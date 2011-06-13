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Çinliler, ARM ve Intel'e rakip yeni işlemci mimarisi geliştirdi

7 yıl
15,4b
1
79
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar satışlarındaki hızlanma, yarıiletken üreticilerinin bu alana olan ilgisini de arttıyor. Cortex-A9 mimarisiyle pazarın lideri konumundaki ARM'a karşı, bir süre önce pazara sunduğu Oak Trail platformuyla önemli bir girişimde bulunan ancak asıl hamlesini tri-gate transistörlere yer verilen 22nm üretim teknolojisyle yapması beklenen Intel ve yakın zamanda Desna kod adlı Fusion Z-01 işlemcisiyle tabletlere özel ilk işlemcisini duyuran AMD'nin hazırlıkları sürüyor. iPad ve iPad 2 modelleriyle Apple'ın hakim üretici olarak hüküm sürdüğü tablet bilgisayar pazarı için pazar gözlemcileri ve sektöre yıllarını vermiş "kurt" analistler önümüzdeki yılı işaret ediyor ve Widonws 8'li tabletlerin çıkışıyla birlikte pazardaki dinamiklerin değişebileceğini ima ediyorlar. Peki yeni yeni şekillenen ve radikal değişikliklerin olması beklenen tablet bilgisayar pazarı, ARM ve Intel-AMD-hatta VIA tarafından sağlanan x86 tabanlı platformlara ek olarak yeni bir mikroişlemci mimarisini kabul eder mi? Haberimize konu olan ICube firmasına göre, evet eder çünkü...
Çinliler, ARM ve Intel'e rakip yeni işlemci mimarisi geliştirdi
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Çin'in Shenzen bölgesinde kurulmuş yeni bir firma olan ICube, kendisi yeni olsa bile sektör deneyimi çok fazla olan isimlerden oluşuyor. Şirketin baş teknoloji sorumlusu (CTO) olan Simon Moy, yarıiletken endüstrisinde 20 yıllık tecrübeye sahip, daha önce Silcon Graphics, IBM, LSI Logic ve Nvidia gibi firmalarda üst düzey görevlerde bulunmuş etkili bir mühendis zira özellikle Nvidia çatısı altında GPU'lardaki Vertex Shader ve CUDA Çekirdekleri - paralel işlem birimleri - üzerinde çalışan donanım tasarım takımında baş mühendis olarak görev yaptığı çalışmaları dikkat çekici. ICube firmasının baş bilimcisi olan Fred Chow ise sektörde 30 yıllık deneyime sahip. Daha önce MIPS'te baş mühendis ve Silicon Graphics'te baş bilimci olarak görev yapan Chow aynı zamanda PatScale firmasında da Derleyici Mühendisliği Direktörü olarak çalışmış. Üst yönetimde yer alan bu iki isim bile, ICube firmasının iddiasını gözler önüne sermeye yetiyor. Şimdi isterseniz ICube firmasının ilk işlemci tasarımını masaya yatıralım zira, Android tabletler için sıfırdan yaratılan bu tasarım bir hayli ilginç.
ICube firması genel profil itibariyle Intel ve IBM gibi firmalardan çok Nvidia ve Qualcomm'a benziyor. Zira fabrikası olmayan şirket üretim yerine tasarıma odaklanıyor ve hacimli üretimi üçüncü parti firmalara - TSMC, GlobalFoundries, Fujitsu vb.- yaptırmayı planlıyor. Bu önemli bir method zira yarıiletken üretimi gerçekleştirilecek bir tesisin kurulumu milyarlarca dolara mal olduğu gibi işletme maliyetleri de bir hayli yüksek. İşte bu nedenle AMD de, Almanya'nın Dresden kentindeki üretim üssünü, ağırlık hissesine Arap sermayeli ATIC firmasının sahip olduğu GlobalFoundries firmasına devretmişti.
