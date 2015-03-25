"Çizebiliyorsan uçabilirsin" diyen Ares, Kickstarter'da destek aramaya başladı

Son dönemin oldukça ilgi çeken popüler teknolojilerinden insansız hava araçları, bilindiği üzere dört pervaneli olmalarına rağmen çok da kolay bir kullanım süreci sunmuyorlar. Bu süreci kolaylaştırmayı amaçlayan en yeni projelerden Ares ise, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da 50,000$ toplamayı hedefliyor.

One, HD ve 4K olmak üzere dört farklı versiyon olarak hazırlanan insansız hava aracı Ares, iOS cihazlara yüklenen uygulaması üzerinden çizilen rotaya göre uçuşunu gerçekleştirebiliyor. Kalkış ve iniş dahil bütün işlemleri otonom olarak kendi başına yapan insasız hava aracı, yine uygulaması üzerinden kameranın bakacağı yön ve yükselik gibi ayarlamaları da aktif olarak sunuyor. Bütün sürümlerinde ortalama olarak 20 dakika boyunca havada kalabilen Ares, One versiyonunda GoPro kameralar taşırken, HD versiyonunda dahili kamerasıyla 1080 piksel videolar, 4K versiyonunda ise adından da anlaşılabileceği üzere yeni dahili kamerasıyla 4K videolar (13 durak dinamik aralığa sahip H.264 ve RAW format) kayıt altına alabiliyor.

Taşıdığı kameralarıyla 5MP ile 13MP arası fotoğraflar çekebilen Ares, bağlı iOS cihazlara kablosuz görüntü aktarımı yapabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özel uygulamasıyla bulunulan bölgede uçuşa kapalı bir alanın olup olmadığını gözler önüne serebilen araç, birçok benzeri gibi çok daha yumuşak çekim sonuçları için görüntü sabitleme teknolojisini de gövdesinde barındırıyor.

One için 699$, HD için 899$, 4K içinse yapılacak en az 1,200$ bağış miktarlarıyla 2015 Ekim ile 2016 Şubat aylarında elde edilebilen Ares'in yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/aresdrones/ares-finally-a-drone-everyone-can-fly?ref=category_newest