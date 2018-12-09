Çinli Huawei ve ZTE için Japonya'da boykot tehlikesi

Çinli firmalara uygulanan bu yaptırımlar ABD’yi durdurmuş gibi gözükmüyor. Müttefiki ülkelere de dolaylı yoldan baskı yapan ABD’nin çabaları ses getirmiş gibi. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, söz konusu firmaların 5G altyapılarına yatırım yapmalarını engellerken, İngiliz British Telecom (BT) firması da 3G ve 4G altyapılarında Huawei donanımı kullanmaya son verdi.
Bir darbe de Japonya vurabilir
Yasak trendine en son uyan ülke ise Japonya. Japon hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, siber güvenlik alanlarında ABD ile benzer endişeleri taşıdıklarını ifade ederken Japon hükümetinin, casusluk endişesiyle Çinli Huawei ve ZTE’nin ürünlerine ticaret yasağı konabileceğini vurguladı.
Halihazırda Çin ile sıkı ticari ilişkileri olan Japonya’nın bu tavrı ABD baskısıyla aldığı aşikâr. Görünen o ki geçtiğimiz hafta Kanada’da tutuklanan, Huawei mali işler direktörü (CFO) Ming Vancou ile tekrar gerilen ABD-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinde ABD, müttefik kozunu oynayarak elini sıkı tutmak istiyor.
https://wccftech.com/japan-might-be-planning-to-boycott-huawei-and-zte-equipment/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha Huawei'den ekipman almazlarsa da Ericsson köşeyi dönmekten balerine döner. Samsung, Alcatel vs. diğerleri de bu işe sevinir tabii ki. Hani olayın içinde bu tür diğer altyapı tedarikçilerinin lobileri de olabilir.
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