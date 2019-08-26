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Facebook'un kripto para birimi Libra'daki belirsizlik projeyi çıkmaza sokuyor

Sosyal medya devi Facebook'un uzun bir süre önce duyurduğu kripto para birimi Libra, devlet kurumlarının denetlemesine takılmış durumda ve bu belirsizlik projede kan kaybına yol açmak üzere.
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kripto para
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook'un uzun bir süre önce duyurduğu ve büyük bir merakla beklenen kripto para birimi Libra bir türlü gerekli izinleri alamıyor. Devlet kurumlarının dikkatini çeken ve henüz gerekli izinleri alamayan Libra projesinin uzaması, Facebook'a destek veren bazı şirketleri bezdirmiş durumda.

Libra denetlemeden henüz çıkamadı

Financial Times'ta yayınlanan yeni bir rapora göre Libra organizasyonunda yer alan birkaç şirket, düzenleyicilerin kıskacında olan bu projeden ayrılmanın yararlı olup olmayacağını tartışıyorlar. Organizasyonun Mastercard, Visa, Spotify ve Uber olmak üzere birçok dev şirketten oluşan 28 üyesi mevcut ve yaşanan belirsizlikler şirketlerde sıkıntıya yol açıyor. Kendilerine verilen kamu desteğinin azlığından şikayet eden bu şirketlerden en az üçünün yol ayrımında olduğu ise sızan bilgiler arasında.
Başta ABD devleti olmak üzere birçok ülke kripto para biriminin getireceği avantajlardan ziyade dezavantajlara yoğunlaşmış durumdalar. Yasa koyucular bu sanal para birimlerinin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve finansal istikrarın bozulması gibi riskler barındırdığını düşünüyor ve gerekli izinleri sağlamak için de projeleri ince eleyip sık dokuyorlar. Facebook'un Libra para biriminin ise ne zaman izin alacağı ve kullanıma sunulacağı tam bir muamma. Trump'ın da karşı olduğu sanal para birimlerinin geleceğinin ne olacağını ise önümüzdeki süreç belirleyecek.


https://www.ft.com/content/05be7adc-c4c1-11e9-a8e9-296ca66511c9 Yorum Yaz
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