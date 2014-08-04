Çin, hükümet kurumlarının Symantec ve Kaspersky kullanmasını yasakladı





Teknoloji sektöründe adından söz ettiren ve pek çok yeniliğe imza atan firmalara sahip olsa da Çin her zaman kapalı bir kutu olmuştur ve kendi açısından riskli gördüğü herşeyi kolayca yasaklayabiliyor. Google ve hizmetlerinin yasaklı olduğu ülkede güvenlik yazılımları da yasaklardan nasibini aldı.





Çin, hükümet kurumlarına verdiği son talimatta Symantec ve Kaspersky güvenlik yazılımlarını kullanmamasını istedi. Bilindiği gibi Symantec ABD kaynaklı iken Kaspersky ise Rus kaynaklı.





İki firmanın yasaklanması ile hükümet kurumlarının ihalelerine girebilecek 5 firma kaldı. Qihoo 360 Technology Co, Venustech, CAJinchen, Beijing Jiangmin ve Rising. Tabii bu firmaların hepsinin Çinli olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Özellikle siber ajanlık konusunda Çin çok hassas ve yabancı pek çok teknoloji devini bu nedenle ülke dışına itti. Bu nedenle meydan da yerli firmalara kaldı.





Otoriteler ABD'nin 5 Çin askerini mali ve siber ajanlık gerekçesiyle tutuklamasının ardından Çin'in ABD firmalarına karşı sert tutumunu artırdığını belirtiyor. Çin daha önce de Windows 8 kullanımını hükümet kurumlarında yasaklamıştı. Ancak aynı fikir temelini paylaştığı Rusya temelli Kaspersky firmasını yasaklaması biraz kafaları karıştırdı.

http://www.ubergizmo.com/2014/08/china-bans-symantec-and-kaspersky-software-in-the-government/?utm_source=mobilerepublic