ICube firması tarafından geliştirilen ilk işlemci, 65nm fabrikasyon süreciyle hazılanan ve çift çekirdekli tasarımı temel alan IC1. ICube'ün  Harmony Unified Processors Technology adı verilen yeni mikroişlemci mimarisini temel alan IC1, işlemci çekirdeklerini ve grafik özelliklerini bir arada sunuyor. Açıkçası bu yeni bir tasarım anlayışı değil zira AMD'nin Fusion ve Intel'in Sandy Bridge mimarileri de bunu sunarken, yongada sistem formundaki ARM çözümlerinde farklı GPU seçeneklerini - ARM Mali, Imagination PowerVR ve Nvidia GeForce ULV gibi - platforma adapte etme şansınız da bulunuyor. Ancak ICube firmasının yeni işlemci mimarisi, bu entegrasyonu daha ileri bir seviyede gerçekleştiriyor. Çok izlekli (Multi-Thread) Sanal İşhattı Paralel İşlem Çekirdek Tasarımı olarak nitelendirilen bu yapıda, bağımsız komut seti (ISA) ve optimize edilmiş derleyici entegre olarak geliyor ve ayrıca Agile Switch dinamik yük dengeleyicisi de sunuluyor. Her çekirdek için 4 izlek desteği sunan tasarımı, AMD ve Intel'in CPU + GPU tasarımlarıdan farklı kılan ise entegrasyon seviyesine göre farklı olarak tasarımın CPU+GPU tasarımından ziyade daha çok hem mantık işlemlerini hem de grafik operasyonlarını yönetebilen tekli ISA formunda olması gösteriliyor. 
Çinliler, ARM ve Intel'e rakip yeni işlemci mimarisi geliştirdi
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ICube henüz kapsamlı detayları açıklamasa da yeni tasarıma ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular" ve sorulara verilen yanıtlar bizlere daha fazla bilgi sağlıyor. Bu noktada edinilen ekstra bilgilere göre ICube, yeni mimariyi temel alan ve 600MHz'de çalışan dört izlekli tek çekirdek tasarımının, 2.4GHz'de çalışan tek izlekli tek çekirdekli işlemcinin performansını yakalayabildiğini söylüyor ancak bunun yük durumuna bağlı olduğuna da dikkat çekiyor. Yani eğer dört izlekli bir uygulama çalıştırmıyorsanız bu avantaj yok oluyor ve tek izlekli bir uygulama 2.4GHz'de çalışan tasarımda daha yüksek performans veriyor. Ancak burada bir istisna bulunuyor ve ilgili görev paralleştirilebilecek bir yapı sunuyorsa bu yeni mimariye uyarlanabilir şekilde ise, uyarlanma esnasındaki performans kaybı toplam kazançtan düşüldüğünde dahi ciddi bir avantaj oluşacağı ifade ediliyor. Eşzamanlı çalıştırma gerektiğinde, yeni mimarinin bağlam dönüştürmede seri işlemcilere kıyasla peformans avantajı sağladığı bildiriliyor.  Hazırlanan Android tabanlı referans kart ve araç kitlerinin, uygulamaların Harmony mimarisine uyarlanmasında kolaylık sağlayacağı ve bunun zorlu bir süreç gerektirmediği belirtiliyor. ICube'in açıklamalarına göre uygulama geliştiricileri, C/C++ uygulamalarını, ICube'ün derleyicisi ile yeniden derleyerek uygulamalarını port edebilecekler. Diğer dillerdeki uygulamaların ise C/C++ dilinde yeniden yazılması gerekecek. 
ICube firmasının teknolojiden sorumlu baş yöneticisi  Simon Moy açıklamasında; "Kendi fikri mülkiyet haklarımızı geliştirmemiz, Çin'deki diğer teknoloji firmaları ile bizi ayıran anahtar noktadır. Bu fark bize inovasyon, en iyi ve en yeni yarıiletken akımlarını mümkün kılma ile yongada sistem platformlarını (SoC) üretim maliyetlerini aşağı çekme gibi konularda çok daha fazla  geniş alan sunuyor." dedi.   ICube, ileri seviyede entegrasyon sunan yeni işlemcinin tamamlanmış versiyonunun üretildiğini ve paketlemeye hazır olduğunu, hacimli satışın ise yıl sonuna doğru başlayacağını açıklarken, endüstriyel kaynaklar sie yaygın satışın 2012'yi bulabileceğini belirtiyorlar. 

