Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı

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Brain-computer infertaces (BCIs) yani beyin-bilgisayar arayüzleri adı verilen cihazlar beyin ile bilgisayar arasında doğrudan iletişim sağlayabilen cihazlar olarak tanımlanıyor. Bu cihazlar ilk bakışta sanki bilim kurgu filminden çıkmış birer ürün gibi algılansa da yapılan araştırmalar sayesinde bu cihazlar son yıllarda kayda değer birçok yeniliğe de imza atıyor.
Günümüzde insanoğlu bu cihazlar sayesinde düşüncelerini konuşmadan sesli cümleler haline getirebiliyor hatta sadece düşünce gücüyle Tetris bile oynayabiliyor. Yeni projede Tianjin Üniversitesi ile devlete ait elektronik şirketlerinin ortak çalışması ile BCI devreleri için kullanılmak üzere tasarlanan ''Brain Talker'' adlı çipin üretimi yapıldı.
Tianjin Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapan Ming Dong yaptığı açıklamada yeni çipin küçük sinirsel elektrik sinyallerini ayırt edebildiğini ve bu sinyallerin kodlarını başarılı bir biçimde işleyebildiğini söyledi. Bu çip sayesinde beyin-bilgisayar arayüzlerinin hızlarının ve doğruluklarının arttığını da sözlerine ekledi.
Çipin geniş halk kitleleri tarafından kullanılabileceği düşünülüyor
Ayrıca, Çin Devleti resmi basın ajansı Xinhua'nın açıklamalarına göre yeni geliştirilen zihin çipine geniş kitleler de ulaşabilecek. Araştırmacılar beyin-bilgisayar arayüzlerinin geleceğinin oldukça parlak olduğunu düşünmekle birlikte gelecekte Brain Talker adlı çipin geliştirilmesi ile BCI'ler günlük yaşamımıza dahil olabilecek gibi duruyor ve bu teknoloji; çeşitli giyilebilir, taşınabilir ve erişilebilir cihazlara entegre edildiğinde geniş halk kitleleri yeni teknolojiden faydalanacak gibi görünüyor.
https://futurism.com/the-byte/brain-computer-interfaces-brain-talker Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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