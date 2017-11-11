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Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış

Çinli e-ticaret platformu Alibaba, ülkede özel bir gün olarak kutlanan 11 Kasım'da satış rekoru bekliyor. Şirket günün ilk 15 dakikasında 5 milyar dolarlık satış yaptı.
1 yıl
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23
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış
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Adını 11.11 tarihindeki bir rakamlarından alan ve Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan gün, 2009 tarihinden beri popüler e-ticaret platformu Alibaba tarafından da özel indirimlere sahne oluyor. ABD'deki Black Friday veya Kara Cuma olarak bilinen alışveriş gününün bir benzerinin yaşandığı Bekarlar Günü, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ''Bekarlar Günü'ne ihtiyacımız yok.'' dese de şirketin günlük satış rakamları açısından rekorlara imza attığı bir gün olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Bekarlar Günü'nde 17.8 milyar dolarlık satış yapan Çinli dev bu yıl ise günün ilk 15 dakikasında 5 milyar dolarlık satış yapmayı başarmış durumda.


Bir Saatte 8.6 Milyar Dolarlık Satış 

Analistlerin 23.8 milyar dolarlık rekor satış beklediği günün ilk saniyelerinde toplam 192 ülke ve bölgeden binlerce insan, büyük bir çoğunluğu(yüzde 97'si) mobil cihazlar üzerinden olmak üzere, platforma akın etti. Saniyede gerçekleşen işlem sayısının 250 binin üzerine çıktığı platformda saniyede 325 bin işlemle yeni bir rekor kırılırken işlem sayısının da geçen yılın iki katına ulaştığı belirtiliyor. İndirimli cep telefonları ve beyaz eşyalar başta olmak üzere farklı kategorilerden yüzlerce ürünü satın almak isteyen müşteriler günün ilk saatinde Alibaba'da toplam 8.6 milyar dolar değerinde ürün satın alarak analistlerin beklentisini saat bazında fazlasıyla yerine getirmiş gibi görünüyor.


Tabi 4 trilyon dolarlık online alışveriş sektörüne ev sahipliği yapan Çin'de uzun bir süredir bugüne hazırlık yapılıyor oluşu rekor gelirlerin arkasında yatan belki de en büyük neden. Uzun bir süredir bugüne özel indirimlerin olacağı duyurusunu dünya genelinde yayan Alibaba, 11.11 alışveriş etkinliğinin galası için özel isimleri de Çin'e davet etmişti. Ünlü tenisçi Maria Sharapova, NBA yıldızı Lebron James, eski futbolcu Luis Figo ve Grammy ödüllü şarkıcılar Jessie J ile Pharrell Williams'ın yer aldığı gala ile alışveriş çılgınlığını başlatan Alibaba için şimdilik satışlar beklentileri karşılıyor. Yeni bir satış rekoruna ulaşılacağı tahmin edilen günün sonunda Alibaba'nın satışlardan elde ettiği gelir ne olacak henüz bilinmiyor ancak mevcut satışların şirket yetkililerini bir hayli memnun ettiği düşünülüyor. 


https://www.cnbc.com/2017/11/10/alibaba-sales-surge-to-5-billion-in-15-minutes-on-singles-day.html Yorum Yaz
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SERDARbdrm 1 yıl en beğenilen
aliexpress i tek geçerim. adamlar tüketicinin yanında herzaman. her yorum listede ne aldığını bilmeyenin yorumunu bile sansürlemiyorlar. bizim siteler? geçen hb den alışveriş yaptım verdiğim malzeme 25.4 110 mm gidon boğazı, adam yolladı 31.8 95mm. bi dk zamanım yok iade ile uğraşmaya, yoruma 1 yıldız verdim ve sadece yukarıdaki açıklamayı yazdım ne hakaret ne kötü bir söz ama 2 hafta olacak daha yorumu yayınlamıyorlar. her seferinde aynı şeyi yapıyorlar bir daha asla malum siteden çöp almam.
aliexpress i tek geçerim. adamlar tüketicinin yanında herzaman. her yorum listede ne aldığını bilmeyenin yorumunu bile sansürlemiyorlar. bizim siteler? geçen hb...
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3 Yanıt Yanıtla +41
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General. 1 yıl
Zaten ucuz olan ürünler dahada ucuz olunca, rekorda kırar taklada atar. Bizde ise zaten pahalı olan ürün, bide üstüne hile ile fiyat yükseltiliyor sonrada sepette bilmem yüzde kaç indirim diyor. Ulan ülkece sahtekarız
Zaten ucuz olan ürünler dahada ucuz olunca, rekorda kırar taklada atar. Bizde ise zaten pahalı olan ürün, bide üstüne hile ile fiyat yükseltiliyor sonrada sepe...
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Aliminati 1 yıl taylansucu
taylansucu

