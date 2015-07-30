Çin'de kurulan robot fabrika 3 kat daha verimli üretim yapıyor

Çin'de özellikle cep telefonu modülleri üretimiyle bilinen Changying Precision adındaki bir teknoloji şirketin yeni "işçisiz" fabrikasında verim önemli oranda artmış gözüküyor. Üretimin tüm aşamalarını robotların gerçekleştirdiği fabrikada kontrol sistemleri ve depo ekipmanları da robotlardan oluşurken taşıma işini insansız araçlar yükleniyor.

Şirkette çok az sayıda insan çalıştırılırken bu kişiler de kontrol odasında bulunan ekranlar aracılığı ile üretimin doğru yapılıp yapılmadığını takip ediyorlar. 10 üretim bandı ve 60 robot kolun bulunduğu fabrikada 24 saat kesintisiz üretim yapılabiliyor. Her üretim bandını 3 insan izlerken teknik ekip ile birlikte fabrikada toplam 60 insan çalışıyor. Bir ay önce insan gücüyle üretim yapan fabrikada aynı düzende 650 kişi çalışırken, güncel sayının da ilerleyen zamanlarda 20'ye kadar düşürülmesi planlanıyor.

Robotlarla yapılan üretim ile birlikte hata oranı da %25'den %5e kadar düşmüş durumda, bunun yanında ayda 8000 olan üretim kapasitesi ise 21000'e yükselmiş. Şirket yer aldığı bölge olan Dongguan'da başlatılan "robot replace human" projesi ile birlikte değişim yaşamış. Bu proje kapsamında ise şimdilik dev üretim şehrinde 1000 robot işçi çalışıyor. Bu sayının proje tamamlanacağı 2016 yılına kadar 1500'e çıkması planlanıyor.

İlerleyen yıllarda üretim yalnızca robotlara devredilecek gibi görünüyor. İş gücü gerektiren üretim sektörlerinden tamamen çekilmesine siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizce bu dönüşümün olumlu veya olumsuz getirileri nelerdir?

http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-sets-up-first-unmanned-factory-all-processes-are-operated-by-robots/articleshow/48238331.cms