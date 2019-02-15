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Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı

Japon elektronik devi Sony'nin önümzüdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli Xperia L3'ün render görüntüleri ortaya çıktı.
3 ay
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı
Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasına sayılı günler kala Japon teknoloji şirketi Sony'nin akıllı telefonları ile ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı. En son ortaya çıkan görseller şirketin giriş seviyesi modeli olan Xperia L3'ün detaylarını ortaya koyuyor.

225 dolardan satışa sunulacak

Sızdırılan render görüntüleri tıpkı Ocak ayındaki Sony XA3 ve XA3 Ultra'nın sızan ilk görselleriyle benzeşiyor diyebiliriz. Xperia L3, XZ4 ve XA3 modellerinde olması beklenen "CinemaWide" ekrana sahip değil. 18:9 en boy oranında 5.7 inç ekranı olan cihazın HD+ (720p) çözünürlük sunacağı belirtiliyor. 13 MP + 2 MP çift arka kamera ile gelecek olan cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlükte olacak.
Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı
3.300 mAh batarya, 32 GB dahili depolama ve 2 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C gibi bağlantı noktaları sunacak olan cihazın 225 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

https://winfuture.de/news,107416.html Yorum Yaz
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danlabilic 3 ay en beğenilen
herkes çerçevesiz telefon sevmek zorunda değil ki bende sevmiyorum bu telefonunda çerçeveleri rahatsız etmiyor. çerçevesiz telefon isteyenler için zaten piyasada birbirinin kopyası dolu telefon var bunu beğenmeyenlerin tercihi o sıradan telefonlardan biri olabilir:d
herkes çerçevesiz telefon sevmek zorunda değil ki bende sevmiyorum bu telefonunda çerçeveleri rahatsız etmiyor. çerçevesiz telefon isteyenler için zaten piyasad...
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al-ozaria 3 ay
Olmaz olmaaaz, Sony'den bu kafa ile gittikleri sürece olmaz.
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ouzqan 3 ay
Giriş seviyesi için güzel telefon olmuş.
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Alpha Centauri 3 ay
alay eder gibi 2gb ram koymuşlar. 3gb olmalıydı. android demek ram demek
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sreylare 3 ay
2gb RAM nedir sanki telefonu ücretsiz veriyorlar. Benim seneler önce çıkan telefonumda da var yetmiyor. 5.7" 18:9 ekrana 720p koymuş aklı sıra fhd+ veya üst seviye çözünürlüklerle 21:9 ekran tipli telefonları sevdirecekler. Boyu uzun eni kısa daha dayanıksız ekran. Arkadaşım 16:9 yeter belki bana biraz da benim gibiler için bişeyler düşünün.
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bwhiteshark 3 ay
Renderde kalsaydı keşke.
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Bay Robot 3 ay
Kesin sızmıştır
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danlabilic 3 ay en beğenilen
herkes çerçevesiz telefon sevmek zorunda değil ki bende sevmiyorum bu telefonunda çerçeveleri rahatsız etmiyor. çerçevesiz telefon isteyenler için zaten piyasada birbirinin kopyası dolu telefon var bunu beğenmeyenlerin tercihi o sıradan telefonlardan biri olabilir:d
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hamza5806 3 ay danlabilic
Hocam kimse almıyor benim de çerçeve ile bir sorunum yok ama boyle pimapen tasarimla devam ettigi surece batmaya mahkum
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esmerbuyucu 3 ay
Sony eskiden daha iyi çerçeve üretiyordu.
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nct96 3 ay esmerbuyucu
Sony haberlerinde sırf beğeni için boş yorum yapmasan olmaz mı kardeşim.
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TabutBenden 3 ay
Sony ve bitmeyen çerçeve fetişi :D
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