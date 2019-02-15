Sony'nin yeni giriş seviyesi modeli Xperia L3'ün render görüntüleri sızdı

Teknoloji Editörü
Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasına sayılı günler kala Japon teknoloji şirketi Sony'nin akıllı telefonları ile ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı. En son ortaya çıkan görseller şirketin giriş seviyesi modeli olan Xperia L3'ün detaylarını ortaya koyuyor.
225 dolardan satışa sunulacak
Sızdırılan render görüntüleri tıpkı Ocak ayındaki Sony XA3 ve XA3 Ultra'nın sızan ilk görselleriyle benzeşiyor diyebiliriz. Xperia L3, XZ4 ve XA3 modellerinde olması beklenen "CinemaWide" ekrana sahip değil. 18:9 en boy oranında 5.7 inç ekranı olan cihazın HD+ (720p) çözünürlük sunacağı belirtiliyor. 13 MP + 2 MP çift arka kamera ile gelecek olan cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlükte olacak.3.300 mAh batarya, 32 GB dahili depolama ve 2 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C gibi bağlantı noktaları sunacak olan cihazın 225 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
https://winfuture.de/news,107416.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2750 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sony, sızıntı ve