İndirimin başlamasına daha 1 saat var hocam? :)

Hocam Çin'deki saat esas alınmıştır malum güneş doğudan doğuyor :)
taylansucuİndirimin başlamasına daha 1 saat var hocam? :)Hocam Çin'deki saat esas alınmıştır malum güneş doğudan doğuyo...
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dostum kertenkele 1 yıl
Hepsiburada da yazdığın yorumun bir köşesinde siteyi övmezsen yayınlamıyor lar. N11 de onaya gitmiyor zaten yorum direkt yayınlanıyor müşteri ile de çok ilgililer geçen bir mağazadan schwalbe Airmax pro basınç ölçer aldım biisklet için iki gün oldu kargoya verilmedi sordum ne zaman verilecek diye bekleme istemiyorsanız iptal edin dediler terbiyesizler dedim sadece sonrası hakaret üstüne hakaret sonuçta satıcı siparişi iptal edin dedi ürünü yollamıyacakmış bende iptal etmedim boş kargo paketi gönderdi 69 tl karşılığında müşteri hizmetlerine şikayet ettim satıcı ordan birşey çıkmaz boşuna sevinme dedi ümidimi yitirmedim bir haftanın sonunda satıcı bana boş kargo paketi gönderdiğini itiraf etti müşteri hizmetlerine bir isteksiz de olsa özür mektubu yazdı mail attı bu gün de ürünümü gönderecek miş yani son gülen ben oldum. Satıcı resmen dolandırıcı çıktı para karşılığı boş kargo paketi göndermek de neymiş (açıkçası ben salatalık bekliyordum ne yalan söyleyeyim)
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abraxsas 1 yıl
Size aliexpress deki gerçeklerden biraz bahsedeyim ben bu indirim olaylarından daha haberim yok iken sepetime eklediğim 8 - 10 adet ürünün (farklı kategoriler de) fiyatı düşer mi diye uzun zamandır bekletiyorum.
Bu yüzdende fiyatları hakkında bilgilerim var idi, sonra birden baktım ki fiyatları citti manada artmış ne ola ki diye baktığımda 11.11 kampanyası imiş, bu olay geçen sene oluyor.
Sizin anlayacağınız bu işlerde bir katakulli var ,tüm ürünlerde yapılıyor mu bilmiyorum ,ama benim sepette beklettiğim tüm ürünlerde bu böyleydi.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, aşağıda yazan bir arkadaşında dediği gibi bizdekiler daha fena
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mavizaman 1 yıl
hepsiburadanın olumsuz yorumları yayınlamadğına değinmiş millet bende alışveriş etmeyeli bayağı oluyor fiyat avantajı yok bende yaşamıştım bu sansür olayını doğrudur üstelik 3-4 yıl önceki mevzu.
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OverClocK1ng 1 yıl
11 Kasım da, her ne ise amma popüler. n11.com da aynı şekilde acayip etkinlikler yapıyor. Geçen sene de 5 liraya 55 liralık kupon alıp 150 liralık şeyi 95 e almıştım.
Gerçekten kârlı gelmişti. Şu an 185 lira olmuş.
Bu sene ise 11.11 de bot ve harddisk lazımdı. Spada Selfie çubuğum yağmur yiyip bozulmuştu.
Ben de 2 TB Seagate Firecuda SSHD + 238 liralık Scooter bot (Maxi Scootercıyım) + Xiaomi Bluetooth Selfie Çubuğu'nun yanına Kymco Downtown 300i motorum için 18 TL den 3 tane yağ filtresi ekledim ve 812.37 lira tutan tümüne 700.02 lira ödedim.
"Az önce, 23:32 de"
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bytradm 1 yıl
işte ticaret kafası böyle. orjini araplar(dubai) en iyi yapan bu çinli.
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_WaMpire_ 1 yıl
Aliexpress' i çok kullanan biriyim. Yalnız 11.11 gibi tuzaklara düşmeyin. 11.11 gibi kampanyalarda, kampanya öncesi fiyatlar yükseltilip kampanya günü çoğu ürün aynı fiyat ya da eski fiyattan fazlası ya da cuzi miktarda indirip alır. Üstüne üstlük eğer sen 11.11 kampanyasına yakın tarihte ürün alırsın diyelim 1 ay önceki fiyattan daha pahalı bir fiyata ürün almış oluyorsun.
