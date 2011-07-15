Çinli Twitter klonu Sina Weibo gerçek kimlik hesabı hizmetini başlatıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.5 milyara yaklaşan nüfusu ve 450 milyon internet kullanıcıyla yıllardır pek çok dev firmanın mücadele verdiği alanlardan birisi olmuştur. Ancak bu mücadele genelde rakiplerle değil Çin hükümetiyle yaşanıyor. Aşırı katı kısıtlamalar ve filtrelemeler nedeniyle bu ülkeye yatırım yapmak oldukça güç.





Yasaklardan en çok etkilenen ise Google oluyor. Erişimin yasak olduğu ülkede Google, Hong Kong üzerindeki sunucularından yayın yapıyor. Çinli Baidu ise bu ülkenin milli arama motoru haline gelmiş. Androidli telefonlar ise Market uygulaması olmadan satılıyor.





Facebook, Twitter, Google+ gibi sosyal ağların da tamamen yasak olduğu ülkede halkın merakını gidermek için alternatif sosyal ağlar geliştiriliyor. Bunun son örneği Twitter benzeri Sina Weibo mikroblog uygulaması oldu. Twitter’daki pek çok fonksiyonu birebir sunan bu hizmet Twitter’dan sonra dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci mikroblog sitesi. Kullanıcı sayısı ise 100 milyonu aşmış durumda.





Yatırımlarına devam eden Sina Weibo, şimdilerde DaRen adlı kullanıcı tanımlama programı başlatıyor. Bu program Twitter’ın özellikle tanınmış kişilere yönelik olarak başlattığı Verified Accounts özelliğinden bir şeyler hatırlatabilir. DaRen Çince’de uzman anlamına geliyor.





Tanımlama sistemi yeni üyelere zorunlu değil ve pek tanınmayan profesyonellere ve ünlülere daha çok hitap ediyor.





Sistem gerçek kimlik tanımlaması üzerine kurulu. Başvuru için pasaport numarası, ulusal kimlik numarası ve ikamet adresi gerekiyor.





Kullanıcı hesabına ilişkin ise 100 takipçi, 100 takip edilen hesap, gerçek bir profil resmi ve en az 30 arkadaş sahibi olma şartı bulunuyor.





Başvurusu kabul edilen kullanıcıların 15 farklı kategoriden birinin altına dahil olmaları gerekiyor. Son aşamada Weibo profillerine kırmızı bir yıldız ve “uzman” etiketi ekleniyor.





Hizmetin sahibi Sina Corporation programın temel amacının gerçek kişiler ve spam hesaplar arasında ayrım yapmak olduğunu açıklıyor.