Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı





Brain-computer infertaces (BCIs) yani beyin-bilgisayar arayüzleri adı verilen cihazlar beyin ile bilgisayar arasında doğrudan iletişim sağlayabilen cihazlar olarak tanımlanıyor. Bu cihazlar ilk bakışta sanki bilim kurgu filminden çıkmış birer ürün gibi algılansa da yapılan araştırmalar sayesinde bu cihazlar son yıllarda kayda değer birçok yeniliğe de imza atıyor.

Brain Talker

küçük sinirsel elektrik sinyallerini ayırt edebildiğini ve bu sinyallerin kodlarını başarılı bir biçimde işleyebildiğini söyledi

Çipin geniş halk kitleleri tarafından kullanılabileceği düşünülüyor

Ayrıca, Çin Devleti resmi basın ajansı Xinhua 'nın açıklamalarına göre yeni geliştirilen zihin çipine geniş kitleler de ulaşabilecek. Araştırmacılar beyin-bilgisayar arayüzlerinin geleceğinin oldukça parlak olduğunu düşünmekle birlikte gelecekte Brain Talker adlı çipin geliştirilmesi ile BCI'ler günlük yaşamımıza dahil olabilecek gibi duruyor ve bu teknoloji; ç eşitli giyilebilir, taşınabilir ve erişilebilir cihazlara entegre edildiğinde geniş halk kitleleri yeni teknolojiden faydalanacak gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/brain-computer-interfaces-brain-talker

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Günümüzde insanoğlu bu cihazlar sayesindehaline getirebiliyor hatta sadecebile. Yeni projedeile devlete ait elektronik şirketlerinin ortak çalışması iledevreleri için kullanılmak üzere tasarlanan '''' adlı çipin üretimi yapıldı.'nde araştırmacı olarak görev yapanyaptığı açıklamada yeni çipin. Bu çip sayesinde beyin-bilgisayarvearttığını da sözlerine ekledi.