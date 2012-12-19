Cisco, Linksys bölümünü satmayı planlıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar ağ donanımları üreticisi ünvanına sahip Cisco, ev odaklı kablosuz yönlendirici çözümleri sunduğu Linksys bölümünü satmayı planlıyor. Firmanın planlarına dair bilgiye sahip ismini açıklamak istemeyen bir kaynağından edindiği bilgileri aktaran Bloomberg, Amerikalı teknoloji şirketinin Linksys'e alıcı bulması için Google'a Motorola'nın set üstü televizyon çözümleri bölümünü satması amacıyla da aracılık eden Londra merkezli finans devi Barclays ile anlaştığını bildirdi. Cisco'nun bu hamleyi, düşük kar oranına sahip tüketici eletroniği sektöründen tamamen çekilmek istediği için atmaya hazırlandığı ileri sürülüyor.

Cisco Systems CEO'su John Chambers, daha önce yaptığı açıklamalarda tamamen kurumsal ürün ve teknoloji sistemlerine odaklanan bir bilişim şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiriyordu. Bu amaçla geçtiğimiz bir yıllık dönemde 7,800 çalışanını işten çıkaran ve Mayıs 2009'da 590 milyon dolar ödeyerek satın aldığı Flip Video adlı video kameralar üreten Pure Digital Technologies şirketiyle oluşturduğu Flip ürün serisini yalnızca iki yıl sonra kapayıp, elde ettiği video koferansla ilgili patentleri kurumsal alanda kullanmakla yetinmeyi tercih eden tecrübeli kablosuz ağ ekipmanları firması, 2003'te 500 milyon dolar ödediği Linksys'i de elden çıkararak tüketici elektroniği faaliyetlerini sonlandırıp kurumsal piyasalara odaklanmayı hedef seçtiği stratejisini tamamen operasyonlarına yansıtmış olacak.

Linksys için 500 milyon dolardan daha düşük bir teklifin gelmesi beklenirken, Cisco'nun köklü bir marka ve teknoloji yelpazesine sahip bölümü için potansiyel alıcı olarak televizyon - set üstü üreticilerini gördüğü rapor ediliyor. Ancak internette yayılan son iddialara göre; bir diğer kablosuz yönlendirici firması Belkin, Linksys'in alımı için görüşmelere başlamış bile. Linksys'in satışının Belkin ile anlaşmaya varılamasa dahi 2013 ilk yarısında gerçekleşmiş olacağı tahmin ediliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-16/cisco-said-to-hire-barclays-to-sell-linksys-division.html