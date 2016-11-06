Çin, saatte 600 kilometreye ulaşabilen manyetik tren geliştiriyor

Dünyanın en büyük tren üreticileri arasında yer alan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), sınırları zorlayan trenler geliştirmeye devam ediyor. CRRC, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak yeni bir manyetik levitasyon (maglev) treni üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Saatte 600 kilometreye ulaşabilen bu yeni maglev treni, dünyanın en hızlı treni olacak.

Smart Rail World'ün haberine göre, Çin hükümetine bağlı olan CRRC, yeni maglev trenini test etmek için yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ray döşedi. Şirket ayrıca saatte 200 kilometre hızla giden başka bir maglev treni için de hazırlıklarını sürdürüyor. CRCC yöneticisi Sun Bangcheng; amaçlarının orta ve yüksek hızlı maglev trenler konusunda yerli teknolojiyi kurmak ve yeni nesil için standart sistem haline getirmek olduğunu açıkladı.

Çin, dünyanın en büyük hızlı tren ray sistemine sahip. Devletin 538 milyar dolar harcarayarak kurduğu bu devasa raylı sistemin toplam uzunluğu 20 bin kilometreye ulaşmış durumda.

Manyetik alanların kullanımı sayesinde raylara temas etmeden yol alan maglev trenler, sıradan trenlere göre çok daha hızlı gidebiliyor. Geçtiğimiz yıl Japonya'da bir maglev treni test sırasında saatte 603 kilometre hıza ulaştı. Bu alanda dünya rekorunu kıran tren, 2027 yılında ticari kullanıma sunulacak

Şu anda gündelik olarak kullanılan trenler arasında en hızlısı ise Şangay'da bulunan maglev treni. Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasında gidip gelen tren, saatte 429 kilometre hız yapıyor.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolunun inşasında da yer alan CRRC, sadece Çin'de değil; Birleşik Krallık, Avustralya, İran, Meksika, Tayland ve Rusya gibi farklı ülkelerde de hızlı tren projelerine imza atıyor.

http://www.theverge.com/2016/11/1/13487382/maglev-train-china-crrc-speed-record