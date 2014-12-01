Clip Art resim kütüphanesi tarihe karıştı





Office kullanıcıları için yıllarca sayısız resim ve ikon sağlayan Clip Art resim kütüphanesi güncellenmek yerine tamamen iptal edildi ve kullanıcılar Bing resim servisine yönlendirilmeye başlandı.





Clip Art kütüphanesinde ilişkili resimlerin çok eski şekiller yansıtıyor olması servise olan ilgiyi de azaltmıştı. Bing resim servisi sayesinde kullanıcılar aradıkları konu ile ilgili daha modern resimlere ulaşabilecek ve istediklerini indirebilecek.





Bing resim servisi ayrıca lisans gerektiren görselleri ayrıştırıyor ve kullanıcılara tamamen ücretsiz görseller sunuyor.

http://venturebeat.com/2014/12/01/microsoft-kills-clip-art-image-library-redirects-office-users-to-bing-images/