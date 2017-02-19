Çinli Baidu, akıllı ev asistanlarında Google ve Amazon'u yakalamak istiyor

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Çinli arama motoru Baidu, geçtiğimiz yıl şirketin yeni rotası olarak belirlediği yapay zeka alanında yeni yatırımlar ile özellikle kendisine rakip olarak gördüğü Google’ı yakalamak istiyor. Otonom otomobil yazılımı ve yapay zekaya sahip robotlar üreterek daha önce becerisini ortaya koyan şirket geçtiğimiz ay Microsoft’un yapay zeka alanında önemli ismi Qi Lu’yu transfer etmişti. Baidu’nun şimdiki adımı ise yeni bir yapay zeka girişimini bünyesine katarak akıllı ev asistanlarında rakiplerini yakalamak.

Raven Tech daha önce kullanıma sunduğu Flow isimli uygulamayla Apple’ın Siri’sine Çin’de rakip olmaya çalışmıştı ancak beklediği ilgiyi görememişti. Şirket şimdilerde ise henüz tüketicilere sunmadığı H-1 isimli ses destekli ev asistanı üzerine çalışıyor. Baidu; halihazırda üzerinde çalıştığı Duer isimli akıllı ev asistanıyla Raven Tech’in teknolojisini birleştirerek global pazarda kendisine rakip olarak gördüğü Amazon Echo ve Google Home gibi sesli asistanları yakalamaya çalışacak.

Arama Motorundan Çok Daha Fazlası Olabilir

Şirket son birkaç yıldır sadece arama motorundan gelen geliri yeterli bulmayarak farklı alanlara yönelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl açtığı yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik laboratuvarlarıyla faaliyet alanını çeşitlendirmeye çalışan şirket ayrıca Çin’de bozulan imajını tekrar düzeltmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Çin’deki kanser hastası bir gencin Baidu üzerinden bulduğu bir hastanede yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından şirket ciddi bir tepkiyle karşı karşıya gelmiş ve açılan soruşturmalarla hisse değerlerinde önemli bir düşüş yaşamıştı.

http://www.itechpost.com/articles/85478/20170218/baidu-joins-digital-home-assistants-acquisition-raven-tech.htm