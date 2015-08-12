Cisco açık kaynak bir video kodeki geliştiriyor

Son dönemde yüksek çözünürlüklü ve kaliteli videolara imkan tanıyan H.264, HEVC gibi standartların patentlerini elinde tutan grupların fahiş lisans fiyatlandırması açık kaynak çalışmalarını hızlandırmış durumda.





Cisco yaptığı açıklamada hiç olmadığı kadar büyük bir lisans bedeli sorunu ile karşı karşıya olduklarını ve açık kaynak çözümler ile bu sorunların üstesinden gelmek zorunda olduklarını dile getirdi.





HEVC ile birlikte içeriklerden lisans bedeli talep eden iki grup ortaya çıktı. Bunun sonucunda lisans bedelleri 16 kat artış gösterdi. H.264 döneminde tek bir grup bulunuyordu ve lisans bedelleri de kısmen düşüktü.





Bunun yanında HEVC patentlerinin açık kaynak projelerde kullanılamaması, WebEx, Cisco Spark gibi freemium tarzda hizmet veren uygulamaların HEVC bedeli ödemek zorunda olması sorunu daha da büyütüyor.





Cisco'nun açık kaynak kodeki Thor adını taşıyor. Firma kodekini internet standartları geliştiren IETF organizasyonuna da göndermiş durumda. IETF internetteki video standartlarını bir çatı altında toplamak için çalışmalar yapıyor bu standart NETVC adını alacak. NETVC herhangi bir patent kavgasına da konu olmayacak.





Cisco'nun yanında Google'ın VP9, Mozilla'nın Daala kodekleri de organizasyona gönderildi ve çalışmalar takip ediliyor. Cisco, http://thor-codec.org adresinde kodekin açık kaynak kodlarını yayımlamış durumda.

http://www.tomshardware.com/news/cisco-royalty-free-thor-video-codec,29817.html