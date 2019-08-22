Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli uzay şirketi, sadece 18 ayda geliştirdiği roketiyle ilk görevine çıktı

Uzay sanayisinde ABD'yi geçmeyi hedefleyen Çin, özellikle de özel sektör yatırımlarına büyük önem veriyor. Çinli bir uzay şirketi, sadece 18 ayda geliştirdiği roketiyle uzaya çıkmayı başardı.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
373
28
4
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay araştırmalarına yapılan yatırımların sürekli arttığı bir ülke olan Çin, artık yalnızca devlet boyutunda değil aynı zamanda özel sektörde de yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya çalışıyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Çinli şirketlerden birisi olan China Rocket Co. Ltd, sadece 18 ayda geliştirdiği roketi Smart Dragon-1 ile ilk resmi görevine çıktı.


Çin yerel medyasında yer alan ifadelere göre Smart Dragon 1 roketi 17 Ağustos tarihinde Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkışa geçti. Roketin üç farklı ticari uyduyu başarıyla Dünya yörüngesine yerleştirdiği belirtiliyor. China Rocket Co. Ltd., iSpace'in ardından Çin'in uzaya ulaşabilen ikinci özel şirketi olmayı başardı.

Smart Dragon 1 roketinin dört farklı aşamadan oluştuğu ve tüm aşamalarının katı yakıtlı motorlardan güç aldığı belirtiliyor. 19,5 metre uzunluğunda olan roketin ağırlığı ise 23 ton seviyesinde. Smart Dragon 1 roketi görece hafif yüklerin uzaya taşınması amacıyla kullanılacak.

Çin, sürekli büyüyen uzay sektöründe bir numara olmak istiyor


Uzay sektöründe özellikle de son yıllarda inanılmaz bir büyüme gerçekleştiğini gördük. Yapılan araştırmalar ise bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da hızlanacağını gösteriyor. Sürekli artan uzay taşımacılığı ihtiyaçlarının ve çok yakında start verecek olan uzay turizminin bu anlamda büyük etkisi olacak. Bildiğiniz gibi şu anda Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler uzay turizmini resmen başlatmaya çok yakın. Sektörün parlayan yıldızı SpaceX ise Ay'a hatta Mars'a turistler taşımayı planlıyor.

Uzay sektöründeki bu büyümenin farkında olan Çin devleti, 2014 yılında özel sektöre çağrıda bulunmuş ve uzay sanayisine yapılan yatırımların artırılmasını istemişti. Uzak Doğu devleti, sadece beş yıllık kısa bir süre içerisinde yatırımlarının ilk meyvelerini de almaya başladı. 


http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/17/c_138316300.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IamTheOne76 13 dk.
Muhtemelen 2120 de yancı olarak bizde uzaya belki çıkarık. hihihihii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 16 dk.
Bi şu başarıya bak, bi de bizim yerli otomobile bak... Belli ki bizim 5 babayiğit otomobili geliştirmemeye çalışıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 42 dk.
Sidik yarışındaki azmin meyveleri.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 51 dk.
15 ayda abdli bir uzay şirketinin roket tasarımlarını çalmış geri kalan 3 ayda da inşaa etmiştir bunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Çinli uzay şirketi, sadece 18 ayda geliştirdiği roketiyle ilk görevine çıktı Sonraki For Honor kısa bir süreliğine ücretsiz 10 sa. Dell G5 masaüstüsünü satışa sundu 10 sa. Facebook haber sekmesi için editör görevlendiriyor 11 sa. Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli monitörü tanıtıldı 12 sa. Monitör standı şeklinde bilgisayar: Dell OptiPlex 7070 Ultra 12 sa. SMIC 14 nm FinFET nodunda üretime başladı 13 sa. Colorful SL500 SSD’sini duyurdu 13 sa. Intel 6 çekirdeğe kadar ölçeklenen mobil Comet Lake işlemcilerini duyurdu 14 sa. Sekiz yıl önce bulunan “dinozor mumyası”, Kanada’da sergilenmeye başladı 15 sa. Xiaomi 2019'un ilk yarısında 60 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptığını açıkladı 15 sa. Elgato 4K60 Pro MK.2’yi duyurdu 16 sa. Günümüzün trendi Yapay Zeka için Python Programlama kursu sadece 24,99 TL 16 sa. Türkiye'deki teknoparkların toplam ihracatı 4,1 milyar dolara ulaştı 16 sa. HP Omen X 27 oyuncu monitörü en iyi oyun deneyimini amaçlıyor 17 sa. Netflix'ten üç bölümlük Bill Gates belgeseli geliyor 17 sa. Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı Nintendo Switch ile elde taşınabilir modda kullanılabiliyor 18 sa. Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe oyuncu klavyesi duyuruldu 18 sa. YouTube "hayvan zulmü" gerekçesiyle robot savaşı videolarını yanlışlıkla sildi 19 sa. Xiaomi'nin alt markası Huami yeni akıllı saatini tanıtacak 19 sa. Katlanabilir Motorola RAZR, 1.500 dolar fiyat ve orta sınıf özelliklerle gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı
DonanımHaber
İşte 2020 Audi RS 6 Avant: 600 beygirlik motoruyla ABD yolcusu
DonanımHaber
Rusya’da yaşanan kaza sonrası, bölgedeki nükleer sensörler ses...
DonanımHaber
Matrix 4 resmen duyuruldu! Keanu Reeves geri dönüyor
DH Forum
Apex Legends'ın Solo Modunu Hileciler Bastı
Bölüm Sonu Canavarı
Anthem'in Baş Yapımcısı Ben Irving BioWare'dan Ayrıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim