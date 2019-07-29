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Cisco zorlu çalışma şartlarına özel yeni Nesnelerin İnterneti çözümlerini duyurdu

Cisco özellikle kimyasal tesisler, petrol rafinerileri ve madenler gibi yeryüzündeki en zorlu çalışma şartlarına sahip iş ortamları için özel olarak tasarlanmış yeni akıllı ağ teknolojisini tanıttı.
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde tablet veya akıllı telefon tarafında zorlu çalışma şartlarına özel olarak geliştirilmiş dayanıklılık odaklı ürünler görüyorduk. Artık Nesnelerin İnterneti sektörü de zorlu ortam koşullarına dayanıklılık kazanmaya başladı.

Yeni Cisco teknolojileri

Cisco firması Nesnelerin İnterneti çözümlerini sezgisel ağ teknolojileriyle harmanlayarak kimyasal tesislerden, petrol rafinelerine ve madenlere kadar yeryüzündeki birtakım zorlu çalışma koşullarına sahip iş ortamlarını kapsayacak şekilde genişletiyor.

Sezgisel ağ çözümü işletmelerin amaçlarını algılayıp bu amaçları ağ politikalarına dönüştürüyor. Sezgisel ağ çözümünün IoT müşterilerine sunulması, işletmelere otomasyona elverişli ölçekleme yapabilme becerisi kazandırmanın yanı sıra mevcut altyapılarını 5G gibi yeni teknolojilerle birlikte çok katmanlı bir güvenlik çatısı altında çalıştırabilme esnekliğini de kazandırıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta"

Açıklanan yeni çözümler; yoğun su, toz ve benzeri zorlayıcı bileşenlere sahip ortamlara karşı dayanıklı endüstriyel anahtarlar, kablosuz ağ erişim noktaları ve yönlendirici cihazlar gibi farklı bileşenler içeriyor.

Bu çözümlerden Catalyst Heavy Duty serisi anahtarlar ve kablosuz ağ erişim noktaları toza, suya ve diğer olağanüstü doğa koşullarına uzun süre maruz kalınan durumlara dayanacak şekilde tasarlandı. Bu IP67 sınıfı ürünler, kampüs, şube ve operasyonel teknoloji (OT) ortamları için geliştirilmiş güvenli ve akıllı bir platform olan Cisco DNA Center- Cisco DNA Merkezi tarafından yönetiliyor.

Yeni Cisco Endüstriyel Yönlendiricisi, Cisco SD-WAN (yazılım tabanlı geniş alan ağı) özelliklerini de destekleyerek uzak konumları birbiriyle bağlantılı hale getiriyor ve uygulamaların performansını artırıyor. Bu çözüm endüstriyel IoT müşterileri için özel tasarlanmış ilk SD-WAN çözümü.

IoT Developer Center – IoT Uygulama Geliştirici Merkezi ise eğitim materyalleri, uygulama geliştirme araçları ve destek kaynakları da sunuyor. Bu şekilde iş ortakları çözüm ve uygulamaları hiç beklemeden tasarlamaya başlayabiliyor.

 

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