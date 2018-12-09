Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli Huawei ve ZTE için Japonya'da boykot tehlikesi

Çinli Huawei ve ZTE firmaları başta olmak üzere casusluk ve güvenlik ihlalleri suçlamaları ile zor bir yıl geçiren Çin menşeili firmalara bir şok haberi de Japonya'dan gelecek gibi.
5 ay
6,3b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli Huawei ve ZTE firmaları başta olmak üzere, 2018 yılı Çin menşeili firmalar için zor bir yıl oldu. İlk olarak ZTE firması, Android lisansını kaybetmemek ve ABD’de operasyonlarına devam edebilmek adına milyarlarca dolar ödemek durumunda kaldı. Ardından Huawei firmasının mobil operatörler AT&T ve Verizon ile yaptığı anlaşmalar, politik baskılar sonucu suya düştü. Bütün bu olanlar yetmezmiş gibi ABD hükümetine bağlı kurumlarda, iki firmanın da ürettiği teknolojilerin kullanımı yasaklandı.

Çinli firmalara uygulanan bu yaptırımlar ABD’yi durdurmuş gibi gözükmüyor. Müttefiki ülkelere de dolaylı yoldan baskı yapan ABD’nin çabaları ses getirmiş gibi. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, söz konusu firmaların 5G altyapılarına yatırım yapmalarını engellerken, İngiliz British Telecom (BT) firması da 3G ve 4G altyapılarında Huawei donanımı kullanmaya son verdi.

Bir darbe de Japonya vurabilir

Yasak trendine en son uyan ülke ise Japonya. Japon hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, siber güvenlik alanlarında ABD ile benzer endişeleri taşıdıklarını ifade ederken Japon hükümetinin, casusluk endişesiyle Çinli Huawei ve ZTE’nin ürünlerine ticaret yasağı konabileceğini vurguladı.

Halihazırda Çin ile sıkı ticari ilişkileri olan Japonya’nın bu tavrı ABD baskısıyla aldığı aşikâr. Görünen o ki geçtiğimiz hafta Kanada’da tutuklanan, Huawei mali işler direktörü (CFO) Ming Vancou ile tekrar gerilen ABD-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinde ABD, müttefik kozunu oynayarak elini sıkı tutmak istiyor.


