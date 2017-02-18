NVIDIA AMD tartışması cinayetle sonlandı

Grafik kartları ve diğer bilgisayar ekipmanları üzerine tartışmak, artıları ve eksileri görebilmek için her zaman iyidir ancak siz yine de tartışmanın şiddetini korusanız daha iyi olabilir zira Rusya’da gerçekleşen grafik kartı tartışması sonucu NVIDIA fanatiği olan kişi AMD’yi savunan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda 31 yaşındaki Rus programcı Aleksander Trofimov, 37 yaşındaki arkadaşı Evgeny Lylin ile grafik kartları üzerine hararetli bir tartışmaya girmişti. Tartışmanın daha da şiddetlenmesinin ardından bir NVIDIA hayranı olan Trofimov, alkolün de etkisiyle arkadaşına saldırdı ve bıçaklayarak öldürdü daha sonra ise suçu örtbas etmek için cesedi yaktı.

Olayla ilgili davanın geçtiğimiz günlerde sonuçlanmasıyla beraber Tromifov, sonunda itiraf ettiği suç için, dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara cezanın yetersizliği ile ilgili eleştiriler gelirken herkesin hemfikir olduğu nokta ise fanatik de olsanız düşüncelerinizi karşı tarafa daha sakin bir şekilde anlatmak tartışmanın her iki taraf için de daha iyi sonuçlanmasını sağlayacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/56324/russian-nvidia-fanboy-murders-amd-fan/index.html