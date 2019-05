100 tane Tesla Gigafactory dünyayı değiştirebilir

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın önüne geçmek için verilen mücadelede ön saflarda yer alan yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, yapımcılığını üstlendiği belgeseller ile konu hakkında duyarlılık yaratmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun yapımcılığını üstlendiği ve rol aldığı Before the Flood isimli yeni belgesel geçtiğimiz günlerde yayınlandı.



İlk olarak National Geographic Channel tarafından yayınlanan Before the Flood, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için daha sonra YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı. Fosil yakıt endüstrisi ve bu yakıtların Dünya'ya etkisini inceleyen belgesel, bir yandan fosil yakıtların gezegenimiz üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, bir yandan iklim değişikliğinin önüne geçmek için çözüm yolları arıyor.

Ayrıca Bkz. "Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici"

Birçok tanınmış ismin yer aldığı belgeselde konu hakkında görüşlerini paylaşan isimlerden biri de SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu olan Elon Musk. Teknoloji dünyasının en önemli figürleri arasında yer alan Musk, belgeselde DiCaprio'ya Tesla'nın Nevada'da kurduğu Gigafactory'i gezdiriyor.

Tam Boyutta Gör

Bu tesisin sadece lityum iyon piller üretmek için kurulmadığını açıklayan Musk, Gigafactory'nin dünyanın yeşil enerjiye geçmesi için yapılması gerekenlere bir örnek olmasını umuyor.



Tüm dünyayı yenilenebilir enerjiye geçirmek için ne gerekeceğini hesapladıklarını söyleyen Musk, tamamen yenilenilir enerjiye geçmek için 100 Gigafactory'nin yeterli olacağını açıkladı.



Yeşil enerji konusunda teknoloji dünyasındaki en etkili isimlerden biri olan Musk, hem Tesla Motors ve SolarCity ile yeşil enerjinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor, hem de konu hakkındaki girişimleri ile diğer girişimcilere ve firmalara örnek oluyor. Birçok tanınmış ismin yer aldığı belgeselde konu hakkında görüşlerini paylaşan isimlerden biri de SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu olan. Teknoloji dünyasının en önemli figürleri arasında yer alan Musk, belgeselde DiCaprio'ya Tesla'nın Nevada'da kurduğu'i gezdiriyor.Bu tesisin sadece lityum iyon piller üretmek için kurulmadığını açıklayan Musk, Gigafactory'nin dünyanın yeşil enerjiye geçmesi için yapılması gerekenlere bir örnek olmasını umuyor.Tüm dünyayı yenilenebilir enerjiye geçirmek için ne gerekeceğini hesapladıklarını söyleyen Musk,açıkladı.Yeşil enerji konusunda teknoloji dünyasındaki en etkili isimlerden biri olan Musk, hem Tesla Motors ve SolarCity ile yeşil enerjinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor, hem de konu hakkındaki girişimleri ile diğer girişimcilere ve firmalara örnek oluyor.

http://www.tweaktown.com/news/54771/100-tesla-gigafactories-change-world/index.html