https://wccftech.com/japan-might-be-planning-to-boycott-huawei-and-zte-equipment/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cankal 5 ay
Apple ve google vss abd menşeli şirketler çatır çatır milleti dinlemiyi bırak cihazlardaki veriyi bile silinmiş gibi yaparak dünyayı izliyor ve dinliyor.Elin çinlileri yaptığında suçmu oluyor.Akıllı tvlerden dünyayı dinliyorlar.Bizim millet akşam evde çay ve dizi izlerken adamlar odalarına kadar giriyor haberi yok.Önce çuvaldızı kendine batıracaksın ,sonra başkasına batıracaksın.
Apple ve google vss abd menşeli şirketler çatır çatır milleti dinlemiyi bırak cihazlardaki veriyi bile silinmiş gibi yaparak dünyayı izliyor ve dinliyor.Elin ç...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 ay en beğenilen
Japonya zaten Atom bombasından sonra gerek üretimi gerek politikaları ile ABD yönlü hareket eden bir ülke. Ürettiği otomobillerin ABD'de yerli markalarından hep üst sırada olmasının sebebi ABD halkı düşünülerek tasarlanıp orada ucuza satılmasıdır. ABD'nin birçok teknoloji ihtiyacını görürler. Çoğu Japon firmasının bir diğer büyük merkezi de ABD'de bulunur ve şirketleri neredeyse bu ABD merkezinden yönetilir. Bir diğer örnek Sony...
Japonya zaten Atom bombasından sonra gerek üretimi gerek politikaları ile ABD yönlü hareket eden bir ülke. Ürettiği otomobillerin ABD'de yerli markalarından hep...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Morichannnn 5 ay
Huawei’nin bir suçu yok bu Japon’lar açgözlü Amerika’ya uyup şirketi karalıyorlar ki Cisco gibi şirketler bu markanın yerini alsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 5 ay
Rusyalayiciliktan sonra cini de yalamaya baslarlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 ay
Huawei bitirme operasyonu yapılıyor gibimr geldi hep applenin oyunları :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 5 ay
Mobil ve PC sektörü yazılımsal olarak ABD'nin elinde olduğu sürece daha çok endişeleniriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 5 ay
Araplardan sonra amerikan usakliginin onde gelen temsilcileridir kendileri, hayirli olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 5 ay
ayyy kanser oldum. bkz. -da -de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 ay
Yanız Huawei'ye gelen bu yaptırımların Huawei'in dünya genelinde Apple satışlarını geçmesinden hemen sonra sistematik olarak başlatılması...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 ay alaz1903
Apple'ın Huawei'ye ihtiyacı var ama... Hani burada bahsedilen bireysel cihazlardan ziyade altyapı. 3G/4G/5G baz istasyonu ekipmanları ve santral ekipmanları tarafında ucuzluğundan dolayı Huawei'nin geniş bir pazarı var. Türkiye'de bile Vodafone ve Turk Telekom baz istasyonlarında Huawei kullanıyor. Turkcell de tam emin değilim ama Marmara bölgesi hariç Huawei kullanıyor sanırım, ya da Doğu'da Huawei kullandığından eminim diyeyim. Burada kastedilen hani daha çok bu altyapı ekipmanları. Bireysel cihazlarda zaten Android de kullanıcıyı takip ediyor, Huawei de takip etse ne olacak. Ama altyapı kısmında veri sızdırmaya başlarlarsa Çin'e aktarılan veriyi görme duyma şansınız olmaz tamamen Huawei marka ürünlerden olan bir şebekede. Belli santral donanımlarında zaten dinlemeye müsait portlar oluyor yasal zorunluluk vs. olarak ama Çinli şirketlerin yasadışı olarak da dinleyebileceğinden korkuluyor. Dünya'da kopyalamadığı şey kalmamış bir ülke için de olasılığı olan iddialar.
Ha Huawei'den ekipman almazlarsa da Ericsson köşeyi dönmekten balerine döner. Samsung, Alcatel vs. diğerleri de bu işe sevinir tabii ki. Hani olayın içinde bu tür diğer altyapı tedarikçilerinin lobileri de olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 5 ay en beğenilen
Japonya zaten Atom bombasından sonra gerek üretimi gerek politikaları ile ABD yönlü hareket eden bir ülke. Ürettiği otomobillerin ABD'de yerli markalarından hep üst sırada olmasının sebebi ABD halkı düşünülerek tasarlanıp orada ucuza satılmasıdır. ABD'nin birçok teknoloji ihtiyacını görürler. Çoğu Japon firmasının bir diğer büyük merkezi de ABD'de bulunur ve şirketleri neredeyse bu ABD merkezinden yönetilir. Bir diğer örnek Sony...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cankal 5 ay
Apple ve google vss abd menşeli şirketler çatır çatır milleti dinlemiyi bırak cihazlardaki veriyi bile silinmiş gibi yaparak dünyayı izliyor ve dinliyor.Elin çinlileri yaptığında suçmu oluyor.Akıllı tvlerden dünyayı dinliyorlar.Bizim millet akşam evde çay ve dizi izlerken adamlar odalarına kadar giriyor haberi yok.Önce çuvaldızı kendine batıracaksın ,sonra başkasına batıracaksın.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, Japonya ve
6 etiket daha zte yasak ABD Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı 5 ay Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı 5 ay Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti! 5 ay Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012 5 ay Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir) 5 ay Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi 5 ay Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak 5 ay Chrome gece modu, macOS'a en erken 2019'da gelecek 5 ay Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor 5 ay ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun 5 ay EA, merakla beklenen Anthem'ın demo tarihlerini açıkladı 5 ay Avengers: Endgame ilk fragmanıyla yeni bir rekora imza attı 5 ay Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı 5 ay Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı 5 ay Apple Watch 4'ün EKG özelliği şimdiden hayat kurtardı 5 ay Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2, Geekbench'de ortaya çıktı [Galeri: Basın Görselleri] 5 ay Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı 5 ay RAGE 2, Bethesda’nın kendi platformuna özel çıkabilir 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Çinli Huawei ve ZTE için Japonya'da boykot tehlikesi Sonraki Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı 5 ay Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek 5 ay iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite 5 ay Apple, müzik şirketi Platoon'u satın aldı 5 ay Essential, Newton Mail'in geliştiricisini satın aldı 5 ay Netflix, 2020'de yeni bir Ghost In The Shell animesi ile geliyor 5 ay Huawei Honor V20 modeli 3D kamera özelliğiyle gelebilir 5 ay Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi 5 ay Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi 5 ay GitHub verilerinden kapsamlı bir rapor: Yazılım geliştiriciler nerede yaşıyor? 5 ay Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz siber kış kampı başvuruları başladı 5 ay Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak 5 ay İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta 5 ay DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri 5 ay Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı 5 ay Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu 5 ay Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı 5 ay Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor 5 ay Coinbase; Ripple, EOS ve Cardano'yu listeleyecek 5 ay Sony yine üzecek: Kalın çerçeveli Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim