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Çin, hükümet kurumlarının Symantec ve Kaspersky kullanmasını yasakladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin, hükümet kurumlarının Symantec ve Kaspersky kullanmasını yasakladı

Teknoloji sektöründe adından söz ettiren ve pek çok yeniliğe imza atan firmalara sahip olsa da Çin her zaman kapalı bir kutu olmuştur ve kendi açısından riskli gördüğü herşeyi kolayca yasaklayabiliyor. Google ve hizmetlerinin yasaklı olduğu ülkede güvenlik yazılımları da yasaklardan nasibini aldı.

Çin, hükümet kurumlarına verdiği son talimatta Symantec ve Kaspersky güvenlik yazılımlarını kullanmamasını istedi. Bilindiği gibi Symantec ABD kaynaklı iken Kaspersky ise Rus kaynaklı.

İki firmanın yasaklanması ile hükümet kurumlarının ihalelerine girebilecek 5 firma kaldı. Qihoo 360 Technology Co, Venustech, CAJinchen, Beijing Jiangmin ve Rising. Tabii bu firmaların hepsinin Çinli olması kimseyi şaşırtmayacaktır. Özellikle siber ajanlık konusunda Çin çok hassas ve yabancı pek çok teknoloji devini bu nedenle ülke dışına itti. Bu nedenle meydan da yerli firmalara kaldı.

Otoriteler ABD'nin 5 Çin askerini mali ve siber ajanlık gerekçesiyle tutuklamasının ardından Çin'in ABD firmalarına karşı sert tutumunu artırdığını belirtiyor. Çin daha önce de Windows 8 kullanımını hükümet kurumlarında yasaklamıştı. Ancak aynı fikir temelini paylaştığı Rusya temelli Kaspersky firmasını yasaklaması biraz kafaları karıştırdı.  

http://www.ubergizmo.com/2014/08/china-bans-symantec-and-kaspersky-software-in-the-government/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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darkest earth 5 yıl en beğenilen -Ege
-Ege
Bazen ülkemizde de sinirleniyoruz sansürlere (gerçi DNS,VPN,Proxy:)ama bakın dünyada neler var, şükür halimize.

Adamlardan alternatif dolu ama. Bizde hiçbir şey yok alternatif olabilecek. Adamların kendi sosyal ağı var, telefon üreticilerinin ağları var ve hepsi sağlam üstüne bütçe dostu. Biz ama? Tamamen dışarıya bağımlı.
-EgeBazen ülkemizde de sinirleniyoruz sansürlere (gerçi DNS,VPN,Proxy:)ama bakın dünyada neler var, şükür halimize.Adamlardan ...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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ilkeryrz 5 yıl
Dış dünya ile arasına yalıtım koyuyor ve yerli üretime bi nevi katkı sağlıyor. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmem ama çinin kendi ekosistemini yaratmak istediği aşikar
Dış dünya ile arasına yalıtım koyuyor ve yerli üretime bi nevi katkı sağlıyor. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmem ama çinin kendi ekosistemini yaratmak...
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salgado3046 5 yıl
quote:

Orijinalden alıntı: -Ege

Bazen ülkemizde de sinirleniyoruz sansürlere (gerçi DNS,VPN,Proxy:)ama bakın dünyada neler var, şükür halimize.

Adalar ülke güvenliği için yasak yada engel koyuyor. Bizimkiler gibi kendi çıkarı için değil. Birde çin ayrı bir dünya zaten bırak haberleri olmasın. Zaten herşeyi orada üretiliyor. buna ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum. Helal olsun adamlara..
quote:Orijinalden alıntı: -EgeBazen ülkemizde de sinirleniyoruz sansürlere (gerçi DNS,VPN,Proxy:)ama bakın dünyada neler var, şükür halimize...
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ø 5 yıl
Çin amerikayı terletecek gibi duruyor.
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BARIŞ55 5 yıl
Symantec kullanan kaldı mı ya?
Kaspersky neyse de.

