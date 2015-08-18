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Çinli LeTV Snapdragon 820'yi kullanan ilk üretici olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Çinli LeTV Snapdragon 820'yi kullanan ilk üretici olabilir
 
LeTV markası Çin'in yükselen değerlerinden birisi. Özellikle son raporlar şirketin Çin pazarında en hızlı büyüyen üretici olduğunu gösteriyor. Rüzgarı arkasına alan üretici ise sektördeki bazı ilklere imza atmak için kolları sıvamış durumda.
Kısa bir süre önce yayınlanan görüntü aslında resmi bir duyuru sayılmaz. Ancak verilmek istenen mesaj oldukça net. Görüntüde iki elin arasındaki hayali bir telefonun merkezinde 820 yazısı yer alıyor.  Bu da üretinin Snapdragon 820'li model hazırlığında olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki akıllı telefonun tasarımı da LeTV'nin son modellerine oldukça benziyor. Diğer bir yandan şirketin CEO'sunun kısa bir süre önce Weibo platformunda Snapdragon 820 ile ilgili bir içerik paylaşması durumu pekiştiriyor. 

LeTV'nin Snapdragon 820'yi kullanacak ilk üretici olma ihtimali çok da uzak değil.  Hatırlanacağı üzere Snapdragon 810'da yaşanan ısınma problemleri HTC, LG gibi bir çok teknoloji devine zor zamanlar yaşatmıştı. Bu süreç teknoloji devlerinin yeni çipset için temkinli davranmasına yol açmış olabilir.  Bunun yanında yeni çipsetin ısınacağı endişeleri de risk alma ihtimalini oldukça azaltıyor. Ancak LeTV gibi büyüyen üreticiler hem sektörde duyulmak için hem de zararı daha kolay tolare edebilecekleri için riske girebilirler.
Snapdragon 820'li ilk modellerin 2016 yılının başında piyasaya girmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/LeTV-is-the-first-company-to-tease-a-smartphone-based-on-the-Qualcomm-Snapdragon-820_id72788 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0MG90 4 yıl
Umarım Bim'e gelir :D
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alemburda34 4 yıl
O hızlı şarj olduğu sürece oppo gozdem.
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atesses 4 yıl
Büyük müşterileri kaçırma korkusu yüzünden alternatifler müşterilere yönelmişler.
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kılıç-61 4 yıl
Bu islemci piyasaya cikana kadar daha cok yeni islemciler piyasada olur buda nal toplar 810 gibi samsung havehave ve nvidia nin yeni islemcileri gorunmeye basladi
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kadirirdem 4 yıl
820 yi merak ediyorum nasıl performans verecek diye,inşallah ısınma falan olmaz....
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Mianfei 4 yıl
LeTv nedir Le Cola gibi :)
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metebyr 4 yıl
bim aktüel indirimlerinde görmek istiyoruz !!1! :)
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Xiaomii 4 yıl
Bu LeTV,Xiaomi için büyük bir tehlike arz ediyor.Bu firmayı eğer Mi5 hamleleriyle kaldıramazlarsa ileride çok büyük bir Xiaomi-LeTV yarışı bizi bekliyor.Xiaomi nin karşısına çok rakip çıktı Huawei,Oppo,Meizu hiçbiri Xiaomi ye tam anlamıyla zarar vermiş değiller.Ama bu LeTV çok tehlikeli.Bu firmayı Mi5 hamlesiyle yoketmeliler.
Ne anlıyorlar bilmiyorum.İlk sen kullandın,kullanırsan kullan.Bu gibi şeylere takılmamalı firmalar.Hedefiniz Mi5 te çok güzel ve alışılmış üstü bir telefon olsunda,Snapdragon 820 yi ikinci üçüncü kullanan olun.Önemli olan doğru düzgün beğeneceğimiz bir telefon olsun.
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dexterr 4 yıl
xioami mi 5 yada mi5 plusta 820yi kullanacak. plus kasım ayında çıkacak. mi5 daha erken çıkaiblir
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