Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak

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Çinli yetkililer ülkede insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen hava kirliliği sorununu aşmak için yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara yönelik ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımlardan faydalanan Shenzhen şehri de bugüne kadar şehirde faaliyet yürüten 14.000 otobüsü elektrikli otobüslerle değiştirmişti. Elektrikli otobüslere geçişte Çin'in en önemli elektrikli araç üreticisi BYD ile çalışan Shenzhen yetkilileri, 2017 sonuna kadar şehirdeki bütün otobüslerin elektrikle çalışır hale gelmesini planlıyor.





Avrupa Şehirlerini de Geride Bırakacak

Şehirdeki otobüslerin büyük bir kısmı halihazırda elektrikten güç alsa da halen yüzlerce otobüs benzin ve mazotla çalışıyor. Yetkililer bu otobüslerin de yerlerini elektrikli otobüslerle doldurmak için BYD şirketi ve diğer Çinli elektrikli araç üreticileri ile iş birliği yapıyor. Tabi elektrikli otobüslere yönelik çalışmalar sadece Shenzhen de değil Çin'in; Pekin, Hangzhou ve Nanjing'in şehirlerinde de mevcut. Ayrıca Avrupa'daki pek çok başkent de şehirlerdeki bütün otobüslerin elektrikle çalışması için zaman çizelgeleri oluşturuyor ancak Shenzhenli yetkililer hedeflerini gerçekleştirip yıl sonuna kadar şehirdeki bütün otobüsleri elektrikli hale getirirse Shenzhen, Avrupa şehirlerinin de önüne geçerek bir ilke imza atmış olacak.





Bu hedefin gerçekleşmesinde en büyük iş Shenzhen'deki otobüslerin yüzde 80'inin üreticisi olan BYD'ye düşüyor. 50'den fazla ülkeye ve 200'den fazla şehre elektrikli araç ihraç ederek Tesla'yı geride bırakan BYD, şehirdeki az sayıda benzin veya mazotla çalışan otobüsün yerine elektrikli otobüsleri tedarik etmekle görevlendirilecek.

https://futurism.com/shenzhens-bus-fleet-100-percent-electric-end-2017/