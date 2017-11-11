Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak

Avrupa Şehirlerini de Geride Bırakacak
Şehirdeki otobüslerin büyük bir kısmı halihazırda elektrikten güç alsa da halen yüzlerce otobüs benzin ve mazotla çalışıyor. Yetkililer bu otobüslerin de yerlerini elektrikli otobüslerle doldurmak için BYD şirketi ve diğer Çinli elektrikli araç üreticileri ile iş birliği yapıyor. Tabi elektrikli otobüslere yönelik çalışmalar sadece Shenzhen de değil Çin'in; Pekin, Hangzhou ve Nanjing'in şehirlerinde de mevcut. Ayrıca Avrupa'daki pek çok başkent de şehirlerdeki bütün otobüslerin elektrikle çalışması için zaman çizelgeleri oluşturuyor ancak Shenzhenli yetkililer hedeflerini gerçekleştirip yıl sonuna kadar şehirdeki bütün otobüsleri elektrikli hale getirirse Shenzhen, Avrupa şehirlerinin de önüne geçerek bir ilke imza atmış olacak.
Bu hedefin gerçekleşmesinde en büyük iş Shenzhen'deki otobüslerin yüzde 80'inin üreticisi olan BYD'ye düşüyor. 50'den fazla ülkeye ve 200'den fazla şehre elektrikli araç ihraç ederek Tesla'yı geride bırakan BYD, şehirdeki az sayıda benzin veya mazotla çalışan otobüsün yerine elektrikli otobüsleri tedarik etmekle görevlendirilecek.
https://futurism.com/shenzhens-bus-fleet-100-percent-electric-end-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
her şeyi zaten kendileri üretiyorlar. Bir de adamların şakası yok. Bir şeyi yapacağız dediklerinde yapıyorlar.
biz İstanbul metrosunu 100 km'ye ulaştıramadık şu an 95 km bir uzunluk var ve hikayeden metro haritaları yayınlıyoruz. Beyaz olanlar daha yapılacak ama ne zaman.
Hedefimiz de 2023 e kadar 1000 km lik metro hattı. Kadiköy-kartal metrosunu 25 km lik hattı sadece 7 senede bitirdik.
adamlar shenzhen de 286 km lik sadece metro hattı yaptılar.
shangai metrosu 335km
guangzhou metrosu 308 km
pekin metrosu 574 km
ve bu metro ağlarının büyük çoğunluğunu 2000 yılından sonra inşat ettiler
Arkadaşlar biz kirletmiyoruz dünyayı, kirletmedik, kirletemedik. Erdemli olduğumuzdan değil imkanımız olmadığından. Dünyayı mahveden ülkeler Çin, Abd, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Japonya, Kore, Rusya, İran, Körfez ülkeleridir. Boşa gaza gelmeyin. Bu bildiği devede bir tüy tanesi bile değil. Çin ve Abd tek başına geri kalandan daha çok kirletiyor dünyayı.
Biz de hakkımız olan ucuz enerjiyi 50 sene falan kullanalım sonra doğaya döneriz. En büyük gider kalemimiz ülke olarak enerji hâlâ. Öyle rüzgar gülü kendiliğinden dikilmiyor. Geçiş müthiş bir yük ekonomiye. Zaten krizdeyiz. Her han yıkılacak ekonomiye siz tekme atma peşinde koşalım diyorsunuz.