Kısaca Aliexpress bu dönemde iyi kazıklıyor. Ucuz oldugunu sandığınız ürün zaten diğer satış sitelerinde aynı fiyattır. Alacağınız ürünü ebay, banggood, gearbest, dx.com gibi sitelerden karşılaştırmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Kısa bir örnekle telefon kılıfı almıştım Eylül ayında 1.90 dolardı. 11.11 kampanyası Aliexpress e düşmeden o fiyattan satılmaya devam etti. Kampanya lanse edildiğinde 3.99 dolar olarak sepete atabiliyordun yani lansman tarihi ile 11.11 tarihine kadar bu ürünü alanlara çok güzel geçirdiler ki lansman tarihi ile 11.11 arasında bayağı fark vardı. Bir çok ürün aynı şekilde şişirildi. He şu an kaç para mı? 11.11 kampanyası ile 3.99 diye şişirdikleri fiyat 1.88 dolar....
Buyrun linkde burada aliexpress.com/...
Kısacası Çinli arkadaşlar vurgun yapmayı güzel beceriyorlar.... He istisnalar var ki zaten oda tuzağın parçası :) Aliexpressde en çok satış yapan taşeron firmalar genelde seçilir onlarda bir iki cazip fiyat konur ama onun dışında kalan satıcılar anlattığım gibi....
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K_Spartakus 1 yıl _WaMpire_
Yazdıklarına sonuna kadar katılıyorum, geçen hafta termos bardak sepete attım 12.50 dolardı ama 11.11 için verdiği fiyat 14,99 dolar verildi neyse sonra değiştirdiler.
Ama o kadar çok ama var ki yinede bizim ülkemizdeki fiyatlardan yine de oldukça ucuzlar.
Eşime bir ay önce aldığım şu geçirmez trekking ayakkabısı 135 TL'di ama dün bu ayakkabı 111 TL ye düştü ve kaynanama da aldık üstüne baldız da istedi.
Benzer kalitede ayakkabılar ülkemizde 350tlden başlıyor (greyder) diğer yabancı markalar (merrel vsvs) 600 tlleri geçip zorluyor ve bu 600ler indirimli fiyat.
Demem o ki AliExpress ne olursa olsun avantajlı.
Hani demişsin çok çakallar diye de ama düşünmeden edemiyorum bizimkiler çok mu melek.
Hiç kimse kusura da bakmasın ama bizimkiler kelek oğlu Kelek.
Kendi ülkemizden yediğimiz kazıkları çıkarsak bilmem kaçıncı köprü inşa edilirdi.
Ticari ahlak zaten yok, tüketici hakları zaten sıfır.
Bırak adamlar fiyatla oynasın.
Bizimkiler pazarlık sünnettir diye bir palavra sıkıyor aldığı fiyata sanki satıyormuş gibi ayaklar yaparak ticaret yapıyor da falanda filanda.
Allah aşkına siz zarar edeceğinizi bilerek satış yaparmısınız ! Pazarlık yaparken adamın adam sana inan zararına satıyorum dediğine inanıp aldığı fiyata hiç bakma gereği duydun mu!
Aldığı malın faturasına baktınız mı!
Tabiki hayır!
Adamlar bizden daha dürüst çünkü önceki fiyatını da sonrasını de biliyoruz .
Tekrar söylüyorum adamlar bizden fazlasıyla dürüstler.
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tahir40 1 yıl
N11 indirim kuponlarını her biri 20 30 hesap sahibi uyanıklar tüketip bizim forumda parayla satmaya kalktığını görünce kapattım sayfayı çıktım...
N11'in bunları banlaması lazım yoksa vatandaş faydalanamıyor.
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Simplify 1 yıl
Ali Baba parti kur oy verelim.
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corpixx 1 yıl

bizimkilerde indirim yapıyoruz diye fiyatlara bindirim yapmışlar sonra indirim kuponu dağıtmışlar :D
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ctrl-alt-delete 1 yıl
Bu 5 milyar dolara benim de cüzi bir katkım oldu. Ama inşallah geçen seneki gibi gelmeyen kargolar olmaz.
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