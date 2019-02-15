Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı

Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasına sayılı günler kala Japon teknoloji şirketi Sony'nin akıllı telefonları ile ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı. En son ortaya çıkan görseller şirketin giriş seviyesi modeli olan Xperia L3'ün detaylarını ortaya koyuyor.

225 dolardan satışa sunulacak

Sızdırılan render görüntüleri tıpkı Ocak ayındaki Sony XA3 ve XA3 Ultra'nın sızan ilk görselleriyle benzeşiyor diyebiliriz. Xperia L3, XZ4 ve XA3 modellerinde olması beklenen "CinemaWide" ekrana sahip değil. 18:9 en boy oranında 5.7 inç ekranı olan cihazın HD+ (720p) çözünürlük sunacağı belirtiliyor. 13 MP + 2 MP çift arka kamera ile gelecek olan cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlükte olacak.

https://winfuture.de/news,107416.html

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batarya,dahili depolama veile gelmesi beklenen cihazınişletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor.kulaklık girişi vegibi bağlantı noktaları sunacak olan cihazınsatışa sunulması bekleniyor.