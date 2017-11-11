Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış

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Adını 11.11 tarihindeki bir rakamlarından alan ve Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan gün, 2009 tarihinden beri popüler e-ticaret platformu Alibaba tarafından da özel indirimlere sahne oluyor. ABD'deki Black Friday veya Kara Cuma olarak bilinen alışveriş gününün bir benzerinin yaşandığı Bekarlar Günü, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ''Bekarlar Günü'ne ihtiyacımız yok.'' dese de şirketin günlük satış rakamları açısından rekorlara imza attığı bir gün olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl Bekarlar Günü'nde 17.8 milyar dolarlık satış yapan Çinli dev bu yıl ise günün ilk 15 dakikasında 5 milyar dolarlık satış yapmayı başarmış durumda.





Bir Saatte 8.6 Milyar Dolarlık Satış

Analistlerin 23.8 milyar dolarlık rekor satış beklediği günün ilk saniyelerinde toplam 192 ülke ve bölgeden binlerce insan, büyük bir çoğunluğu(yüzde 97'si) mobil cihazlar üzerinden olmak üzere, platforma akın etti. Saniyede gerçekleşen işlem sayısının 250 binin üzerine çıktığı platformda saniyede 325 bin işlemle yeni bir rekor kırılırken işlem sayısının da geçen yılın iki katına ulaştığı belirtiliyor. İndirimli cep telefonları ve beyaz eşyalar başta olmak üzere farklı kategorilerden yüzlerce ürünü satın almak isteyen müşteriler günün ilk saatinde Alibaba'da toplam 8.6 milyar dolar değerinde ürün satın alarak analistlerin beklentisini saat bazında fazlasıyla yerine getirmiş gibi görünüyor.





Tabi 4 trilyon dolarlık online alışveriş sektörüne ev sahipliği yapan Çin'de uzun bir süredir bugüne hazırlık yapılıyor oluşu rekor gelirlerin arkasında yatan belki de en büyük neden. Uzun bir süredir bugüne özel indirimlerin olacağı duyurusunu dünya genelinde yayan Alibaba, 11.11 alışveriş etkinliğinin galası için özel isimleri de Çin'e davet etmişti. Ünlü tenisçi Maria Sharapova, NBA yıldızı Lebron James, eski futbolcu Luis Figo ve Grammy ödüllü şarkıcılar Jessie J ile Pharrell Williams'ın yer aldığı gala ile alışveriş çılgınlığını başlatan Alibaba için şimdilik satışlar beklentileri karşılıyor. Yeni bir satış rekoruna ulaşılacağı tahmin edilen günün sonunda Alibaba'nın satışlardan elde ettiği gelir ne olacak henüz bilinmiyor ancak mevcut satışların şirket yetkililerini bir hayli memnun ettiği düşünülüyor.

https://www.cnbc.com/2017/11/10/alibaba-sales-surge-to-5-billion-in-15-minutes-on-singles-day.html