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Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti

Çin, Chang'e 4 uzay aracının Ay'ın yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştiğini açıkladı. Uzak doğu ülkesi, Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapabilen ilk ülke olarak tarihe geçmek istiyor.
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta fırlatılan Chang'e 4, yaklaşık dört buçuk günlük yolculuğun ardından Ay'a ulaştı. Çinli yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamaya göre uzay aracı şu anda Ay'ın etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşmiş durumda. Chang'e 4'ün 31 Aralık günü Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzüne iniş yapması bekleniyor.

Uzay ajansının 31 Aralık gününü beklemesinin nedeni ise iniş yapılacak bölgenin şu anda karanlık olması. Bildiğiniz gibi Ay'ın kendi etrafındaki bir tam dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor. İniş bölgesinin güneş ışığı almaya başlamasıyla beraber Chang'e 4'ün yüzeye iniş süreci de start verecek. Bu görevin başarıyla sonuçlanması durumunda Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapabilen ilk ülke olarak tarihe geçecek.

Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor.

2030'lu yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlayan Çin, Chang'e 4 görevini bu nihai hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyor. Ay'ın yapısını ve evrimini en iyi şekilde incelemek isteyen uzak doğu ülkesi, burada farklı birçok bilimsel araştırma gerçekleştirecek. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bu araştırmalar arasında Ay'da patates yetiştirmeye yönelik bir deney bile bulunuyor.

Chang'e 4, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman isimli kratere iniş yapacak. Güneş Sistemi'ndeki en eski çarpma kraterlerinden olduğu düşünülen Von Karman, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunuyor. Chang'e 4'ün burada su buzları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapması ve Ay'ın evrim sürecini incelemesi bekleniyor.
https://www.space.com/42708-china-moon-far-side-probe-enters-orbit.html Yorum Yaz
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dencedenceo 5 ay en beğenilen
Çin gelişiyor iyice yeni süper güç artik bence Çin. Amerika artık Çin'in gölgesinde. Az ömrü kaldı.
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Xeqona 5 ay WaylandIZMIR
yalan olduğunu nasıl anladın
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WaylandIZMIR 5 ay
Amerikanın aya gittik yalanları ortaya çıkacak şimdi. Bekleyip göreceğiz.
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DH Misafiri 5 ay
Hiç mi düşünme yok sizde huuu :)))
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OverClocK1ng 5 ay
Adamlar oradan bir düğmeye bassalar Türkiye diye bir şey kalmaz. Tükürseler boğuluruz ama buradaki klavye şovelyelerine soracak olursan , biz Çin'e duvar ördürmüş milletiz. Dünyayı dize getiririz...
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Sexxx Dreams 5 ay OverClocK1ng
Neyse sana gereken cevabı birisi verir.
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SEO-Uzmanı 5 ay
amerika aya gitti
ama videolar orjinal videolar değil !
bunun nedeni ! uzay boşluğunda kadim uzaylı uygarlıkların
tarihin bile var olmadığı eski tarihlerdeki olası uzay mekiği kazalarından ve savaşlarında artmış olabileceği uzay gemisi parçalarının akmosveri olmayan aya düşmüş olabileceği öngörüsü üzerine amerika aya gitti ama bizlere gösterilen videolar yerde çekimi yapılan videolar özetle orijinal aya iniş videoları değildi hiç bir zaman !
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SEO-Uzmanı 5 ay
çekim yapan kameraların lens değerleri ve açı değerleri
hiç bir zaman bir türlü yazılmıyor
ama ne b*kuma yemekse uzaydaki X Y Z kordinatları
bizati hep yazar kontrol ekranı kameraların köşesinde yazar !
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balcis 5 ay
arkadaşlar ilk ben başlamak istiyorum müsaadenizle.
"Çin aslında aya gitmedi, bunlar hep stüdyo çekimi. Bakın bayrak yan duruyor bakın toz kalktı."
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cosef 5 ay
Rusların AY'a gidip Amerikalıların gidip gitmediğini kontrol edecez demesi tamamen zırva.
Amerikalıların gittikleri yer ile Rusların gittikleri yer arasında çok mesafe farkı var
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Escapetolife 5 ay
ABD'nin gidip bayrak diktiği nokta karanlık değil aydınlık yani bize bakan kısımda.
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cabriyo 5 ay
abd nin aya gittiğine inanmıyorum çünkü ruslar aya gidip abd nin aya gidip gitmediğini kontrol edeceğiz demişti, 3-5 gün sonra abd aya gidip üs kuracağız dedi. abd nin etekleri tutuştu yani abd aya gitmediğini belli etti.
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LooF 5 ay
Marsa kadar uzay araci gönderilebilirken.Ay'a neden gidemezsinki amerika ?
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TeaParty 5 ay
Barış Özcan’ın bu konu ile ilgili olan videosunu seyretmenizi tavsiye ederim. Sadece bilim adına değil, kendi Çin ataları hikayesi ile ilgili de küçük bir sürpriz barındırıyor bu keşif. Ben ayriyetten uzaylılar veya Nazi’lerin üssü hakkında bir açıklama duyurulacağını düşünüyorum. Tabii bu uydurma olacak ve 3. Dünya Savaşı için zemin hazırlanacak. The Economist’in 2018 kapağında ( siyah olmayan ) bu konu hakkında bir ay ile uzay aracı resmedilmiş. Komplo teorisyenleri bunun üzerinde duruyor..
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tobepeople 5 ay TeaParty
Havayı kontrol edebiliyorlar artık ayrıca bence depremleri de kontrol edebiliyorlar; bunlar ne demek biliyorsunuz. Herhangi bir ülkenin istedikleri an ekonomisini çökertmek için doğal afet yaratabilme gücü. Amerika gerçekten Çin'i bitirmek isterse felaket yaratır yine de geriletir istediği ülkeyi...
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HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, insansız ay görevleri ve
4 etiket daha Çin Ulusal Uzay İdaresi Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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