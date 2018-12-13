Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta fırlatılan Chang'e 4, yaklaşık dört buçuk günlük yolculuğun ardından Ay'a ulaştı. Çinli yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamaya göre uzay aracı şu anda Ay'ın etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşmiş durumda. Chang'e 4'ün 31 Aralık günü Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzüne iniş yapması bekleniyor.
Uzay ajansının 31 Aralık gününü beklemesinin nedeni ise iniş yapılacak bölgenin şu anda karanlık olması. Bildiğiniz gibi Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor. İniş bölgesinin güneş ışığı almaya başlamasıyla beraber Chang'e 4'ün yüzeye iniş süreci de start verecek. Bu görevin başarıyla sonuçlanması durumunda Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapabilen ilk ülke olarak tarihe geçecek.
Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor.
2030'lu yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlayan Çin, Chang'e 4 görevini bu nihai hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyor. Ay'ın yapısını ve evrimini en iyi şekilde incelemek isteyen uzak doğu ülkesi, burada farklı birçok bilimsel araştırma gerçekleştirecek. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bu araştırmalar arasında Ay'da patates yetiştirmeye yönelik bir deney bile bulunuyor.
Chang'e 4, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman isimli kratere iniş yapacak. Güneş Sistemi'ndeki en eski çarpma kraterlerinden olduğu düşünülen Von Karman, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunuyor. Chang'e 4'ün burada su buzları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapması ve Ay'ın evrim sürecini incelemesi bekleniyor.
https://www.space.com/42708-china-moon-far-side-probe-enters-orbit.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzay ajansının 31 Aralık gününü beklemesinin nedeni ise iniş yapılacak bölgenin şu anda karanlık olması. Bildiğiniz gibi Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor. İniş bölgesinin güneş ışığı almaya başlamasıyla beraber Chang'e 4'ün yüzeye iniş süreci de start verecek. Bu görevin başarıyla sonuçlanması durumunda Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapabilen ilk ülke olarak tarihe geçecek.
Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor.
2030'lu yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlayan Çin, Chang'e 4 görevini bu nihai hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyor. Ay'ın yapısını ve evrimini en iyi şekilde incelemek isteyen uzak doğu ülkesi, burada farklı birçok bilimsel araştırma gerçekleştirecek. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bu araştırmalar arasında Ay'da patates yetiştirmeye yönelik bir deney bile bulunuyor.
Chang'e 4, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman isimli kratere iniş yapacak. Güneş Sistemi'ndeki en eski çarpma kraterlerinden olduğu düşünülen Von Karman, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunuyor. Chang'e 4'ün burada su buzları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapması ve Ay'ın evrim sürecini incelemesi bekleniyor.
https://www.space.com/42708-china-moon-far-side-probe-enters-orbit.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama videolar orjinal videolar değil !
bunun nedeni ! uzay boşluğunda kadim uzaylı uygarlıkların
tarihin bile var olmadığı eski tarihlerdeki olası uzay mekiği kazalarından ve savaşlarında artmış olabileceği uzay gemisi parçalarının akmosveri olmayan aya düşmüş olabileceği öngörüsü üzerine amerika aya gitti ama bizlere gösterilen videolar yerde çekimi yapılan videolar özetle orijinal aya iniş videoları değildi hiç bir zaman !
hiç bir zaman bir türlü yazılmıyor
ama ne b*kuma yemekse uzaydaki X Y Z kordinatları
bizati hep yazar kontrol ekranı kameraların köşesinde yazar !
"Çin aslında aya gitmedi, bunlar hep stüdyo çekimi. Bakın bayrak yan duruyor bakın toz kalktı."
Amerikalıların gittikleri yer ile Rusların gittikleri yer arasında çok mesafe farkı var
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uzay araştırmaları, insansız ay görevleri ve