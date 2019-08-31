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Çocukların gizliliğini ihlal eden Youtube yaklaşık 200 milyon dolar ceza ödeyecek

Uzun bir süredir Youtube'un 13 yaş altındaki kullanıcılar hakkında veri topladığı ve çocukların gizliliğini ihlal ettiğini iddia ediliyordu. Beklenen oldu ve şirkete yüklü bir ceza kesildi.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD medyası Cuma günü yaptığı açıklamada, Google’ın, çocukların gizlilik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 150-200 milyon dolar arasında ceza ödeyeceğini açıkladı.

Ceza düşük bulundu

Politico'ya göre, YouTube aleyhindeki iddialar, platformun 13 yaşın altındaki kullanıcılar hakkında ebeveynlerden izin almadan veri toplayarak çocukların gizliliğini koruyan yasaları ihlal ettiğini söyleyen gizlilik organizasyonları tarafından öne sürüldü. New York Times’a göre ise ABD Federal Ticaret Komisyonu bu ceza kararını Eylül ayında açıklayacak.
Avukatlık grubu Dijital Demokrasi Merkezi tarafından yapılan açıklamada da kesilen cezanın Google’ın büyüklüğü ve geliri göz önüne alındığında “aşırı derecede düşük” olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda kişisel verileri kötüye kullandığı gerekçesiyle Facebook şirketine de 5 milyar dolarlık bir para cezası verilmişti.


https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/google-to-pay-out-150-200-mn-over-youtube-privacy-claims/article29307784.ece Yorum Yaz
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emre1393 1 sa.
Para kazanmak için çocuklarını Youtube'da malzeme eden ebeveynlerin kanallarını da kapatsınlar.
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Lenora 2 sa.
şu parayı bana verseler nooooolur
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Çotanak I 2 sa.
Bu ceza az bile ki onlara çerez parası cidden, zaten youtube kanalları ücretli olacak diye bir gündem var
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Mhmmt4991 2 sa.
200 milyon dolar ceza Google için çerez parası bile değil.
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