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Çin'de kurulan robot fabrika 3 kat daha verimli üretim yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çin'de kurulan robot fabrika 3 kat daha verimli üretim yapıyor
 
Çin'de özellikle cep telefonu modülleri üretimiyle bilinen Changying Precision adındaki bir teknoloji şirketin yeni "işçisiz" fabrikasında verim önemli oranda artmış gözüküyor. Üretimin tüm aşamalarını robotların gerçekleştirdiği fabrikada kontrol sistemleri ve depo ekipmanları da robotlardan oluşurken taşıma işini insansız araçlar yükleniyor.
Şirkette çok az sayıda insan çalıştırılırken bu kişiler de kontrol odasında bulunan ekranlar aracılığı ile üretimin doğru yapılıp yapılmadığını takip ediyorlar. 10 üretim bandı ve 60 robot kolun bulunduğu fabrikada 24 saat kesintisiz üretim yapılabiliyor. Her üretim bandını 3 insan izlerken teknik ekip ile birlikte fabrikada toplam 60 insan çalışıyor. Bir ay önce insan gücüyle üretim yapan fabrikada aynı düzende 650 kişi çalışırken, güncel sayının da ilerleyen zamanlarda 20'ye kadar düşürülmesi planlanıyor.
Robotlarla yapılan üretim ile birlikte hata oranı da %25'den %5e kadar düşmüş durumda, bunun yanında ayda 8000 olan üretim kapasitesi ise 21000'e yükselmiş. Şirket yer aldığı bölge olan Dongguan'da başlatılan "robot replace human" projesi ile birlikte değişim yaşamış. Bu proje kapsamında ise şimdilik dev üretim şehrinde 1000 robot işçi çalışıyor. Bu sayının proje tamamlanacağı 2016 yılına kadar 1500'e çıkması planlanıyor.
İlerleyen yıllarda üretim yalnızca robotlara devredilecek gibi görünüyor. İş gücü gerektiren üretim sektörlerinden tamamen çekilmesine siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizce bu dönüşümün olumlu veya olumsuz getirileri nelerdir? 

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-sets-up-first-unmanned-factory-all-processes-are-operated-by-robots/articleshow/48238331.cms Yorum Yaz
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UltimateEchelon 4 yıl en beğenilen
Zenginler bu dünyada hiçbir zaman kaybeden taraf olmuyor robotların insanların yerine geçmesi zenginleri daha zengin ederken işsiz kalan insanlar açlıktan ölecek
Zenginler bu dünyada hiçbir zaman kaybeden taraf olmuyor robotların insanların yerine geçmesi zenginleri daha zengin ederken işsiz kalan insanlar açlıktan ölece...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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Kulak Misafiri 4 yıl
O değil de resim affedersiniz at kafasına kelebek konmuş gibi


Çin merdiven altı mekanda son model aygıtlar, ilginç.
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Ele7en 4 yıl
tum fabrikalar boyle olsa cinde nasil olur etraf bos gezen insanla dolar
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DH Misafiri 4 yıl
Robotların üretimde kullanılması çok güzel bir şey. Tabii kapitalist sistemde her zamanki gibi çözümsüz bir nokta olacak : İŞSİZLİK. Tabii bu durum şimdiki gibi oran %5-10 olmayacak, 70-80 gibi olacak. Belki hizmet sektörü 5-10 arasını alır ama oran çok yüksek. Sonuç: SINIF SAVAŞI. Yapılacak tek şey sosyalist düzene geçmek. Hem çalışma saatleri düşecek hem de insanlar kendilerine daha çok zaman ayıracak. Herkes yeteneğine göre istihdam edilecek. Bu iş kolay olmayacak. Kapitalizm savaşsız teslim olmaz. Kısacası uzun bir yol var önümüzde.
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sybercomp 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Robotların üretimde kullanılması çok güzel bir şey. Tabii kapitalist sistemde her zamanki gibi çözümsüz bir nokta olacak : İŞSİZLİK. Tabii bu durum şimdiki gibi oran %5-10 olmayacak, 70-80 gibi olacak. Belki hizmet sektörü 5-10 arasını alır ama oran çok yüksek. Sonuç: SINIF SAVAŞI. Yapılacak tek şey sosyalist düzene geçmek. Hem çalışma saatleri düşecek hem de insanlar kendilerine daha çok zaman ayıracak. Herkes yeteneğine göre istihdam edilecek. Bu iş kolay olmayacak. Kapitalizm savaşsız teslim olmaz. Kısacası uzun bir yol var önümüzde.

