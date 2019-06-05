Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı

Tianjin Üniversitesi ile devlete ait elektronik şirketlerinin ortak çalışması ile Brain Talker adlı zihin çipi üretildi. Yeni çip küçük sinirsel elektrik sinyallerini ayırt edebiliyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
4,1b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Brain-computer infertaces (BCIs) yani beyin-bilgisayar arayüzleri adı verilen cihazlar beyin ile bilgisayar arasında doğrudan iletişim sağlayabilen cihazlar olarak tanımlanıyor. Bu cihazlar ilk bakışta sanki bilim kurgu filminden çıkmış birer ürün gibi algılansa da yapılan araştırmalar sayesinde bu cihazlar son yıllarda kayda değer birçok yeniliğe de imza atıyor.

Günümüzde insanoğlu bu cihazlar sayesinde düşüncelerini konuşmadan sesli cümleler haline getirebiliyor hatta sadece düşünce gücüyle Tetris bile oynayabiliyor. Yeni projede Tianjin Üniversitesi ile devlete ait elektronik şirketlerinin ortak çalışması ile BCI devreleri için kullanılmak üzere tasarlanan ''Brain Talker'' adlı çipin üretimi yapıldı.

Tianjin Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapan Ming Dong yaptığı açıklamada yeni çipin küçük sinirsel elektrik sinyallerini ayırt edebildiğini ve bu sinyallerin kodlarını başarılı bir biçimde işleyebildiğini söyledi. Bu çip sayesinde beyin-bilgisayar arayüzlerinin hızlarının ve doğruluklarının arttığını da sözlerine ekledi.

