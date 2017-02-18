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NVIDIA AMD tartışması cinayetle sonlandı

Rusya'da gerçekleşen olayda NVIDIA fanatiği olan programcı, AMD'yi savunan arkadaşı ile tartıştı ve alkolün de etkisiyle 37 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
2 yıl
5,5b
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52
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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NVIDIA AMD tartışması cinayetle sonlandı

Grafik kartları ve diğer bilgisayar ekipmanları üzerine tartışmak, artıları ve eksileri görebilmek için her zaman iyidir ancak siz yine de tartışmanın şiddetini korusanız daha iyi olabilir zira Rusya’da gerçekleşen grafik kartı tartışması sonucu NVIDIA fanatiği olan kişi AMD’yi savunan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda 31 yaşındaki Rus programcı Aleksander Trofimov, 37 yaşındaki arkadaşı Evgeny Lylin ile grafik kartları üzerine hararetli bir tartışmaya girmişti. Tartışmanın daha da şiddetlenmesinin ardından bir NVIDIA hayranı olan Trofimov, alkolün de etkisiyle arkadaşına saldırdı ve bıçaklayarak öldürdü daha sonra ise suçu örtbas etmek için cesedi yaktı.

Olayla ilgili davanın geçtiğimiz günlerde sonuçlanmasıyla beraber Tromifov, sonunda itiraf ettiği suç için, dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara cezanın yetersizliği ile ilgili eleştiriler gelirken herkesin hemfikir olduğu nokta ise fanatik de olsanız düşüncelerinizi karşı tarafa daha sakin bir şekilde anlatmak tartışmanın her iki taraf için de daha iyi sonuçlanmasını sağlayacaktır.


http://www.tweaktown.com/news/56324/russian-nvidia-fanboy-murders-amd-fan/index.html Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl en beğenilen
amd gene kaybetti .s.s
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BekirTemel 2 yıl
Kesin dahili bileşenler bölümünden reel hayatta karşılaşsa ağız burun dalacak tipler çıkar.
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GrıezmaNN 2 yıl
DH'deki Android ve Apple'cılar gerçekte yüzyüze tartışsa 50-100 arası ölü sayısı çıkar :D
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xmen121 2 yıl
Üzücü
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T@M@Y 2 yıl
cebimi hangisi düşünüyorsa o iyidir :)
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huseyincarnege 2 yıl
bu amd hep ölmek zorundamı
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DH Misafiri 2 yıl
Benim bir teknoloji sitem var bu sitemde teknoloji haberleri paylaşıyorum ve bazı kaynaklarımı sizden alıyorum gayet memnunum
site teknozaman81.blogspot.com.tr/...
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huhuq 2 yıl
vodkayı içip içip kavga ediyorlar
, kod yazmaktan beyin mi gitti
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hector_1990 2 yıl
ruslar ve bizim insanlarımız benzer özellikleri var mallık dereceleri gibi
amerikan şirketleri parayı götürüyor bizler onlar için bir birimizi yiyoruz
Allah akıl versin
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WB 2 yıl
Ergen olsalar gene yazik ama bu yasta daha bir anlamsiz olmus, gercekten uzucu..
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gxhero 2 yıl
Olayın bağcılarda geçtiğini zannedip girdim konuya olay rusya da geçmiş ben şok koskoca rusya gel sen bizim salaklarla yarış olacak iş mi şaka bir yana insanların alayı salak :D
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AC_Hawker 2 yıl
Donanımhaber Temsili
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BalistikBomba 2 yıl
AMD'nin bu adama anıt mezar yaptırması gerekir :D
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