Biri Amerikan diğeri Rus. İkisi de çok masum.
Tam benim kafadan bu Çin hükumeti.
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karayulun 5 yıl
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlere ibret olmalıdır. Dışa bağımlılığın kaldırılabilmesi için çalışmalar yapılmalı.
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Master_Evil 5 yıl
kaspersky'dan vazgeçemem kaç yıldır kullanıyorum
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MegaWolt38 5 yıl
Koca 76 milyonluk ülkede adam akıllı, dünya çapında kaliteli bir yazılım yok, dahasını konuşmak bile anlamsız.
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Mr.ED 5 yıl
Adamlatı hedefi süper güç olmak. Bunun için yerli sermaye kullanımını arttırıyorlar. Dışarı bağımlılık sıfıra indirip. Kendi ekosistemlerinin dünyaya kabul ettirecekler
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aycibin 5 yıl
yıllarca kendine yatırım yapıp yetebilmek böyle birşey işte.teknolojide de öyle,sporda da öyle.
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onur01651 5 yıl Mr.ED
iyide çin taklitle ilerliyor, herşeylerini kapatırlarsa üretimde çin tercih edilmekten vazgeçilirse, Amerika ve Avrupa çin malına hayır çekerse kim oturur, bi laf vardır alan olmayınca satanı ***
O yüzden kısmı doğru ve yanlış politika.
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BekirTemel 5 yıl
Genelde ülkelerin herşeye yasak koyan tavırlarını inanılmaz antipatik bulurum ama cin teknoloji üreten bir ülke ve en büyük rakiplerinin kendini takip etmesinden kuskulanmasi ve bunu engellemek adına risk gördüğü seferi yasaklamasi ülke menfaatleri için iyi lakin cin en büyük taklitcilerin kendi ülkelerinden çıktığını ve ülkelerin ajanliklarinin sadece uygulamalar üzerinden olmayacağını günümüz dünyasında kendi adamım dediğinin bile amerikan gizli ajanı olabileceğini unutmamalı belki o zaman önüne gelen yazılımı yasaklamamaya başlayabilir
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darkaura 5 yıl
bana kalsa stratejik devlet kurumlarinda amerikan islemcisi bile kullandirmam. isletim sisteminin icinde ne oldugu belli degil ayri konu ama islemcilerin ve diger chiplerin icinede hardwired arka kapilar yerlestirilmesi mumkun ki, amerikayi ve nsa yi biraz tanidiysak kesinlikle intel ve amd yi buna mecbur birakmislardir. en temizi acik kaynak lisanslarini satin alip, kendi tasarladigin arm islemci ile, pardus gibi kendi tasarladigin isletim sistemlerini kullanmak.
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magicboyguccino 5 yıl
Çok doğru bir karar almışlar. Yıllar evvel benzer bir konu Almanya hükümetinin
microsoft ürünlerini güvenli bulmadığını açıklaması ile olmuştu.
Ülkelerin bu tür karşılıklı hamleler uygulaması gayet normal.
Ülkemizin Pardus'u devam ettirip hatta devlet dairelerinde zorunlu kılması gerekirdi diye düşünüyorum.
NSA sızıntılarında bunu gördük;
takip etmek istedikleri şirketler donanım almak istediklerinde haberleri oluyordu ve firmalara gönderilecek donanıma hackli firmware yükleyip şirketin
içine sızmayı sağlıyorlardı (Cisco ürünlerininde ne kadar güvensiz olduğunu böylelikle öğrenmiş olduk.)
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darkaura 5 yıl
yerinde bir karar. kodlarina sahip olmadigin her yazilim potansiyel guvenlik acigi demektir.
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astralll 5 yıl
Devlet olupta açık kaynak kullanmayan saftır zaten... Bilişim\internet alanında herşey yerli olmalı... Facebook google bile...
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mert1907 5 yıl
Ruslarla aynı temele sahip olmasından kasıt Komünizm ise hiç alakaları yok. Adamlar sadece kurumlarda yasaklamışlar halk içinde yine kullanan kullanıyordur. Hem bunu yapabilecek potansiyelleride var bize baktığında yasakların yerine koyabilecek alternatiflerimiz yok.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Siber savaşta kimde çok bilgi varsa o bir adım öndedir.

Çoğu devlet kendi çapında önlem alıyor.

Bu ülkeyi direk geçin önlem felan yok.



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salgado3046 5 yıl
quote:

Orijinalden alıntı: -Ege

Bazen ülkemizde de sinirleniyoruz sansürlere (gerçi DNS,VPN,Proxy:)ama bakın dünyada neler var, şükür halimize.

Adalar ülke güvenliği için yasak yada engel koyuyor. Bizimkiler gibi kendi çıkarı için değil. Birde çin ayrı bir dünya zaten bırak haberleri olmasın. Zaten herşeyi orada üretiliyor. buna ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum. Helal olsun adamlara..
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