Çipin geniş halk kitleleri tarafından kullanılabileceği düşünülüyor


Ayrıca, Çin Devleti resmi basın ajansı Xinhua'nın açıklamalarına göre yeni geliştirilen zihin çipine geniş kitleler de ulaşabilecek. Araştırmacılar beyin-bilgisayar arayüzlerinin geleceğinin oldukça parlak olduğunu düşünmekle birlikte gelecekte Brain Talker adlı çipin geliştirilmesi ile BCI'ler günlük yaşamımıza dahil olabilecek gibi duruyor ve bu teknoloji; çeşitli giyilebilir, taşınabilir ve erişilebilir cihazlara entegre edildiğinde geniş halk kitleleri yeni teknolojiden faydalanacak gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/brain-computer-interfaces-brain-talker Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ogzcf 3 gün en beğenilen
Arşı öyle aştılar ki biz el sallamak istesek adamları görmeyeceğiz mesafe fazla açıldı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Askaparta 2 gün
Çin başa bela. Yapay zeka, fişleme, karışık embriyo derken neler olacak bakalım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 gün
Çin'de ki distopik yaşantı için mükemmel ve beklenen alet sonunda geldi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 gün
hadiste bile ",, ilim çinde bile olsa gidin alın gelin ,," boşuna söylenmemiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 3 gün
Şimdiden Çinlilerin dramlarını düşünüyorum. "Tianmen,winnie the Pooh" düşündüğü anda muhtemelen çin polisi üşüsecektir. Düşünmek bile korkunç olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogzcf 3 gün en beğenilen
Arşı öyle aştılar ki biz el sallamak istesek adamları görmeyeceğiz mesafe fazla açıldı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 3 gün
Bunu üzerinde kullanmak istediğim çok insan var. Bazılarının zihnini okumak isterdim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertmert1212 3 gün
Vay babayin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haxz 3 gün
Şok şok flaş flaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 gün
Şahanın filmi geldi aklıma duygu bandı mı neydi hani kafaya takıp karşıdaki kişiye hislerini sembol olarak gösteriyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mahir0368 3 gün yeni yorumcu
Acaba biz türkler ne zaman teknolojiye katkı yapacağız ne zaman biseyler geliştireceğiz...
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RickSanchezlol 3 gün yeni yorumcu Mahir0368
Bu gidişle zor bir ülkede eğitim yönetici eliyle berbat ediliyorsa kalifiye öğrenci çıkmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 gün Mahir0368
Maalesef zor. Bize cahil kesim oy veriyor, cahil kesim arttıkça akp nin oyları artıyor diyen bir hükümet oldukça, bize cahil insan lazım, okumuş insan çok tehlikeli, ilk okul mezunu bile olmasa daha iyi diyen bir profesör hükümet tarafından bir anda YÖK denetleme kurumuna atandıkça bizim ülkede gerçek anlamda teknolojik bir şey göremeyiz. Açık ve net bir şekilde cehaleti savunan, cehaleti isteyen bir hükümet ile ne teknolojisi ne bilimi. Ancak işte yerli milli ayağına yandex ile anlaşma yapıp, bunu gizli tutmaya çalışıp sonra yedirmeyi denerler, ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Geliyoo diye google'ın temasını kullanıp, sözde bunun için bir ton yatırım alıp yine milleti keklemeye çalışırlar. Bakmayın zamanında açılmış olan Aselsan'lardan bir şekilde iyi para cukkalanıyor olunmasa anında onlarda kapatılır. Ne zaman hükümetin bağımsız olduğunu anlayabilirsiniz, ancak şu çok söylendikleri, zamanındaki tüp kuyrukları gibi kuyruklara girmek durumunda bırakıldığımızda. Yani bağımsız ülkeye anında ambargolar uygulanıyor. Venezuella, Esad(başa geldiğinde amerika tarafından bizimkilere de gönderilen maddeler reddedildiğinde), İran gibi ülkelerden anlayabilirsiniz. Ecevit Kıbrıs'ı kurtardığı için ambargo uygulandı. Kimilerine toprak almak nedense batar oldu. Tüp kuyruğu olmuş. Atalarımız sanki savaşırken kebaplarla böreklerle besleniyordu. Gidin bir çanakkaleye müze gezin, yunanlı askerin yemek bolluğuna, bir de bizimkilerin kıt kanaat yediklerine bakın. Adamların postallarına, bir de bizimkilere bakın. O zaman kimse botum yoksa, adam gibi yemeğim yoksa ben savaşmam demiyordu. Bunlara ise tüp kuyruğuna girmek zor geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4130 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilim haberleri, bilim ve
24 etiket daha çin çip çipset arayüzü kullanıcı arayüzü tetris tetris filmi arayüz bilgisayar beyin arayüzü zihin gücü mikroçip çipler nöral arayüz yeni arayüz beyin-bilgisayar arayüzü grafiksel arayüz web arayüzü tetris effect tetris effect ps4 tetris 99 çin devleti Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Tuğrul Güven Erturun
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Samsung 6G çalışmalarına başladı 2 gün Polestar 1 neredeyse üretime hazır 2 gün Bağırsak bakterileri ilaç testlerinde kullanılıyor 2 gün İngiliz Üniversiteleri, öğrencilerin sosyal medya hesaplarını inceleyerek intiharları önleyecek 2 gün Fiat Chrysler, Renault ile birleşme teklifini geri çekti 2 gün Xbox temalı kozmetik ürünleri geliyor 2 gün Microsoft’tan Ethereum akıllı sözleşmelerini doğrulayacak araç 2 gün Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın 2 gün Microsoft Excel Stocks ile artık anlık hisse fiyatları Excel dosyanızda 2 gün Samsung Galaxy Xcover 4S göründü 2 gün Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor 2 gün Google Haritalar navigasyon ekranına hız göstergesi ekliyor 2 gün Amazon’un hibrit teslimat drone’u 2 gün Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı 2 gün Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre 3 gün Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar 3 gün Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor 3 gün Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 gün Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor 3 gün Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı Sonraki Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi 3 gün IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek 3 gün Samsung Galaxy Jean2 ve Galaxy Wide4 tanıtıldı 3 gün Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor 3 gün Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha 3 gün Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu 3 gün Skype ekran paylaşım özelliği başladı 3 gün AMD’den Apple özel çift birimli Radeon Vega II ekran kartı 3 gün macOS Catalina ile Dashboard tarih oluyor 3 gün Netflix'ten bayrama özel 'Black Mirror' videosu 3 gün Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak 3 gün Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum? 3 gün Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor 3 gün Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı 4 gün Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı 4 gün Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olmaya çok yakın 4 gün Apple Design Awards 2019 belli oldu 4 gün Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor 4 gün STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler 4 gün Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim