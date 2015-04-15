Çin'in Büyük Top'u ateşleniyor

Dünyada en fazla internet kullanıcısına sahip olsa da Çin'in uyguladığı sansür yasaları ve devasa güvenlik duvarı daha fazla ön plana çıkıyor. Her vatandaşını sıkı kontrol eden Çin bu kez internet sitelerini topa tutmaya başladı.





Toronto Üniversitesi araştırmacılarının elde ettiği verilere göre Çin kaynaklı Great Cannon adı verilen bir siber silah geliştirildi. Bu silah hükümet tarafından kontrol edilen ağlardaki şifrelenmemiş büyük web trafiğini engelliyor ve yeniden yönlendirerek belirli bir hedefe gönderiyor. Bu trafik ortaya DDoS saldırısı çıkarıyor ve hedef siteyi çökertiyor.





Geçtiğimiz hafta Github kod deposu ve GreatFire web sunucusunun çökmesi üzerine yapılan araştırmalarda Great Cannon adlı yazılımın izlerine rastlandı. Hükümetin uyguladığı devasa güvenlik duvarının bazı kodları ile benzerlik gösteren yazılımın ayrıca bizzat bazı hükümet sunucularından kaynaklandığına dair şüpheler de mevcut.





Bu DDoS saldırıları sadece web sitesi çökertmekle kalmıyor aynı zamanda GreatFire'nin web sunucu hizmetinin maliyetini de yükselen trafik nedeniyle günlük 30 000$ seviyelerine çıkartıyor. Bu da ekonomik anlamda yıkım demek oluyor.





Ülke güvenliğine karşı bir rahatsızlık hissettiği anda Çin hükümeti mümkün olan her türlü ekipman ile buna karşı koyuyor ve zaman zaman perde arkasında illegal sayılabilecek hareketlilikler de yaşanabiliyor. Ülkenin teknolojik açıdan gelişmesi ve yetenekli yazılım ordusunun ortaya çıkması siber alemde Çin'in en büyük silahı haline geldi.





Great Cannon yazılımı ile Çin'in güvenliğine yönelik siber saldırılara anında karşılık verebileceği düşünülüyor. Ayrıca herhangi bir sanal protesto eylemi de bu şekilde engellenmiş oluyor. Yine yasaklanmış sitelere proxy veya VPN gibi yollarla yapılan erişimler de engelleniyor.





Daha büyük risk ise topun yabancı devletlere doğru ateşlenmesi. Mart ayından bu yana bazı yabancı adreslere yapılan DDoS saldırılarının arkasında Great Cannon olabileceği düşünülüyor. Bu da tüm interneti bir anda hedef haline getiriyor. Zaten Çin'in bazı hackleme girişimlerinde sabıkası mevcut.





Yakın zamanda ABD ve Çin'in siber saldırıları önlemek adına işbirliği yapması bekleniyor. Ancak iki ülke ortaklık yaparken ortaya böyle bir problemin çıkması gidişatı nasıl etkileyecek merak ediliyor.

http://theconversation.com/roar-of-chinas-great-cannon-heard-across-the-internet-40201