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Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak

Çin'in Shenzhen şehri, şehir halkına hizmet veren bütün otobüsleri elektrikli hale getirerek yüzde 100 elektrikli otobüs filosuna sahip ilk şehir olmayı planlıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak
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Çinli yetkililer ülkede insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen hava kirliliği sorununu aşmak için yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara yönelik ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımlardan faydalanan Shenzhen şehri de bugüne kadar şehirde faaliyet yürüten 14.000 otobüsü elektrikli otobüslerle değiştirmişti. Elektrikli otobüslere geçişte Çin'in en önemli elektrikli araç üreticisi BYD ile çalışan Shenzhen yetkilileri, 2017 sonuna kadar şehirdeki bütün otobüslerin elektrikle çalışır hale gelmesini planlıyor.


Avrupa Şehirlerini de Geride Bırakacak 

Şehirdeki otobüslerin büyük bir kısmı halihazırda elektrikten güç alsa da halen yüzlerce otobüs benzin ve mazotla çalışıyor. Yetkililer bu otobüslerin de yerlerini elektrikli otobüslerle doldurmak için BYD şirketi ve diğer Çinli elektrikli araç üreticileri ile iş birliği yapıyor. Tabi elektrikli otobüslere yönelik çalışmalar sadece Shenzhen de değil Çin'in; Pekin, Hangzhou ve Nanjing'in şehirlerinde de mevcut. Ayrıca Avrupa'daki pek çok başkent de şehirlerdeki bütün otobüslerin elektrikle çalışması için zaman çizelgeleri oluşturuyor ancak Shenzhenli yetkililer hedeflerini gerçekleştirip yıl sonuna kadar şehirdeki bütün otobüsleri elektrikli hale getirirse Shenzhen, Avrupa şehirlerinin de önüne geçerek bir ilke imza atmış olacak.


Bu hedefin gerçekleşmesinde en büyük iş Shenzhen'deki otobüslerin yüzde 80'inin üreticisi olan BYD'ye düşüyor. 50'den fazla ülkeye ve 200'den fazla şehre elektrikli araç ihraç ederek Tesla'yı geride bırakan BYD, şehirdeki az sayıda benzin veya mazotla çalışan otobüsün yerine elektrikli otobüsleri tedarik etmekle görevlendirilecek.


https://futurism.com/shenzhens-bus-fleet-100-percent-electric-end-2017/ Yorum Yaz
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waltran 1 yıl en beğenilen
bizde hala otokar m2000 gece uykudan uyandırır ciğerleri söker atar
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mcrew 1 yıl
adamlar fevkalade hızlı çalışıyorlar
her şeyi zaten kendileri üretiyorlar. Bir de adamların şakası yok. Bir şeyi yapacağız dediklerinde yapıyorlar.
biz İstanbul metrosunu 100 km'ye ulaştıramadık şu an 95 km bir uzunluk var ve hikayeden metro haritaları yayınlıyoruz. Beyaz olanlar daha yapılacak ama ne zaman.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hedefimiz de 2023 e kadar 1000 km lik metro hattı. Kadiköy-kartal metrosunu 25 km lik hattı sadece 7 senede bitirdik.
adamlar shenzhen de 286 km lik sadece metro hattı yaptılar.
shangai metrosu 335km
guangzhou metrosu 308 km
pekin metrosu 574 km
ve bu metro ağlarının büyük çoğunluğunu 2000 yılından sonra inşat ettiler
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lord87 1 yıl
Konya'da doğalgazlı ve elektrikli otobüsler uzun zamandır kullanılıyor zaten. ilerleyen zamanlarda elektrikli otobüs filosunun artmasını umuyoruz.
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kadirirdem 1 yıl
Toplu taşımalarda artık bizde de geçilmesi lazım.
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gcb1903 1 yıl
Çin'in 1 yılda dünyaya verdiği zarar, saldığı karbonmonoksit, sera gazı Osmanlı dahil bu ülkede sanayi başladıktan beri verilen zarardan çok.
Arkadaşlar biz kirletmiyoruz dünyayı, kirletmedik, kirletemedik. Erdemli olduğumuzdan değil imkanımız olmadığından. Dünyayı mahveden ülkeler Çin, Abd, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Japonya, Kore, Rusya, İran, Körfez ülkeleridir. Boşa gaza gelmeyin. Bu bildiği devede bir tüy tanesi bile değil. Çin ve Abd tek başına geri kalandan daha çok kirletiyor dünyayı.
Biz de hakkımız olan ucuz enerjiyi 50 sene falan kullanalım sonra doğaya döneriz. En büyük gider kalemimiz ülke olarak enerji hâlâ. Öyle rüzgar gülü kendiliğinden dikilmiyor. Geçiş müthiş bir yük ekonomiye. Zaten krizdeyiz. Her han yıkılacak ekonomiye siz tekme atma peşinde koşalım diyorsunuz.
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waltran 1 yıl gcb1903
Yazdıklarınızda haklısınız o pislettiklerinin cezasını küçük bir kısmıda olsa kanserle ödüyorlar onu da unutmamak lazım. Bizimde kirletmeye hakkımız var diye insanların kanser olmasını sağlamak pek karlı bir iş değil gibi
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Tugrul_512bit 1 yıl
Umarım daha iyisini yapan belediye başkanlarımız olur.
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waltran 1 yıl en beğenilen
bizde hala otokar m2000 gece uykudan uyandırır ciğerleri söker atar
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