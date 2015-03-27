Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çocukları hedef alan interaktif projektör: Lumo

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
1
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çocukları hedef alan interaktif projektör: Lumo
 
Günümüzde bilgisayar ya da mobil cihazlar için binlerce hem eğlendirici hem de öğretici oyun yer alıyor olmasına rağmen, bu tarz içerikler çocukların aktif olarak hareket etmesini gerektirmiyor. Bu noktada hazırlanan interaktif projektör modeli Lumo ise, çocukların odalarını istedikleri büyüsel dünyaya çeviriyor.
Dünya çapına yayılmak adına bağış platformu Indiegogo üzerinde destek armaya çıkan Lumo, Meg Athavale'nin CEO koltuğunda oturduğu Kanada merkezli bir şirket tarafından geliştiriliyor. Android işletim sisteminin kullanan ve teknik olarak 854 x 480 piksel çözünürlük, 100 lümen ışık gücü, 20,000 saat kullanım süresi, 1.6 GHz dört çekirdekli işlemci, 8GB dahili hafıza ve WiFi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri gibi detaylar taşıyan pico formundaki projektör, tavana asılarak odaların tabanına çocukları odak noktasına alan içerikler yansıtıyor. Barındırdığı öğretici ve eğlendiri içerikleri mobil cihazlar ya da bilgisayarlar üzerinden güncelleyebilen Lumo, dahili sensörleriyle çocukların bu içeriklerle etkileşime girmesine de imkan tanıyor ve böylece çok daha aktif bir süreç sağlanabiliyor.
Çocukları hedef alan interaktif projektör: Lumo
 
Sahip olunan farklı oyuncakları sürece dahil ederek örneğin yansıtma tekniğiyle bir arabayı uzay aracı haline getirebilen cihaz, seçilen içeriğe bağlı olarak bütün yaş gruplarına uyum sağlayabiliyor ve ihtiyaç durumlarında normal bir projektör olara da kullanılabiliyor. Şimdiden 100'den fazla özelleştirilmiş oyunu bulunan Lumo, "Motion Maker" isimli basit uygulaması üzerinden çocuklara kendi oyunlarını geliştirme şansını da tanıyor.
Genel olarak ilginç bir deneyim vaat eden interaktif projektör modeli Lumo, şimdiye kadar 37,338$ toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 549$ bağış ile 2016'nın Haziran ayında elde edilebilen cihazın yapabildiklerini aşağıda görebilirsiniz.
Çocukları hedef alan interaktif projektör: Lumo
 

https://www.indiegogo.com/projects/lumo-interactive-projector Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur1971 4 yıl
Bu tarzda çocuklara yoneik teknolojiler maalesef ticari kaygılar sebebiyle daha piyasaya çıkmadan kayboluyor Burada da fiyat baya yuksek Bu fiyatla yine iyi satmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji 4 yıl Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim