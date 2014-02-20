Classic Arcade Wristwatch ile atari kabinleri kolunuza geliyor





Bir dönemin oyunseverleri için vazgeçilmez özellikte olan atari kabinleri artık yerini eğlence merkezlerine bırakmış durumda. Ancak nostalji yaşamak isteyenler için minik de olsa bir alternatif sunuluyor.





Classic Arcade Wristwatch atari kabini şeklinde tasarlanmış bir kol saati. Kol saati Galactic Defense oyunundan hatırlayacağınız bir tasarım ile size zamanı gösteriyor. Uzay taşları saat ve dakikaları temsil ederken, uzay gemisi ise saniyeleri gösteriyor.





Ne yazık ki kol saati ile herhangi bir oyun oynamak mümkün değil. Sadece ateş tuşuna basıldığında kadran aydınlanıyor ve bir silah sesi duyuluyor. Atari salonu nostaljisi yaşamak isteyenlere hitap eden saat 60$ fiyat etiketine sahip.

http://www.ubergizmo.com/2014/02/classic-arcade-wristwatch-looks-cool