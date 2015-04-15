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Çin'in Büyük Top'u ateşleniyor

4 yıl
4,1b
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'in Büyük Top'u ateşleniyor

Dünyada en fazla internet kullanıcısına sahip olsa da Çin'in uyguladığı sansür yasaları ve devasa güvenlik duvarı daha fazla ön plana çıkıyor. Her vatandaşını sıkı kontrol eden Çin bu kez internet sitelerini topa tutmaya başladı. 

Toronto Üniversitesi araştırmacılarının elde ettiği verilere göre Çin kaynaklı Great Cannon adı verilen bir siber silah geliştirildi. Bu silah hükümet tarafından kontrol edilen ağlardaki şifrelenmemiş büyük web trafiğini engelliyor ve yeniden yönlendirerek belirli bir hedefe gönderiyor. Bu trafik ortaya DDoS saldırısı çıkarıyor ve hedef siteyi çökertiyor. 

Geçtiğimiz hafta Github kod deposu ve GreatFire web sunucusunun çökmesi üzerine yapılan araştırmalarda Great Cannon adlı yazılımın izlerine rastlandı. Hükümetin uyguladığı devasa güvenlik duvarının bazı kodları ile benzerlik gösteren yazılımın ayrıca bizzat bazı hükümet sunucularından kaynaklandığına dair şüpheler de mevcut.

Bu DDoS saldırıları sadece web sitesi çökertmekle kalmıyor aynı zamanda GreatFire'nin web sunucu hizmetinin maliyetini de yükselen trafik nedeniyle günlük 30 000$ seviyelerine çıkartıyor. Bu da ekonomik anlamda yıkım demek oluyor. 

Ülke güvenliğine karşı bir rahatsızlık hissettiği anda Çin hükümeti mümkün olan her türlü ekipman ile buna karşı koyuyor ve zaman zaman perde arkasında illegal sayılabilecek hareketlilikler de yaşanabiliyor. Ülkenin teknolojik açıdan gelişmesi ve yetenekli yazılım ordusunun ortaya çıkması siber alemde Çin'in en büyük silahı haline geldi. 

Great Cannon yazılımı ile Çin'in güvenliğine yönelik siber saldırılara anında karşılık verebileceği düşünülüyor. Ayrıca herhangi bir sanal protesto eylemi de bu şekilde engellenmiş oluyor. Yine yasaklanmış sitelere proxy veya VPN gibi yollarla yapılan erişimler de engelleniyor. 

Daha büyük risk ise topun yabancı devletlere doğru ateşlenmesi. Mart ayından bu yana bazı yabancı adreslere yapılan DDoS saldırılarının arkasında Great Cannon olabileceği düşünülüyor. Bu da tüm interneti bir anda hedef haline getiriyor. Zaten Çin'in bazı hackleme girişimlerinde sabıkası mevcut. 

Yakın zamanda ABD ve Çin'in siber saldırıları önlemek adına işbirliği yapması bekleniyor. Ancak iki ülke ortaklık yaparken ortaya böyle bir problemin çıkması gidişatı nasıl etkileyecek merak ediliyor.  

http://theconversation.com/roar-of-chinas-great-cannon-heard-across-the-internet-40201 Yorum Yaz
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Uçan Gergedan 4 yıl en beğenilen
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Istersek bizde de çok sağlam hackerlar var ama çin gibi bizimde ülke olarak hackerlarımıza sahip çıkmamız şart
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homebird 4 yıl
Onu boş verin de topun üzerindeki metal işçiliğine dikkatli bakın, harika olmuş :)
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gun 4 yıl homebird
Hakikaten yaw günümüzün dünyasında bunu yapıncaya kadar 5 top daha Yaparım aynı paraya deyip sıkıcı top yaparlar nereden nerelere geldik.
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glikoz surubu 4 yıl
çinde yaşıyorum ve vpn kullanıyorum adamlar vpn i algılayacak sistemi de kurmuşlar,openvpn,l2tp,pptp,ıpsec hertürlü vpn protokollerini algılayıp bağlantıyı kesiyor neyse ki stealthvpn diye bişey çıkarmış bir vpn firması onu kullanıyorum rahata erdim..
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worldwidewild 4 yıl
astrill mi 2 traflı sifreleme uyguluyormuş
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engink 4 yıl glikoz surubu
glikoz surubu

çinde yaşıyorum ve vpn kullanıyorum adamlar vpn i algılayacak sistemi de kurmuşlar,openvpn,l2tp,pptp,ıpsec hertürlü vpn protokollerini algılayıp bağlantıyı kesiyor neyse ki stealthvpn diye bişey çıkarmış bir vpn firması onu kullanıyorum rahata erdim..

çin'in beyhude çabaları, sıkıyorsa intranet haline gelsinler ama yemez tabi,para tatlı çünkü. En büyük ticaretlerini internet üzerinden yapıyorlar.
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celo68 4 yıl
Böyle giderse internet intranete dönüşecek. Olan biz kullanıcılara olacak.
Ne var sanki düzgünce yaşasak hırslarımızın esiri olmasak.
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Uçan Gergedan 4 yıl en beğenilen
Güncel : Papa'nın ermeniler için soykırıma uğradılar sözüne yanıt, türk hacker grubu tarafında karşılık buldu ve vatikanın resmi sitesini hacklediler 1gün kullanıma kapanan site tekrar kullanıma açıldı..
Istersek bizde de çok sağlam hackerlar var ama çin gibi bizimde ülke olarak hackerlarımıza sahip çıkmamız şart
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