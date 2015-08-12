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Cisco açık kaynak bir video kodeki geliştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Cisco açık kaynak bir video kodeki geliştiriyor

Son dönemde yüksek çözünürlüklü ve kaliteli videolara imkan tanıyan H.264, HEVC gibi standartların patentlerini elinde tutan grupların fahiş lisans fiyatlandırması açık kaynak çalışmalarını hızlandırmış durumda. 

Cisco yaptığı açıklamada hiç olmadığı kadar büyük bir lisans bedeli sorunu ile karşı karşıya olduklarını ve açık kaynak çözümler ile bu sorunların üstesinden gelmek zorunda olduklarını dile getirdi. 

HEVC ile birlikte içeriklerden lisans bedeli talep eden iki grup ortaya çıktı. Bunun sonucunda lisans bedelleri 16 kat artış gösterdi. H.264 döneminde tek bir grup bulunuyordu ve lisans bedelleri de kısmen düşüktü. 

Bunun yanında HEVC patentlerinin açık kaynak projelerde kullanılamaması, WebEx, Cisco Spark gibi freemium tarzda hizmet veren uygulamaların HEVC bedeli ödemek zorunda olması sorunu daha da büyütüyor. 

Cisco'nun açık kaynak kodeki Thor adını taşıyor. Firma kodekini internet standartları geliştiren IETF organizasyonuna da göndermiş durumda. IETF internetteki video standartlarını bir çatı altında toplamak için çalışmalar yapıyor bu standart NETVC adını alacak. NETVC herhangi bir patent kavgasına da konu olmayacak. 

Cisco'nun yanında Google'ın VP9, Mozilla'nın Daala kodekleri de organizasyona gönderildi ve çalışmalar takip ediliyor. Cisco, http://thor-codec.org adresinde kodekin açık kaynak kodlarını yayımlamış durumda.  

http://www.tomshardware.com/news/cisco-royalty-free-thor-video-codec,29817.html Yorum Yaz
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alito 4 yıl en beğenilen
Böyle olacağı belliydi zaten. HEVC gibi gruplar oturup düşünsünler şimdi.
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SkewCurrent 4 yıl
Biraz geç kalındı. HEVC için özel silikonlar tasarlandı, bir sürü para akıtıldı. Şimdi bu kodeklerin önce kendini ispatlayıp ardından silikon içlerine girebilmeleri lazım. Kolay bir süreç değil.
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kralkarga 4 yıl
lisans bedeli falan anlamam ama hevc ya da diğer adıyla h.265 çok iyi bi format, 3 gb olan film dosyasını 300-400 mb civarına indiriyor kalite kaybı olmadan ki bu 4k içeriklerin yaygınlaşması için muazzam önemde bi olay.
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kadirirdem 4 yıl
şimdi HEVC gibi gruplar düşünsün geliştirsinler inşaşlah başarılı olur tebrik etmek lazım....
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alito 4 yıl en beğenilen
Böyle olacağı belliydi zaten. HEVC gibi gruplar oturup düşünsünler şimdi.
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Virinom 4 yıl
Performans ve sıkıştırma testleri ne zaman gelir ?
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