Club Penguin kapanıyor

Yaşı 20’yi geçmeyen gençlerin çocukluğuna denk gelen dönemler, Club Penguin’in henüz yeni olduğu ve oldukça popüler olduğu dönemlerdi. Kullanıcıların kendine ait penguen karakterlerine sahip oldukları ve bu karaktere giysi, eşya vb. çok sayıda satın alma yapabildiği bu oyunda aynı zamanda kayak merkezi, dojo gibi çok sayıda mekana da gidilebiliyor. 2000’lerin başında Rocketsnail Games isimli şirket tarafından geliştirilen Club Penguin, 2005’te günümüzdeki halinin temeli atılmıştı. Çocuklara yönelik geliştirilen belki de ilk devasa çok oyunculu online oyun olan Club Penguin, çıktığı ilk yıllarda televizyon ve gazetelere bile konu oldu.

Artan popülerliğinin sonucunda ise 2007’de Disney tarafından satın alındı. Disney tarafından alındıktan sonra özellikle para ödeyen kullanıcıların çok fazla ayrıcalığa sahip olması konusunda eleştiriliyordu. Son yıllarda ise kullanıcı sayıları düşüşteydi. Şimdi de oyunun geliştiricileri tarafından yapılan duyuruya göre Club Penguin’in hayatına farklı bir şekilde devam edeceği ortaya çıktı.

Oyunun geliştiricileri tarafından salı günü yapılan açıklamada, 11 yılı deviren Club Penguin’in 29 Mart’ta kapatılacağı belirtildi. Ancak bu kapanış Club Penguin için tam olarak bir son olmayacak. Çünkü Club Penguin Island isimli bir oyunla yola devam edilecek. Oyunun mobil cihazlar ve bilgisayarlar için çıkacağı açıklansa da başka hiçbir bilgi verilmedi. Şu anki Club Penguin’in Adobe Flash kullandığını ve tarayıcı üzerinden oynandığını belirtmekte fayda var.

İsminin çok fazla değişmediği göz önüne alınırsa, yeni oyunun da klasik Club Penguin oynanışı, yapısı gibi özelliklerinden çok fazla uzaklaşmayacağı düşünülebilir. Geliştirici şirketin yaptığı açıklamadaki diğer önemli bir nokta ise, üyeliklerle ilgili. Açıklamada, şimdiki üyelerin oyun kapanmadan hemen önce yeni oyuna geçiş yapma şansı olacağı belirtildi.

Club Penguin’in kapanışından önce ise oyunun içinde 1 Şubat’ta çok büyük bir parti verildi. Ayrıca, birkaç gün önce yeni üyelik sistemi de kapatıldı. Ama ücretli üyelerin kapanışa kadar premium özelliklerini kullanabilecekleri belirtiliyor.

Çok sayıda kişinin çocukluk döneminde yer edinmiş bu oyunun kapanışı da haliyle internette oldukça ilgi çekti. Bunlardan birkaçını aşağıda görebilirsiniz:

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/01/31/club-penguin-shutting-down-and-everyone-sad/97277620/