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"Çizebiliyorsan uçabilirsin" diyen Ares, Kickstarter'da destek aramaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Son dönemin oldukça ilgi çeken popüler teknolojilerinden insansız hava araçları, bilindiği üzere dört pervaneli olmalarına rağmen çok da kolay bir kullanım süreci sunmuyorlar. Bu süreci kolaylaştırmayı amaçlayan en yeni projelerden Ares ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da 50,000$ toplamayı hedefliyor.
One, HD ve 4K olmak üzere dört farklı versiyon olarak hazırlanan insansız hava aracı Ares, iOS cihazlara yüklenen uygulaması üzerinden çizilen rotaya göre uçuşunu gerçekleştirebiliyor. Kalkış ve iniş dahil bütün işlemleri otonom olarak kendi başına yapan insasız hava aracı, yine uygulaması üzerinden kameranın bakacağı yön ve yükselik gibi ayarlamaları da aktif olarak sunuyor. Bütün sürümlerinde ortalama olarak 20 dakika boyunca havada kalabilen Ares, One versiyonunda GoPro kameralar taşırken, HD versiyonunda dahili kamerasıyla 1080 piksel videolar, 4K versiyonunda ise adından da anlaşılabileceği üzere yeni dahili kamerasıyla 4K videolar (13 durak dinamik aralığa sahip H.264 ve RAW format) kayıt altına alabiliyor.
 
Taşıdığı kameralarıyla 5MP ile 13MP arası fotoğraflar çekebilen Ares, bağlı iOS cihazlara kablosuz görüntü aktarımı yapabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özel uygulamasıyla bulunulan bölgede uçuşa kapalı bir alanın olup olmadığını gözler önüne serebilen araç, birçok benzeri gibi çok daha yumuşak çekim sonuçları için görüntü sabitleme teknolojisini de gövdesinde barındırıyor.
One için 699$, HD için 899$, 4K içinse yapılacak en az 1,200$ bağış miktarlarıyla 2015 Ekim ile 2016 Şubat aylarında elde edilebilen Ares'in yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/aresdrones/ares-finally-a-drone-everyone-can-fly?ref=category_newest Yorum Yaz
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KASIMOGLU 4 yıl
işe yarayan bişey olsa çoktan piyasaya sürerlerdi hayal ve para tuzağından başka birşey değil. Keşke gercek olsada 1200 değil 3000$ ödesem çunki işim icabı çok ihtiyacım var böyle bir alete.
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Captain_Ivy 4 yıl
Güzel aslında. Helikopteri kullanmayı bilmeyenler için birebir. Rüzgarlı havalarda rüzgara karşı direnç sağlaya da biliyorsa gerçekten güzel
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omerhakanbilici 4 yıl KASIMOGLU
KASIMOGLU

işe yarayan bişey olsa çoktan piyasaya sürerlerdi hayal ve para tuzağından başka birşey değil. Keşke gercek olsada 1200 değil 3000$ ödesem çunki işim icabı çok ihtiyacım var böyle bir alete.

Merak ettim işiniz nedir? Neden çok ihtiyacınız var otonom bir drone'a?
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mahmut716 4 yıl KASIMOGLU

kardeş, işe yarayan herşey , hemen piyasaya mı sürülür? harry potter serisi kitapları, italyada bir lise kitap sergisinde farkedildi ve dünyada en çok satan kitap oldu
lütfen gereksiz mesaj atmayin... gidin konu-dışına yazın böyle şeyleri
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