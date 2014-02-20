Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Classic Arcade Wristwatch ile atari kabinleri kolunuza geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,3b
1
22
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Classic Arcade Wristwatch ile atari kabinleri kolunuza geliyor

Bir dönemin oyunseverleri için vazgeçilmez özellikte olan atari kabinleri artık yerini eğlence merkezlerine bırakmış durumda. Ancak nostalji yaşamak isteyenler için minik de olsa bir alternatif sunuluyor.

Classic Arcade Wristwatch atari kabini şeklinde tasarlanmış bir kol saati. Kol saati Galactic Defense oyunundan hatırlayacağınız bir tasarım ile size zamanı gösteriyor. Uzay taşları saat ve dakikaları temsil ederken, uzay gemisi ise saniyeleri gösteriyor.

Ne yazık ki kol saati ile herhangi bir oyun oynamak mümkün değil. Sadece ateş tuşuna basıldığında kadran aydınlanıyor ve bir silah sesi duyuluyor. Atari salonu nostaljisi yaşamak isteyenlere hitap eden saat 60$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.ubergizmo.com/2014/02/classic-arcade-wristwatch-looks-cool Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Haa ,bir de eve gelip de "Ama senin kol iyi ondan yendin" diyen çıkarsa, hemen şunu çıkartıp benim
oynadığım kolu ona verip yine yeniyorum. Ondan sonra Kol Bozuktu diyemiyorlar.


Bu arada 15 senedir bende bu kol...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Haa ,bir de eve gelip de "Ama senin kol iyi ondan yendin" diyen çıkarsa, hemen şunu çıkartıp benimoynadığım kolu ona verip yine yeniyorum. Ondan sonra Kol...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bingbang 5 yıl
Atari+saat daha ucuz :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
uygulndım be çocukluğumuzun katili atari salonları arcade makinalardaki tadı hiçbiri vermedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spenx01 5 yıl
Bunu Endüstriyel Ürünler Tasarımı 1. sınıf stüdyo projesi olarak versen kesin sınıfta kalırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
yok artık dedirtecek cinsten birşey olmuş bu .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 5 yıl
Çok çirkin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 5 yıl
King Of Fighters 97 FOREVER...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl DownClock01
DownClock01
King Of Fighters 97 FOREVER...

Tamam 97 çok iyi oyun, kabul ediyorum.

Ama 95 ve özellikle en çok zevk aldığım 94 varken 97 yi açmıyorum bile...

94 de Andy ile şişkodan önce dayak yiyiyorum. Sonunda kırmızı olunca arka arkaya ölüm hareketi yapmaya başlıyorum.
O da hep korunuyor. Yere inince hemen 1 tane alttan kısa tekme basıp tekrar ölümü koyuyorum. 2 tanesine falan korunduktan
sonra 3. yü yiyiyor. Yerken de öyle bir ses çıkıyor ki, KOF95 teki gibi dıf dıf dıf diye değil, güm güm güm diye...

97 de de Blue Mary güzel. Şu psikopatın kralı Yamazaki'yi çok seviyorum..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Hüzünlendim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
Fantazi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bingbang 5 yıl
Atari+saat daha ucuz :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10346 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, smartwatch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Talibi çok olan" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Olloclip iPhone uyumlu kamera lensleri video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim