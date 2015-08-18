Çinli LeTV Snapdragon 820'yi kullanan ilk üretici olabilir

LeTV markası Çin'in yükselen değerlerinden birisi. Özellikle son raporlar şirketin Çin pazarında en hızlı büyüyen üretici olduğunu gösteriyor. Rüzgarı arkasına alan üretici ise sektördeki bazı ilklere imza atmak için kolları sıvamış durumda.

Kısa bir süre önce yayınlanan görüntü aslında resmi bir duyuru sayılmaz. Ancak verilmek istenen mesaj oldukça net. Görüntüde iki elin arasındaki hayali bir telefonun merkezinde 820 yazısı yer alıyor. Bu da üretinin Snapdragon 820'li model hazırlığında olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki akıllı telefonun tasarımı da LeTV'nin son modellerine oldukça benziyor. Diğer bir yandan şirketin CEO'sunun kısa bir süre önce Weibo platformunda Snapdragon 820 ile ilgili bir içerik paylaşması durumu pekiştiriyor.





LeTV'nin Snapdragon 820'yi kullanacak ilk üretici olma ihtimali çok da uzak değil. Hatırlanacağı üzere Snapdragon 810'da yaşanan ısınma problemleri HTC, LG gibi bir çok teknoloji devine zor zamanlar yaşatmıştı. Bu süreç teknoloji devlerinin yeni çipset için temkinli davranmasına yol açmış olabilir. Bunun yanında yeni çipsetin ısınacağı endişeleri de risk alma ihtimalini oldukça azaltıyor. Ancak LeTV gibi büyüyen üreticiler hem sektörde duyulmak için hem de zararı daha kolay tolare edebilecekleri için riske girebilirler.

Snapdragon 820'li ilk modellerin 2016 yılının başında piyasaya girmesi bekleniyor.