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uLtRaTRim 7 yıl en beğenilen
Elin Amerikalisi, Ingilizi, hatta Cinlisi gelistiriyor, biz ne yapiyoruz? Universiteye basortusuyle girilir mi, laiklik elden gider mi, gibi sacma sapan islerle ugrasiyoruz.
Unutmayin, bir Turkler 5000 yildir Cinlilerin korkma sebebi olmusuzdur. Hatta bizden o kadar korkmuslardir ki, bize karsi Cin seddini yapmislardir. Sirf Turkler saldiramasinlar diye.
Eger dedelerimiz bunu becermis ise, biz de yapabiliriz. Sadece tek bir sey gerekiyor bize, o da kendimize guvenmek. Gerisi zaten genlerimizde mevcut.
Elin Amerikalisi, Ingilizi, hatta Cinlisi gelistiriyor, biz ne yapiyoruz? Universiteye basortusuyle girilir mi, laiklik elden gider mi, gibi sacma sapan islerle...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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EgoisTe91 7 yıl
trim işlemci üretmek öyle kolay birşey değil yalnızca mimariden ibarette değil. Patentler matentler üretim tesisi derken kaç milyar dolar yatırım gerekiyor biliyormusun aç karnımızı doyurduk işlemci üretmek kaldı. Türkiyede bunu birtek devlet yapabilirdi ama herşey özelleştiriliyor sosyal devlet önemini yitiriyor kısaca yakında tamamen dışa bağımlı olacağımız için imkansız eğer böyle devam edersek ömrürmüzün sonuna kadar yabancı firmaların işlemcileri alıcaz.
trim işlemci üretmek öyle kolay birşey değil yalnızca mimariden ibarette değil. Patentler matentler üretim tesisi derken kaç milyar dolar yatırım gerekiyor bili...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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ST4LK3R 7 yıl
biz ülke ve fikir olarak geriyiz. siyasetçilerimiz ülkeyi ileri götürme hesaplarını yapmak yerine birbirlerine sövüyorlar. utanç verici.. biz işlemici üretsek muhalif abiler bize de söver :)
biz ülke ve fikir olarak geriyiz. siyasetçilerimiz ülkeyi ileri götürme hesaplarını yapmak yerine birbirlerine sövüyorlar. utanç verici.. biz işlemici üretsek m...
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DH Misafiri 7 yıl
adam diyor,video fotoları ortalamanın altında olan ve internet flash oynatımı iyi olmayan telefonda ben bu özellikleri napıyım söyleyin bana..
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Rainbow6 7 yıl
Hadi bakalim ortam isinmaya baslasin adamlar bu sektorede adim atiyolar ... hyundaide ilk cikardigi arabalarinda eski karburatorlu mazda motorlari kullanmisti bu gun geldigi yere bakin bunlarda 65nm ile olaya basliyolar bakalim ilerde nolcak :)
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yugams 7 yıl
çok detaylı okumadım ama başlık bi çok şeyi anlatıyo..
e tabi bizim için utanç verici bu güzelim ülkede en gıcık oldugum laflardan birisi ( bizde o teknoloji yok ) lan istemiyorsunuzki olsun çin bence şuan dünyanın bir numaralı süper gücü olma yolunda inanılmaz bir hızla ilerliyor
tebrik etmek gerek tüm dünyaya yaptıkları katkıdan dolayı
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met@lrock 7 yıl
Biz türklerden tek istediğim şey Kendi işlemcimizi kendimiz yapmamız. Hemde rakipsiz.
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séquestre 7 yıl
Çok güzel bir atılım yapmışlar , kaliteli olursa neden olmasın ..
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uLtRaTRim 7 yıl
Vay be, bir yazi yazdim, herkesi gaza getirmisim. :D
Burada bir sorun var. Ya cok kolay gaza geliyoruz(millet olarak), ya da ben bu konularda cok iyiyim.
Cevabini da ben vereyim: Millet olarak biri gazi verdigi an cosuyoruz, ne olursa olsun.
Bu aslinda olumlu birseydir, ama dogru kullanmamiz sart. Bu ulke eger gercekten gelismek istiyorsa, o zaman kendi malini kendi uretecek. A dan Z ye kadar. Buna devlet de destek verecek, millet de verecek.
Ve belki de en onemlisi; disariya kulagimizi tikayacagiz. Batili ulkelerin ne diyecegi onemli degil. Boyle biseyin yapilmasi onlarin isine gelmeyecegi icin, elinden geleni yaparlar bunu durdurmak icin.
Eger eski, guzel gunlerimize donmek istiyorsak uc sey yapacagiz: Calisacagiz, calisacagiz, ve calisacagiz. Bunun baska yolu yok.
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Guest-BADE5B8A0 7 yıl

