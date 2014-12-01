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Clip Art resim kütüphanesi tarihe karıştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Clip Art resim kütüphanesi tarihe karıştı

Office kullanıcıları için yıllarca sayısız resim ve ikon sağlayan Clip Art resim kütüphanesi güncellenmek yerine tamamen iptal edildi ve kullanıcılar Bing resim servisine yönlendirilmeye başlandı. 

Clip Art kütüphanesinde ilişkili resimlerin çok eski şekiller yansıtıyor olması servise olan ilgiyi de azaltmıştı. Bing resim servisi sayesinde kullanıcılar aradıkları konu ile ilgili daha modern resimlere ulaşabilecek ve istediklerini indirebilecek. 

Bing resim servisi ayrıca lisans gerektiren görselleri ayrıştırıyor ve kullanıcılara tamamen ücretsiz görseller sunuyor.  

http://venturebeat.com/2014/12/01/microsoft-kills-clip-art-image-library-redirects-office-users-to-bing-images/ Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 4 yıl
Yıllardır Office kullanıyorum, ilk defa duydum desem. Ya da bir kere kullanmış, unutmuşumdur.
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selmand 4 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri
Yıllardır Office kullanıyorum, ilk defa duydum desem. Ya da bir kere kullanmış, unutmuşumdur.

İşte daha da eskilerden olsaydın bilirdin bro...




2 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 4 yıl
donanım haber şu haber işini bir tutturamadı gitti.
bu kadar gereksiz bir haberi başka haber yapan görmedim.
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umut_baris 5 yıl


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