektirerek öldürmelerinden dolayı sevmiyorum bunları. Acımasızlar.
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1ses1 1 yıl
Yakında otonom sürüş standart hale gelicek. Nasıl klima zamanında araçlarda özellikle lüks araçlarda var iken şimdi kliması olmuyan araç yok.
Telefondan daha hızlı gelişecek gibi bu otonom sürüş
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zaomss 1 yıl
Zaten nüfus aşırı bikaç tane ölse de rahatlasak diye düşünmüşlerdir
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kadirirdem 1 yıl zaomss
ahahahaha :D
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