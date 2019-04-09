Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti

Huawei ve ZTE ekipmanlarının kullanımına tam olarak karşıt olan Amerikan hükümeti, artık eğitim kurumlarına da bu politikaya uygun hareket etmeleri için baskı yapmaya başladı.
1 ay
9,6b
1
31
Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerikan hükümetinin Çin firmalarına olan düşmancıl tutumu sürüyor. Ülkenin iletişim altyapısında Çinli devler Huawei ve ZTE’nin yer almaması için elinden geleni yapan hükümet, bu kez de ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olan MIT’ye (Massachusetts Institute of Technology) baskı yaparak anlaşmaları sonlandırdı.
Her iki firmanın da bu haber sonrası şok olmadığı düşünülüyor. ABD’nin bu tavrından fazlasıyla haberdar olan ve buna karşı tepkilerini ortaya koyan Çinli üreticiler, farklı yollardan kendilerine pazarlar aramaya devam ediyor. Benzer bir durum kısa süre önce de İngiltere’de yaşanmıştı. Ünlü Oxford Üniversitesi, Huawei tarafından fonlanmayı bu yılın başlarında kesmişti.
Ayrıca Bkz. "2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon"
MIT web sayfasında yayınlanan bir gönderide yazana göre araştırma başkan yardımcısı Maria Zuber şöyle diyor: “MIT, Federal hükümetin Huawei ve ZTE üzerindeki araştırmaları tamamlanana kadar bu iki şirket ile olan anlaşmalarını yenilemeyecek ve yenilerinin yapılmasını da onaylamayacak.” Üniversite yönetimi aynı mektupta ayrıca Çin, Rusya ve Suudi Arabistan ile yapılan ortak çalışmaların ek inceleme prosedürlerine dâhil edildiğini de belirtti.

https://techgraph.co/inside/mit-cancels-its-partnership-with-huawei-and-zte/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ESOES1981TR 1 ay en beğenilen
en doğrusu yapılmış Çinin yok edilmesi lazım yoksa dünyanın başına bela olacaklar Amerikalıları mumla aratır bu putperestler akla hayale gelmedik sadistlik bu asya bölgesinde var hele Türk olduğunu duysunlar Çinde içecek su vermezler
en doğrusu yapılmış Çinin yok edilmesi lazım yoksa dünyanın başına bela olacaklar Amerikalıları mumla aratır bu putperestler akla hayale gelmedik sadistlik bu ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
En beğenilen yoruma bak: "Çin'in yok edilmesi lazım", "Türk olduğunu öğrenseler Çin'de bir bardak su vermezler" ..
Haberin başlığı ve içeriğinin tutarsızlığını geçtim, böyle rasyonel düşünce yoksunu yorumlarla buraya teknoloji sitesi diyoruz. Bahse girerim bu arkadaş hayatında Çin'e gitmemiştir, gitse böyle konuşmazdı. Gitmemişse çevresinde giden birini bulsun da sorsun.
En beğenilen yoruma bak: "Çin'in yok edilmesi lazım", "Türk olduğunu öğrenseler Çin'de bir bardak su vermezler" ..Haberin başlığı ve içeriğinin tutarsızlı...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
haberin basligi ve icerigi uyusmuyor. Baslik sanki bu universiteler huawei ye karsi tavir almislar gibi gosterirken, icerik abd hukumetinin universitelere yaptigi baskidan ve sonuc aldigindan bahsediyor...
haberin basligi ve icerigi uyusmuyor. Baslik sanki bu universiteler huawei ye karsi tavir almislar gibi gosterirken, icerik abd hukumetinin universitelere yapti...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Geniş zaman ekidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 ay
İngilizce de fiiller neden s takısı alıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
En beğenilen yoruma bak: "Çin'in yok edilmesi lazım", "Türk olduğunu öğrenseler Çin'de bir bardak su vermezler" ..
Haberin başlığı ve içeriğinin tutarsızlığını geçtim, böyle rasyonel düşünce yoksunu yorumlarla buraya teknoloji sitesi diyoruz. Bahse girerim bu arkadaş hayatında Çin'e gitmemiştir, gitse böyle konuşmazdı. Gitmemişse çevresinde giden birini bulsun da sorsun.
3 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 1 ay alaz1903
Görüşlerinize katılıyorum. İlgili kişi bildiğin ırkçılık yapmış, adam dar görüşlü.
Bugün telefon, Tv Box gibi elektronik aletleri Çin' liler sayesinde ucuza kullanıyoruz. Öyle olmasa bile benim Çinlilerle hiç bir alıp veremediğim yok. Politikacılar yanlış yapmış olsa bile bunu tüm Çin toplumuna mal edemezsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 1 ay alaz1903
Ha sen çine gittin ya çin devletinin kozmik odasina aldilar seni tum planlarini falan ogrendin hic dunya lideri olma gibi bir niyetleri yok isgal altinda tuttuklari binlerce km kare yer yok sevgi kelebegi onlar
Bahsettigin arkadas forumda askeri gelismeleri uluslararasi konulari en cok takip edip yazan arkadas bilip bilmeden konusmayin bizim 2 3 milyon ırkdasimiz suan cin hukumetinin toplama kamplarında 40 milyon Uygur Türküne yapmadiklari zulum kalmadi orda
Bilgin yoksa fikrinde olmasin bir konuda huawei xiaomi suan dogrudan cin hukumetince finansal fonlamalarinin disinda casusluk faaliyetleri icinde kullanılıyor huawei suan cinin en tehlikeli firmalarindan biri
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ESOES1981TR 1 ay alaz1903
Bir bardak su vermezler derken şaka yapmıyordum
Su linkte ki videoyu izle demek istediğimi anlarsiniz
dhbr.co/...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
haberin basligi ve icerigi uyusmuyor. Baslik sanki bu universiteler huawei ye karsi tavir almislar gibi gosterirken, icerik abd hukumetinin universitelere yaptigi baskidan ve sonuc aldigindan bahsediyor...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MiLLETiNVEKiLi 1 ay
Çinli firmalar Amerika ve ingilteredeki üniversiteleri bile ele geçirmişler... Fetöcüler gibi iyi sızma yapmışlar (!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 ay
Çin'de Apple ürünlerinin satışını yasaklatsada ortalık şenlense biraz :)
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 1 ay Xloud
apple da çin deki fabrikalarını kapatır.