uLtRaTRim
Vay be, bir yazi yazdim, herkesi gaza getirmisim. :D
Burada bir sorun var. Ya cok kolay gaza geliyoruz(millet olarak), ya da ben bu konularda cok iyiyim.
Cevabini da ben vereyim: Millet olarak biri gazi verdigi an cosuyoruz, ne olursa olsun.
Bu aslinda olumlu birseydir, ama dogru kullanmamiz sart. Bu ulke eger gercekten gelismek istiyorsa, o zaman kendi malini kendi uretecek. A dan Z ye kadar. Buna devlet de destek verecek, millet de verecek.
Ve belki de en onemlisi; disariya kulagimizi tikayacagiz. Batili ulkelerin ne diyecegi onemli degil. Boyle biseyin yapilmasi onlarin isine gelmeyecegi icin, elinden geleni yaparlar bunu durdurmak icin.
Eger eski, guzel gunlerimize donmek istiyorsak uc sey yapacagiz: Calisacagiz, calisacagiz, ve calisacagiz. Bunun baska yolu yok.

Coşuyoruz coşmasina da laf ile peynir gemisi de yürümuyor maalesef.
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napolyon94 7 yıl
oktayakgoz
Orijinalden alıntı: Freeline
Orijinalden alıntı: uLtRaTRimElin Amerikalisi, Ingilizi, hatta Cinlisi gelistiriyor, biz ne yapiyoruz? Universiteye basortusuyle girilir mi, laiklik elden gider mi, gibi sacma sapan islerle ugrasiyoruz.Unutmayin, bir Turkler 5000 yildir Cinlilerin korkma sebebi olmusuzdur. Hatta bizden o kadar korkmuslardir ki, bize karsi Cin seddini yapmislardir. Sirf Turkler saldiramasinlar diye.Eger dedelerimiz bunu becermis ise, biz de yapabiliriz. Sadece tek bir sey gerekiyor bize, o da kendimize guvenmek. Gerisi zaten genlerimizde mevcut.
1 atom bombalık işin var artık bilek gücü ile değil savaşlar.
o zamanda bilek gucu ile degildi savaslar. Fatih Sultan Mehmet bi top bulmustu adini simdi hatirlamiyorum. Dünyada her zaman bilgi ile onde olabilirsiniz

ŞAHİ
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merdempc 7 yıl
kimi arkadaşlar çıkmışlar Türkiye kalem bile üretemiyor demişler. kimisi çıkmış bi atom bombalık işin var emiş ani kısacası o birileri demişte demiş.
nasıl bir milletiz ki kendimiz küçümsemeyi seviyoruz. yapılan iyi şeyleri görmemek için gözlerini zorla kapalı tutmaya çalışan o arkadaşlara sesleniyorum tamam güzellikleri görmemeye devam edin bu kimsenin umurunda olmaz ama bari ülkemizi küçümsemeyi bırakın.. sizi hiç bilmeyen birisi dinlese bu ülke yanmış yıkılmış batmış sanacak.. yazık.
ayrıca piyasaya böle yeniliklerin gelmesi gayet güzel eğer bu işi devam ettirebilirseler büyük abileri engel olmadan piyasada bir seçeneğimiz daha olur. ve satın alma gücü bakımından bu benim hoşuma gider.
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X Files 7 yıl
Üretim yapmak ?

Bu bir ülke politikası haline gelmeli. Üretimi desteklemek ve çeşitli teşvikler vermek gerekiyor ancak üretimden önce çözülmesi gereken şeyler var ki bunlarda üretim yapmayı elverişli hale getirmek gibi.

Türkiye de üretmek veya müteşebbüslerin sayısını fazlalaştırmayı ben 1 milyon ( veya milyar ) spermin içerisinden 1 tane "şanslı" olanının hedefine ulaşması gibi olaya benzetiyorum.

Zira üretim için gerekli koşulları yerine getirseniz bile, ürettiğiniz ürünlerin yanlızca yurt içinde değil yurt dışında da rekabet edebilir olması gerekiyor ki; ciddi anlamda arge ve üretim tesisinin kurulumu için harcanan paraların geriye dönsün.

Dünya çapında rekabet edebilmek için temel girdilerin yani enerji ( akaryakıt - elektrik vb ) işçilik, vergiler, kalite gibi konularda rekabet edilebilir düzeyde olması gerekiyor.

Biz birçok tarımsal ürünleri bile ithal eder duruma geldik. Örneğin; kilosu 1 TL ye satılan bir ürünümüz var. Bu ürün çiftçiden 85 Kuruşa alınıyor ve diğer vergiler veya masraflarla beraber 1.25 TL ye mal oluyor fakat Devlet çiftçiyi desteklemek açısından ürünü satın aldığı fiyattan daha düşük fiyata piyasaya satıyor ( ürünü sübvanse ediyor ). Bunun yerine Mazotun litresini belki 50 Kr daha indirse o ürünün kilo maliyeti çiftçiye 65 Kr a mal olacak ve 1 TL ye satıldığında hem ticaretini yapanlar hem devlet ortada oluşan Katma değerden dolayı kar edecek üstelik sübvanse etmeye bile gerek kalmayacak.

İşte üretimde böyle çarpık bir yapılanma varken, Devletin zarar etmemesi için sübvanseler kaldırılıp daha ucuza yurt dışında mal olan ürünler bazı gümrük vergilerinden de muaf tutularak ülkeye sokulunca bizim dış ticaret açığımızda ister istemez artıyor.

Öncelikle üretim yapılabilir hale getirilmeli ekonomi ve paradan para kazanma ( para satarak para kazanma ) zorlaştırılmalı ki, para sahipleri üretime yönlendirilsin. Bu sayede hem üretir hale geliriz, hem işsizlik azalır hem de bölgesel dengeler kurulursa bazı bölgesel sorunlarımızda ortadan kalkar veya azalır.
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7Mhz 7 yıl
merdempc

kimi arkadaşlar çıkmışlar Türkiye kalem bile üretemiyor demişler. kimisi çıkmış bi atom bombalık işin var emiş ani kısacası o birileri demişte demiş.

nasıl bir milletiz ki kendimiz küçümsemeyi seviyoruz. yapılan iyi şeyleri görmemek için gözlerini zorla kapalı tutmaya çalışan o arkadaşlara sesleniyorum tamam güzellikleri görmemeye devam edin bu kimsenin umurunda olmaz ama bari ülkemizi küçümsemeyi bırakın.. sizi hiç bilmeyen birisi dinlese bu ülke yanmış yıkılmış batmış sanacak.. yazık.

ayrıca piyasaya böle yeniliklerin gelmesi gayet güzel eğer bu işi devam ettirebilirseler büyük abileri engel olmadan piyasada bir seçeneğimiz daha olur. ve satın alma gücü bakımından bu benim hoşuma gider.

