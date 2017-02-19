Çinli Baidu, akıllı ev asistanlarında Google ve Amazon'u yakalamak istiyor

Raven Tech daha önce kullanıma sunduğu Flow isimli uygulamayla Apple’ın Siri’sine Çin’de rakip olmaya çalışmıştı ancak beklediği ilgiyi görememişti. Şirket şimdilerde ise henüz tüketicilere sunmadığı H-1 isimli ses destekli ev asistanı üzerine çalışıyor. Baidu; halihazırda üzerinde çalıştığı Duer isimli akıllı ev asistanıyla Raven Tech’in teknolojisini birleştirerek global pazarda kendisine rakip olarak gördüğü Amazon Echo ve Google Home gibi sesli asistanları yakalamaya çalışacak.
Arama Motorundan Çok Daha Fazlası Olabilir
Şirket son birkaç yıldır sadece arama motorundan gelen geliri yeterli bulmayarak farklı alanlara yönelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl açtığı yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik laboratuvarlarıyla faaliyet alanını çeşitlendirmeye çalışan şirket ayrıca Çin’de bozulan imajını tekrar düzeltmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz yıl Çin’deki kanser hastası bir gencin Baidu üzerinden bulduğu bir hastanede yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından şirket ciddi bir tepkiyle karşı karşıya gelmiş ve açılan soruşturmalarla hisse değerlerinde önemli bir düşüş yaşamıştı.
http://www.itechpost.com/articles/85478/20170218/baidu-joins-digital-home-assistants-acquisition-raven-tech.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
geçenlerde kendi kafama göre biraz minimalist ve birazda optimalist bir proje taslağı oluşturdum,
şimdi inşaat işinden anlayan birisi varsa böyle bir hayali gerçekleştirmek
ne kadara mal olur diye bir piyasa araştırması yapmak isterim :)