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Club Penguin kapanıyor

Günümüzün yirmi yaş altı gençlerinin çoğunun çocukken bir kere de olsa oynadığı Disney’in Club Penguin adlı oyununun kapatılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde.
2 yıl
10,3b
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14
Diğer
Alper Çakan
Yazar
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Club Penguin kapanıyor
Yaşı 20’yi geçmeyen gençlerin çocukluğuna denk gelen dönemler, Club Penguin’in henüz yeni olduğu ve oldukça popüler olduğu dönemlerdi. Kullanıcıların kendine ait penguen karakterlerine sahip oldukları ve bu karaktere giysi, eşya vb. çok sayıda satın alma yapabildiği bu oyunda aynı zamanda kayak merkezi, dojo gibi çok sayıda mekana da gidilebiliyor. 2000’lerin başında Rocketsnail Games isimli şirket tarafından geliştirilen Club Penguin, 2005’te günümüzdeki halinin temeli atılmıştı. Çocuklara yönelik geliştirilen belki de ilk devasa çok oyunculu online oyun olan Club Penguin, çıktığı ilk yıllarda televizyon ve gazetelere bile konu oldu.
Artan popülerliğinin sonucunda ise 2007’de Disney tarafından satın alındı. Disney tarafından alındıktan sonra özellikle para ödeyen kullanıcıların çok fazla ayrıcalığa sahip olması konusunda eleştiriliyordu. Son yıllarda ise kullanıcı sayıları düşüşteydi. Şimdi de oyunun geliştiricileri tarafından yapılan duyuruya göre Club Penguin’in hayatına farklı bir şekilde devam edeceği ortaya çıktı.
Oyunun geliştiricileri tarafından salı günü yapılan açıklamada, 11 yılı deviren Club Penguin’in 29 Mart’ta kapatılacağı belirtildi. Ancak bu kapanış Club Penguin için tam olarak bir son olmayacak. Çünkü Club Penguin Island isimli bir oyunla yola devam edilecek. Oyunun mobil cihazlar ve bilgisayarlar için çıkacağı açıklansa da başka hiçbir bilgi verilmedi. Şu anki Club Penguin’in Adobe Flash kullandığını ve tarayıcı üzerinden oynandığını belirtmekte fayda var.
İsminin çok fazla değişmediği göz önüne alınırsa, yeni oyunun da klasik Club Penguin oynanışı, yapısı gibi özelliklerinden çok fazla uzaklaşmayacağı düşünülebilir. Geliştirici şirketin yaptığı açıklamadaki diğer önemli bir nokta ise, üyeliklerle ilgili. Açıklamada, şimdiki üyelerin oyun kapanmadan hemen önce yeni oyuna geçiş yapma şansı olacağı belirtildi.
Club Penguin’in kapanışından önce ise oyunun içinde 1 Şubat’ta çok büyük bir parti verildi. Ayrıca, birkaç gün önce yeni üyelik sistemi de kapatıldı. Ama ücretli üyelerin kapanışa kadar premium özelliklerini kullanabilecekleri belirtiliyor.
Çok sayıda kişinin çocukluk döneminde yer edinmiş bu oyunun kapanışı da haliyle internette oldukça ilgi çekti. Bunlardan birkaçını aşağıda görebilirsiniz:

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/01/31/club-penguin-shutting-down-and-everyone-sad/97277620/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
oyun açılıyor şuanda oyundaki herkes bot mu?
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aycibin 8 ay
Benim 25'li yaslarima denk gelmis.hic duymadim :)
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Gunpower-storm 8 ay
Her gün oynarken yeni gelen update ile dedektiflik oyunlarının kapanmasından itibaren oyunu bırakanlardan biriydim. Oyunda siz kime şekil yapıyonuz lan dercesine yılların kara kuşak binlerce parası olan igloda tüm ücretsizin en iyileri ve puffle'lara yüz yıllık yemekli hesabımı kapatmışlardı. Yeni hesap açmıştım bi ara hâlen ded yokken onuda biraz iyileştirmiştim sonra yine hesabı kapatmışlardı çünkü başka oyuna başlamıştım. En sonunda güzel haberi almıştım, dedektiflik geri dönmüştü! Belki 4.üyeliğimdi ama dedektiflikleri yeniden yapmıştım ama eskiden yardım almadan yaparken o zaman hep videolardan bakmıştım. Sonra martta kapanacağını duyup üzülmüştüm. Belki ondan önce martta bir kez daha girmişimdir diye düşünüyorum. En sonunda bu yılın mart ayında oyunun o günlerde kapandığını hatırlayıp tekrardan onun hakkında bir değişiklik var mı diye baktım(not: cpi'yi hiç sevmedim, club credit cart penguin island gibiydi ve de eski özelliklerden kalmamıştı) ve ekşide bi baktım club penguin rewritten diye bir şey açılmıştı. Benim bi an kalbim hızlanmaya başlamıştı ama yarım dakika sürdü. Çünkü bakıma alınmış, hatta belki kapanmıştı. Sonra 1 ay takipte kaldım ve açıldığını gördüm ama o arada bilgisayarı satmıştım. Böyle hayatın ben dit. Dedektiflik gider, geldiğinde oyun kapanır ve cpr geldiğinde ben bilgisayarı satarım. Telefondan puffin web browser ile girmeye çalışsamda 1 fps almıştım. Şimdi tanıdığımın bilgisayarını kullanarak yeniden kayıt olacağım. Vay be, oynarken daha yazma bilmiyorken oynadığım küçüklük videom bile vardı. Klavyeye yazı yazarak giriş yapıyordum. Ulan niye zaman geri dönmüyor... dolar oldu 6,5 euro nerdeyse 8 benzin bilmemkaç olmuş hâlen yaşıyoruz.
Edit: Ve dedektiflik yok. Artık bekleyeceğim. Başka zamanaymış.
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DH Misafiri 9 ay
sensei'nin eski arkadaşını yenmiştiştim bu duyguları yaşattığınız için teşekkür ederiz Clup Penguin (clup penguin best day ever şarkısını tavsiye ederim)
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Captain_Ivy 2 yıl
90 lıyım ve ilk defa görüyorum
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DH Misafiri 2 yıl
yıllar önce tanışmıştım siteyle ve yeğenlerime,tanıdıkların çocuklarına tavsiye edip oynamalarını sağlamıştım. Şimdi bu sitenin yeni versiyonuna üye olamayacak mıyız?
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DH Misafiri 2 yıl
oyunu 9 yıldır oynuyorum ah eskiden summit server ı türk doluydu hala ordan edindiğim dostlarımla görüşüyoruz.
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Funder 2 yıl
2007 zamanı harikaydı. Summit serverinde Türkler çok olurdu. Gsdundar, Pinkmadam, Andoras gibi efsaneler vardı. Dragonfable ve bunu çok oynardım.
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sniper23 2 yıl
Bir DragonFable bir de bu oyunu oynuyordum. Yıl 2006.
Zamanla oyunlar çok çok gelişince, web-bazlı oyunların yüzüne bakmaz olduk.
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aygunn 2 yıl
Güzel oyundu bir efsane daha bitti
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