Yanlış anlama, samimi olarak soruyorum, zıtlaşmak gibi bir niyetim yok:

---Üretimde kullanılan makinasından, ürünün dizaynı ve geliştirilmesine kadar bizim yaptığımız şeylere örnek verebilir misin?
---Kalem üreten fabrikalardaki üretim makinalarının markaları nelerdir?
---Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin ağır, kirli sanayi olarak görüp bize montaja gönderdiklerini üretim olarak kabul etmeli miyiz?
---Yıllarca bize kalitesiz, ucuz ürünlerin merkezi olarak gösterilen ve medyamızda küçümsenen Çin'in şu mantığına ne zaman sahip oluruz; "Devlet dairelerimizde kendimize ait işletim sistemleri, yazılımlar ve işlemciler kullanarak dışa bağımlılığı ve riskleri azaltmalıyız. Başlangıçta performans olarak tatmin etmeyecek olsalar bile ileriye dönük faydaları çok fazla olacaktır."
---Neden yönetimlerine özenerek baktığımız ülkerlerde olduğu gibi devlet ve hükümet kavramlarını birbirinden ayıramıyoruz? Hükümetler ve başkanlar gelip sistem içindeki görevlerini yapıp gitmemeliler mi? Bu bizim, seçim dönemlik politikaların ötesinde devlet politikalarına da sahip olmamızı sağlamaz mı?
---Eğitim sistemi gibi, değiştirilmesi çok güç ve meyveleri belki 20 yıl sonra toplanabilecek bir politikanın (devlet politikası) yapılamaması ve sürekli ithal eğitim sistemlerinin gençler üzerinden denenmesi rahatsızlık vermiyor mu? Böyle kapsamlı ve uzun süreli politikanın oluşturulmasının bir hükümet işi değil bir ülke işi olduğu düşüncesi yanlış mıdır? (Bir üstteki soruya örnek olsun diye sordum)

Benin görüşüme göre, bu soruların cevabını gazetelerimizde küçük bir bölümde aktarılan şu cümleyi anlayabildiğiz zaman verebiliriz; "Çin, devlet dairelerinde yabancı kaynaklı (microsoft) yazılımları kullanmamak için kendi yazılımlarını geliştirmeye başlayacağını açıkladı."
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fukox 7 yıl
isterse i72600k kadar iyi,100 dolar olsun almam.

Mal çinlilerin mal malı
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merdempc 7 yıl
kimi arkadaşlar çıkmışlar Türkiye kalem bile üretemiyor demişler. kimisi çıkmış bi atom bombalık işin var emiş ani kısacası o birileri demişte demiş.
nasıl bir milletiz ki kendimiz küçümsemeyi seviyoruz. yapılan iyi şeyleri görmemek için gözlerini zorla kapalı tutmaya çalışan o arkadaşlara sesleniyorum tamam güzellikleri görmemeye devam edin bu kimsenin umurunda olmaz ama bari ülkemizi küçümsemeyi bırakın.. sizi hiç bilmeyen birisi dinlese bu ülke yanmış yıkılmış batmış sanacak.. yazık.
ayrıca piyasaya böle yeniliklerin gelmesi gayet güzel eğer bu işi devam ettirebilirseler büyük abileri engel olmadan piyasada bir seçeneğimiz daha olur. ve satın alma gücü bakımından bu benim hoşuma gider.
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Recharged 7 yıl
Tolgá
Ülkemde görmek istediğim manzaralar

Ve göremeyeceğimiz manzaralar maalesef.
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