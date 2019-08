Çinli uzay şirketi, sadece 18 ayda geliştirdiği roketiyle ilk görevine çıktı

Çin, sürekli büyüyen uzay sektöründe bir numara olmak istiyor

Uzay araştırmalarına yapılan yatırımların sürekli arttığı bir ülke olan Çin, artık yalnızca devlet boyutunda değil aynı zamanda özel sektörde de yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya çalışıyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Çinli şirketlerden birisi olan China Rocket Co. Ltd, sadece 18 ayda geliştirdiği roketi Smart Dragon-1 ile ilk resmi görevine çıktı.Çin yerel medyasında yer alan ifadelere göre Smart Dragon 1 roketi 17 Ağustos tarihinde Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkışa geçti. Roketin üç farklı ticari uyduyu başarıyla Dünya yörüngesine yerleştirdiği belirtiliyor. China Rocket Co. Ltd., iSpace'in ardından Çin'in uzaya ulaşabilen ikinci özel şirketi olmayı başardı.Smart Dragon 1 roketinin dört farklı aşamadan oluştuğu ve tüm aşamalarının katı yakıtlı motorlardan güç aldığı belirtiliyor. 19,5 metre uzunluğunda olan roketin ağırlığı ise 23 ton seviyesinde. Smart Dragon 1 roketi görece hafif yüklerin uzaya taşınması amacıyla kullanılacak.Uzay sektöründe özellikle de son yıllarda inanılmaz bir büyüme gerçekleştiğini gördük. Yapılan araştırmalar ise bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da hızlanacağını gösteriyor. Sürekli artan uzay taşımacılığı ihtiyaçlarının ve çok yakında start verecek olan uzay turizminin bu anlamda büyük etkisi olacak. Bildiğiniz gibi şu anda Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler uzay turizmini resmen başlatmaya çok yakın. Sektörün parlayan yıldızı SpaceX ise Ay'a hatta Mars'a turistler taşımayı planlıyor.Uzay sektöründeki bu büyümenin farkında olan Çin devleti, 2014 yılında özel sektöre çağrıda bulunmuş ve uzay sanayisine yapılan yatırımların artırılmasını istemişti. Uzak Doğu devleti, sadece beş yıllık kısa bir süre içerisinde yatırımlarının ilk meyvelerini de almaya başladı.