Çin'deki cep telefonu kullanıcılarının sayısı 1.1 milyarı geride bıraktı

Mobil sektörün hızla büyümekte olduğu ülkelerden biri olan Çin, bu hızlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yükselişi destekler nitelikte.

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294132/n12858447/15074245.html

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Açıklanan son rakamlara göre, Çin'deki cep telefonu kullanıcılarının sayısı 2012'nin ilk 11 ayında 118 milyonluk bir artışla 1 milyar 104 milyona ulaşmış durumda. Bununla birlikte 3G desteğine sahip cep telefonuna sahip kişi sayısı 220 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar yüzdelik dilime vurulduğunda ülkenin %82'sinin cep telefonu kullandığı ve bu kullanıcıların %20'sine yakın bir kısmının 3G destekli cep telefonları kullandığı ortaya çıkıyor. Çin'de 2012'nin ilk 11 ayındaki genişbant internet kullanıcılarının sayısında 24.03 milyonluk bir artış yaşanırken, mobil internet kullanıcılarının sayısı 111 milyonluk bir artışla 750 milyona ulaşmış durumda.Mobil teknolojilerin kullanımında yaşanan bu artışla birlikte geçtiğimiz yıla göre mobil iletişim teknolojilerindeki gelirlerde %11'lik bir artışla birlikte yaklaşık 724 milyar yuana(210 milyar TL) ulaştı. Mobil sektördeki bu büyüme ile birlikte 167 milyonluk Android ve iOS cihaz sayısına ulaşan Çin, ABD'yle arasındaki farkı da kapatmış oldu.