Çinli Xpeng, 2025 yılında kendi yapay zeka çipinin üretimine başlayacak

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Tam Boyutta Gör Çinli üreticiler, elektrikli araçlarda yakaladıkları başarıyı ve öncü rolü devam ettirebilmek için Ar-Ge yatırımlarını artırıyor. Xpeng, 2025 yılı içerisinde Ar-Ge çalışmalarına 9.5 milyar yuan (1.3 milyar dolar) yatırım yapacaklarını duyurdu.

2025 yılında Ar-Ge'ye ayrılan bütçenin 600 milyon doları yapay zeka çalışmalarına harcanacak. Çinli şirket şimdiye kadar Ar-Ge ve üretime 6.8 milyar dolar yatırım yaptı. Bu çalışmaların çoğu, şirketin genel merkezinin bulunduğu Guangdong şehrinde yapıldı.

Xpeng CEO'su He Xiaopeng, otonom sürüşün önümüzdeki beş yıl içerisinde Çin'in otomotiv endüstrisini dönüştüreceğine olan inancını dile getirdi. Yönetici, bu dönüşüm için elektrikli araçların son beş yılda ülkenin otomotiv sektöründe yol açtığı değişimi örnek gösterdi. He Xiaopeng, yeni enerjili araç (NEV) satın alacak müşterilerin üç ana kriterinden birinin otonom sürüş olduğunu dile getirdi.

Tam Boyutta Gör He Xiaopeng, şirketin asıl avantajının otonom sürüşün ardında saklı olduğuna ve kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için yatırım yapmaya devam etmeleri gerektiğine inandığını söyledi. Xpeng'in ürün gamındaki tüm araçlar XPILOT adı verilen seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip. 2025 yılının ikinci yarısında ise küresel çapta seviye 3 otonom sürüşe geçilmesi hedefleniyor.

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Xpeng'in 2025 yılındaki ana hedeflerinden biri de kendi çiplerini üretmek. Çinli şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği Turing çipi otomobillerde, uçan araçlarda ve robotlarda kullanılacak. Yapay zeka için özel olarak tasarlanan bu çip, 40 çekirdekli işlemciye ve iki NPU'ya (Nöral İşlem Birimi) sahip. Şirket, yaptığı açıklamada bir Turin çipinin üç tane Nvidia Orin X çipine eş değer olduğunu açıklamıştı.

Xpeng, 2024 yılında 200 bine yakın araç satışı gerçekleştirdi ve Finlandiya gibi farklı pazarlara giriş yaptı. Şirket 2025 yılında faaliyet gösterdiği pazar sayısını artırmayı hedefliyor. Gelecek 10 yıllık hedef ise satışların %50'sinin denizaşırı ülkelerden oluşması.

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Çinli Xpeng, 2025 yılında kendi AI çipinin üretimine başlayacak