apple in kozu Çindeki fabrikalar. Çin in kozu apple in çindeki pazarı.
Trump o kadar dedi Çindeki fabrikalarını taşı diye Apple Ceo suna. Apple neden reddetti bu talebi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 ay
İşte çok büyük bir sömürgeci ve istilacı olunca böyle diktalar yapabilir, uluslararası antlaşmaları hiç umursamadan tek taraflı feshedebiliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CSB yazmayan adam 1 ay
Dogrusunu yapmis bu huawei onlara donanimsal olarak izleyici bir cihaz koymus olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 1 ay
Hakan Fidan neden böyle bir şey istemiş ki? Mit ile ne anlaşması bu?
4 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
just4w0n 1 ay Ohol Oula
Aman aman nerelere geldik
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edirneli86 1 ay Ohol Oula
MIT=Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 1 ay Ohol Oula
Yazar yazısına öyle bir hava katmış ki sanırsın biz her gün "Massachusetts Institute of Technology" yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile yatıp kalkıyoruz. Bir açıklama yok metinde MIT nedir diye. Diğer konulardan MIT'i biliyorum ama bilmeyenler çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Heyea 1 ay
Trump şirket yönetir gibi devlet yönetiyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, zte ve
5 etiket daha MPopüler abd vs çin Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor 1 ay Qualcomm 11nm ve 8nm sürecinde geliştirdiği yeni yonga setlerini duyurdu 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri 1 ay AMD’den Intel’e bir transfer daha 1 ay Nvidia GeForce MX 250 ekran kartlı notebook alacaklar dikkat 1 ay Microsoft Launcher son güncellemeyle ana ekrana köklü değişiklikler getirdi 1 ay Tesla'nın Gözcü Modu, bir hırsızlık zanlısının kısa sürede yakalanmasını sağladı 1 ay Twitter, günlük takip edebileceğiniz hesap limitini düşürdü 1 ay Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor 1 ay Ray Tracing çekirdekleri yongada Nvidia’nın iddia ettiği kadar alan kaplamıyor 1 ay New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansı nasıl? 1 ay Sabiha Gökçen’e havalimanı içinde navigasyon özelliği eklendi 1 ay Drone düşmanı lazer silahını görüntüledik 1 ay Zorlu arazi şartlarında yük taşımak için tasarlanan Zetros 8x8 incelemesi 1 ay Hamilelik sürecinde egzersiz yapmak, yavruları obeziteye karşı koruyor 1 ay Rocket Lab Photon platformu uydu fırlatmayı daha kolay hâle getiriyor 1 ay Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor 1 ay Honor 20i resmi olarak 17 Nisan’da tanıtılacak 1 ay Yeni geliştirilen “termal pil”, uzak bölgelerin enerji ihtiyacını karşılayabilir 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Çin teknolojisine tepki büyüyor: MIT de Huawei ve ZTE anlaşmalarını iptal etti Sonraki WhatsApp, iPad'e geliyor 1 ay Huawei Mate X'in piyasaya çıkış tarihi belli oldu 1 ay Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün 1 ay Cloud Stinger Wireless: HyperX’in en ucuz kablosuz PS4 ve PC oyuncu kulaklığı 1 ay Huawei Mate 20 Pro’nun ultra geniş açılı lensi ile yapılan çekimler 1 ay Asus 5G destekli yeni Zenfone 6'da çift kızaklı tasarımı geri getirebilir 1 ay Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başlıyor 1 ay RED Hydrogen One titanyum modeli 1.600 dolarlık fiyatıyla sonunda teslimatlara başladı 1 ay Tesla'nın otomatik pilotuna, çukurdan kaçma özelliği gelebilir 1 ay Avengers: Endgame filminin ilk sahnesi paylaşıldı 1 ay 2019 Volkswagen Transporter 6.1 tanıtıldı: Yeni teknolojiler ve elektrikli versiyon 1 ay Bang & Olufsen Beovision Harmony açılır kapanır yapısı ile dikkat çekiyor 1 ay 17 inçlik MacBook Pro, 2021 yılına kadar gelmeyebilir 1 ay Galaxy J serisi sona erdi 1 ay 306 beygirlik yeni Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC tanıtıldı 1 ay Kurumsal İşletmeler Neden 0850 Numarayı Tercih Ediyor? 1 ay Snapchat baştan yazılmış Android uygulamasını kullanıcılara sundu 1 ay iPad Pro ile çizim yapmak | Uzmanından dinliyoruz 1 ay Huawei, Apple'a 5G modem satmak istiyor 1 ay NASA’ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu, bakteri kaynıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim