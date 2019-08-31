Çocukların gizliliğini ihlal eden Youtube yaklaşık 200 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD medyası Cuma günü yaptığı açıklamada, Google’ın, çocukların gizlilik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 150-200 milyon dolar arasında ceza ödeyeceğini açıkladı.

Ceza düşük bulundu

Politico'ya göre, YouTube aleyhindeki iddialar, platformun 13 yaşın altındaki kullanıcılar hakkında ebeveynlerden izin almadan veri toplayarak çocukların gizliliğini koruyan yasaları ihlal ettiğini söyleyen gizlilik organizasyonları tarafından öne sürüldü. New York Times’a göre ise ABD Federal Ticaret Komisyonu bu ceza kararını Eylül ayında açıklayacak.

https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/google-to-pay-out-150-200-mn-over-youtube-privacy-claims/article29307784.ece

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Avukatlık grubutarafından yapılan açıklamada da kesilen cezanın Google’ın büyüklüğü ve geliri göz önüne alındığında “aşırı derecede düşük” olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda kişiselgerekçesiyle Facebook şirketine debir para cezası verilmişti.