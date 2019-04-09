Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti

Amerikan hükümetinin Çin firmalarına olan düşmancıl tutumu sürüyor. Ülkenin iletişim altyapısında Çinli devler Huawei ve ZTE’nin yer almaması için elinden geleni yapan hükümet, bu kez de ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olan MIT’ye (Massachusetts Institute of Technology) baskı yaparak anlaşmaları sonlandırdı.

Her iki firmanın da bu haber sonrası şok olmadığı düşünülüyor. ABD’nin bu tavrından fazlasıyla haberdar olan ve buna karşı tepkilerini ortaya koyan Çinli üreticiler, farklı yollardan kendilerine pazarlar aramaya devam ediyor. Benzer bir durum kısa süre önce de İngiltere’de yaşanmıştı. Ünlü Oxford Üniversitesi, Huawei tarafından fonlanmayı bu yılın başlarında kesmişti.

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MIT web sayfasında yayınlanan bir gönderide yazana göre araştırma başkan yardımcısı Maria Zuber şöyle diyor: “MIT, Federal hükümetin Huawei ve ZTE üzerindeki araştırmaları tamamlanana kadar bu iki şirket ile olan anlaşmalarını yenilemeyecek ve yenilerinin yapılmasını da onaylamayacak.” Üniversite yönetimi aynı mektupta ayrıca Çin, Rusya ve Suudi Arabistan ile yapılan ortak çalışmaların ek inceleme prosedürlerine dâhil edildiğini de belirtti. MIT web sayfasında yayınlanan bir gönderide yazana göre araştırma başkan yardımcısı Maria Zuber şöyle diyor: “MIT, Federal hükümetin Huawei ve ZTE üzerindeki araştırmaları tamamlanana kadar bu iki şirket ile olan anlaşmalarını yenilemeyecek ve yenilerinin yapılmasını da onaylamayacak.” Üniversite yönetimi aynı mektupta ayrıcaveile yapılan ortak çalışmaların ek inceleme prosedürlerine dâhil edildiğini de belirtti.

https://techgraph.co/inside/mit-cancels-its-partnership-with-huawei-and-zte/