Petrolden gelir alan ülkeler gibi robotların geliri insanlara karşılıksız dağıtılabilir.
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ozkangen 4 yıl
İlk görülen zengin daha zengin olacak, fakir daha fakir. Robotları üretenler zenginleşecek orası kesin. ilk zamanlar işverende zenginleşecek o da evet. Ancak robotların çalıştığı alanlarda iş yapan insanların farklı bir iş ihtiyacı var bu sağlanabilirse fazladan bir değer katılmış olur. Arkaplanda şöyle bir olay var üretim yapılan her yerde sonuç insan hizmetine veya tüketimine dayanıyor. İnsan kazandığı parayı harcar, robot harcamaz. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı harcamada 100'lerce kişiye para kazanma imkanı sunar. Robot daha az kişiye. Hal böyle olunca zenginde fakirleşecek gibi duruyor. Aynı zamanda robotlar aptal ve beceriksizdir, yapabilecekleri sınırlıdır. Hatalarını insanlar düzeltene kadar hataya devam ederler...
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salgado3046 4 yıl
zenginleri sevinderek bir haber. Yeni bir savaşa hazır olun
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-Oxy.gen- 4 yıl
robotlar üretsin iyi güzelde işsiz insanda para olmayınca fabrikanın üretmeside bi işe yaramayacak. hadi bütün firmalar robotla üretime geçti %100lük bi payda diyelim robotlar %85 üretim kapasitesini ele aldı %15 insan gücü devam. ee %85 lik kısım ne yapacak parasız?
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kımyasal 4 yıl
Dünya değişiyor,Çin'de değişecek hali ile.Üreticilerin bir kısmı fabrikalarını taiwan,hindistan gibi ülkelere kaydırıyor.Sebebi Çin'de refah seviyesi artıyor bu = işçi giderlerine yansıyor.Ayrıca Çin öncelerden Avrupa ve ABD pazarına karşı direniyordu (konsol satışını engelleme,bazı telefon markalarını ve yazılımlarını kısıtlama,klon telefon üretimine göz yummak) şimdi baktığımızda konsol satışının önünü açtılar,sahte-çakma artık ne derseniz bu üretimlere baskınlar yapılıyor,dünya ticaret örgütünün vergi düşürme kurallarına uyuyor.Çin bu zamana kadar devamlı bir şeylerden feragat etti,bu üretim için havasını,doğasını feda etmek gibi.Şimdi otomasyona sıra geldi bu sefer Çin cahil kesimden feragat edecek,artık Çin için ''kalifiye'' eleman devri başlayacak.
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mementopolis 4 yıl
fthkn
bıdı bıdı bıdı. Benim yazdığım neden sonuç içeren cümlelere en az 1 tane neden sonuç içeren cümel yazamadan gülücüklü mesaj göndermesini biliyorsunuz. Başka bir şey bilmediğniz için zaten. Artık alıştım. Kafatasındaki o yağ parçası boş. Boş kafaya laf sokmak başka şeyler sokmak kadar kolay olsaydı sokardım.

sen o filmi bence izle asil cevap orda veriliyor zaten . imam'in durumunu yorumlarken o köse yazari haklimi haksiz mi bir gör. emin ol seninkinden farksiz degil.
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DonsuzBalık 4 yıl
en çok işçiler sevinmiştir,intihar tehlikesi %90 azalmıştır.
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Batuist 4 yıl
Sadece sermaye sahibi para kazanacak demektir bu... üretim aracı bende üretim yapıyorum insan kullanmıyorum... eee üretim araçlarına sahip olmayanlar ne yapacak? Yaptığın ürünleri işsizlere mi satacan? 1929 Dünya Buhranı neden çıktı bir araştırın... millete sadece katılmıyorum demekle olmuyor. azcık bilgi sonra eleştiri..
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