Çocukları hedef alan interaktif projektör: Lumo

Günümüzde bilgisayar ya da mobil cihazlar için binlerce hem eğlendirici hem de öğretici oyun yer alıyor olmasına rağmen, bu tarz içerikler çocukların aktif olarak hareket etmesini gerektirmiyor. Bu noktada hazırlanan interaktif projektör modeli Lumo ise, çocukların odalarını istedikleri büyüsel dünyaya çeviriyor.

Dünya çapına yayılmak adına bağış platformu Indiegogo üzerinde destek armaya çıkan Lumo, Meg Athavale'nin CEO koltuğunda oturduğu Kanada merkezli bir şirket tarafından geliştiriliyor. Android işletim sisteminin kullanan ve teknik olarak 854 x 480 piksel çözünürlük, 100 lümen ışık gücü, 20,000 saat kullanım süresi, 1.6 GHz dört çekirdekli işlemci, 8GB dahili hafıza ve WiFi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri gibi detaylar taşıyan pico formundaki projektör, tavana asılarak odaların tabanına çocukları odak noktasına alan içerikler yansıtıyor. Barındırdığı öğretici ve eğlendiri içerikleri mobil cihazlar ya da bilgisayarlar üzerinden güncelleyebilen Lumo, dahili sensörleriyle çocukların bu içeriklerle etkileşime girmesine de imkan tanıyor ve böylece çok daha aktif bir süreç sağlanabiliyor.

Sahip olunan farklı oyuncakları sürece dahil ederek örneğin yansıtma tekniğiyle bir arabayı uzay aracı haline getirebilen cihaz, seçilen içeriğe bağlı olarak bütün yaş gruplarına uyum sağlayabiliyor ve ihtiyaç durumlarında normal bir projektör olara da kullanılabiliyor. Şimdiden 100'den fazla özelleştirilmiş oyunu bulunan Lumo, "Motion Maker" isimli basit uygulaması üzerinden çocuklara kendi oyunlarını geliştirme şansını da tanıyor.

Genel olarak ilginç bir deneyim vaat eden interaktif projektör modeli Lumo, şimdiye kadar 37,338$ toplamayı başarmış durumda. Yapılacak en az 549$ bağış ile 2016'nın Haziran ayında elde edilebilen cihazın yapabildiklerini aşağıda görebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/lumo-interactive-projector