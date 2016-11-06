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Çin, saatte 600 kilometreye ulaşabilen manyetik tren geliştiriyor

Raylı sistemler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Çin, saatte 600 kilometre hıza ulaşabilen yeni bir maglev (manyetik-levitasyon) treni geliştiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük tren üreticileri arasında yer alan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), sınırları zorlayan trenler geliştirmeye devam ediyor. CRRC, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak yeni bir manyetik levitasyon (maglev) treni üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Saatte 600 kilometreye ulaşabilen bu yeni maglev treni, dünyanın en hızlı treni olacak.
Smart Rail World'ün haberine göre, Çin hükümetine bağlı olan CRRC, yeni maglev trenini test etmek için yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ray döşedi. Şirket ayrıca saatte 200 kilometre hızla giden başka bir maglev treni için de hazırlıklarını sürdürüyor. CRCC yöneticisi Sun Bangcheng; amaçlarının orta ve yüksek hızlı maglev trenler konusunda yerli teknolojiyi kurmak ve yeni nesil için standart sistem haline getirmek olduğunu açıkladı.
Çin, dünyanın en büyük hızlı tren ray sistemine sahip. Devletin 538 milyar dolar harcarayarak kurduğu bu devasa raylı sistemin toplam uzunluğu 20 bin kilometreye ulaşmış durumda.
Manyetik alanların kullanımı sayesinde raylara temas etmeden yol alan maglev trenler, sıradan trenlere göre çok daha hızlı gidebiliyor. Geçtiğimiz yıl Japonya'da bir maglev treni test sırasında saatte 603 kilometre hıza ulaştı. Bu alanda dünya rekorunu kıran tren, 2027 yılında ticari kullanıma sunulacak
Şu anda gündelik olarak kullanılan trenler arasında en hızlısı ise Şangay'da bulunan maglev treni. Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasında gidip gelen tren, saatte 429 kilometre hız yapıyor.
Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolunun inşasında da yer alan CRRC, sadece Çin'de değil; Birleşik Krallık, Avustralya, İran, Meksika, Tayland ve Rusya gibi farklı ülkelerde de hızlı tren projelerine imza atıyor.

http://www.theverge.com/2016/11/1/13487382/maglev-train-china-crrc-speed-record Yorum Yaz
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paramedical 3 yıl en beğenilen
"Devletin 538 milyar dolar harcarayarak kurduğu" vay anasını
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Racer_ali 3 yıl
Bizimkiler de beton döksün,asfalt döksün sonra da bizi kıskanıyorlar desin.Bak bak,bu adamlar mı seni kıskanıyor tayyip???
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Tugrul_512bit 3 yıl
Kaza yaparsa insanlar acı çekmemiş olur o hızla.
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1 Avatar
ozgur561 3 yıl
Adamlar neler yapıyor bi de bize bak :(
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DH Misafiri 3 yıl
Ya iyi güzel de bunu izban yerine filen düşünsene saatte 80 yapıyor ona rağmen 2dk durakların arası. 600km hıza çıkana kadar 3-5 durak geçeriz
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_vezir_ 3 yıl
giderken manyatik bozulursa ne olacak
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Tugrul_512bit 3 yıl _vezir_
Denk geldiği yerlerde insanlar ne olduğunu anlayamadan öte tarafta sırat köprüsünün önünde bulacaklar kendilerini.

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veleciraptor 3 yıl
Paranın gücü işte. Türkiye'de tüm demiryolu ağı 9.000 km altında, adamlarda yalnızca hızlı tren ağı 20.000 km. Bakalım ABD nasıl engelleyecek Çin'in bu ekonomik, askeri, siyasi büyümesini. Yakında adamlar her şeyde 1 numaraya oturacak
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Bluflame 3 yıl veleciraptor
veleciraptor
Paranın gücü işte. Türkiye'de tüm demiryolu ağı 9.000 km altında, adamlarda yalnızca hızlı tren ağı 20.000 km. Bakalım ABD nasıl engelleyecek Çin'in bu ekonomik, askeri, siyasi büyümesini. Yakında adamlar her şeyde 1 numaraya oturacak

abd çin’in en büyük müşterisidir, abd’li firmalar üretimi meksika, vietnam, endonezya gibi ülkere kaydırırsa çin iflas eder. çin sadece ucuz iş gücü olup ekonomisi ihracat üzerine kurulmuştur, abd-ab bir amborga koysa, çin mallarını satacak yer bulamaz.
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kadirirdem 3 yıl
bizimkiler 250 de gidiyor , bence ileride bizim trenlerin de değişmesi lazım...
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travers 3 yıl
Birde oradaki üretim maliyetlerine rağmen 538 milyar dolar. Başka bi ülkede olsa acaba maliyetler ne kadar yükselirdi çok merak ediyorum.
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BekirTemel 3 yıl
müthiş be, şöyle bir sistem olsa arabaya binmem zorda kalmadıkça
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Racer_ali 3 yıl
Bizimkiler de beton döksün,asfalt döksün sonra da bizi kıskanıyorlar desin.Bak bak,bu adamlar mı seni kıskanıyor tayyip???
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BatuhanXxX 3 yıl
Guvenlik Konusunda Hic Guven vermiyor . 600km Hizla Kaza Yapan Bir Trenden Geriye Demir Tozu Kalir :)
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Glorfindel1907 3 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX
Guvenlik Konusunda Hic Guven vermiyor . 600km Hizla Kaza Yapan Bir Trenden Geriye Demir Tozu Kalir :)

Neden güven vermesin adamlar bunu yapıyorsa güvenliğini'de düşünüyorlardır herhalde bu mantıkla uçaklara'da binmemesi lazım kimsenin.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Çok masraf gibi geldi.Ama görecez ilerleyen zamanda.
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