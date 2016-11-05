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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

100 tane Tesla Gigafactory dünyayı değiştirebilir

Tesla'nın Nevada'da kurmakta olduğu Gigafactory, dünyayı değiştirme potansiyeline sahip. Elon Musk'a göre bu tesislerden 100 tanesi tüm dünyayı yenilenebilir enerjiye geçirmeye yeter.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İklim değişikliği ve küresel ısınmanın önüne geçmek için verilen mücadelede ön saflarda yer alan yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, yapımcılığını üstlendiği belgeseller ile konu hakkında duyarlılık yaratmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun yapımcılığını üstlendiği ve rol aldığı Before the Flood isimli yeni belgesel geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

İlk olarak National Geographic Channel tarafından yayınlanan Before the Flood, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için daha sonra YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı. Fosil yakıt endüstrisi ve bu yakıtların Dünya'ya etkisini inceleyen belgesel, bir yandan fosil yakıtların gezegenimiz üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, bir yandan iklim değişikliğinin önüne geçmek için çözüm yolları arıyor.
Ayrıca Bkz. "Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici"
Birçok tanınmış ismin yer aldığı belgeselde konu hakkında görüşlerini paylaşan isimlerden biri de SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu olan Elon Musk. Teknoloji dünyasının en önemli figürleri arasında yer alan Musk, belgeselde DiCaprio'ya Tesla'nın Nevada'da kurduğu Gigafactory'i gezdiriyor.
100 tane Tesla Gigafactory dünyayı değiştirebilir
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Bu tesisin sadece lityum iyon piller üretmek için kurulmadığını açıklayan Musk, Gigafactory'nin dünyanın yeşil enerjiye geçmesi için yapılması gerekenlere bir örnek olmasını umuyor.

Tüm dünyayı yenilenebilir enerjiye geçirmek için ne gerekeceğini hesapladıklarını söyleyen Musk, tamamen yenilenilir enerjiye geçmek için 100 Gigafactory'nin yeterli olacağını açıkladı.

Yeşil enerji konusunda teknoloji dünyasındaki en etkili isimlerden biri olan Musk, hem Tesla Motors ve SolarCity ile yeşil enerjinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor, hem de konu hakkındaki girişimleri ile diğer girişimcilere ve firmalara örnek oluyor.
 

http://www.tweaktown.com/news/54771/100-tesla-gigafactories-change-world/index.html Yorum Yaz
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Hobar 3 yıl nokta_28
nokta_28
Elon Musk ileride A.B.D ' ye başkan olur...

Yiyor ama çalışıyor.
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nokta_28 3 yıl
Elon Musk ileride A.B.D ' ye başkan olur...
3 Yanıt Yanıtla +15
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Tihilu 3 yıl
Biz neleri tartışıyoruz , adamlar neleri tartışıyor. Çağın çok gerisinde kaldık.
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NextGenTech 3 yıl
dünya devletleri el ele verip yapılabilir aslında
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Behnanbalaban 3 yıl
yine bilimle filan ilgisi olmayan, zerre önemsemeyen adamlar siyaseti alet ederek rant peşindeler... birilerine bir şey giydirme gayretindeler. Sorsan hepsi bilim adamı olacaktı ama engellediler olmasını..
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baaydin 3 yıl
Ne gerenk var şimdi.
Nükleer duruken.
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ec38 3 yıl
Iktidari kotulemek icin elinizden ne geliyorsa yapiyorsunuz. Vpn ile ugrasiyormus. Mustehcen sitelere girerek mi ilim irfan sahibi olacaksin. Biz sizin gibi elimizde tabletle dogmadik. Bu ulke 15 yilda cag atladi. Gorecek gozun ve hazmedecek yüreğin varsa gorursun.

Eger teroristleri iceri tikmak icin engellendiysede vpn dderdin olmasin. Bi kurtulalim su itlerden. Azıcık engelle karsilas. Adam canini veriyor bu ulke icin.
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mustafasc 3 yıl
Elin gavurunu gök yüzüne çıkarmak için mevcut iktidarı kötülemek.. Bizim şu anda yaşadıklarımızı onlar 100 yıl önce aşmış. Şu an ki iktidar olmasa biz hala 100 yıl öncesinde çakılı kalmış olacaktık.
Ayrıca zenginleşmek için sömürgecilik yap sonra yeşil enerji dünyanın iyiligi de kahraman ol...
Elestri yaparken sebep sonuç ilişkisi gözetelim biraz. Memleketin heryerinden dogalgaz fışkırıyor biz de keyfine nükleer santral yapıyoruz öyle mı ? ya da ulaşım diye bir sorun yok oy icin 3. Köprü mu yapılıyor?
1 Yanıt Yanıtla +3
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ozknbyndr 3 yıl mustafasc
Orijinalden alıntı: mustafasc
Elin gavurunu gök yüzüne çıkarmak için mevcut iktidarı kötülemek.. Bizim şu anda yaşadıklarımızı onlar 100 yıl önce aşmış. Şu an ki iktidar olmasa biz hala 100 yıl öncesinde çakılı kalmış olacaktık.
Ayrıca zenginleşmek için sömürgecilik yap sonra yeşil enerji dünyanın iyiligi de kahraman ol...
Elestri yaparken sebep sonuç ilişkisi gözetelim biraz. Memleketin heryerinden dogalgaz fışkırıyor biz de keyfine nükleer santral yapıyoruz öyle mı ? ya da ulaşım diye bir sorun yok oy icin 3. Köprü mu yapılıyor?

Şu an ki iktidar olmasa 100 yıl öncesine çakılı kalmış olamazdık çoktan ülke de içsavaş çıkmış gündeydoğu Kürdistan,Doğu anadolu Ermenistan sözde soykırıma karşılık toprak olarak gitmiş ve tüm ortadoğu ile ilişkimiz bitmişti. Boğazların bile senin elinde değil adam nükleer başlık taşısa ki taşıyordur bir klavuz dayatamıyorsun.
Pkk nin don lastikleri büst,heykel dikip müslüman halkla uğraşmaktan başka ne yapmış hiç herşey ortada şimdi de hedef saptırma yaparak bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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mokinto 3 yıl
İnanılmaz bir belgesel olmuş. Umarım uygulandığını görürüz.
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black_flood 3 yıl
bizde öyle şeyler HARAM GEVUR İCADI kesinlikle olmaz bizde % 100 beton saha ve % 100 nükleer olmalı ki ufak bir sorun yaşandığında hepimizin ceddini bellesin şerefi ve onuru 1 kuruş etmeyen varlıklar.
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FatihAsl 3 yıl
Lityum iyon bataryalar dan daha uzun ömürlü patarya keşfedilmediği sürece elektrikli otolar fantaziden öteye gidemez
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Zafer Kemal 3 yıl
BUNLAAR..
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zippyengin 3 yıl
Bari türkçe dublajlısını koysaydınız, Buyrun link youtube.com/...
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