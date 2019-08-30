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OnePlus akıllı televizyonları için en az 3 yıl güncelleme sözü verdi

Eylül ayında akıllı televizyon modellerini piyasaya sürmeye hazırlanan OnePlus, kullanıcılara üç yıl boyunca güncelleme sözü verdi. Şirketin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar haberimizde.
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hiç şüphe yok ki Apple'ın en iyi yaptığı şeylerden biri de yazılım güncellemeleri diyebiliriz. Şirket 5-6 yıllık cihazlara bile büyük yazılım güncellemeleri sunuyor ve kullanıcılar bu durumdan memnun. Eylül aynında akıllı televizyon modellerini piyasaya sürecek olan OnePlus da Apple'ın izinden gidecek.

Google ile birlikte çalışıyoruz

OnePlus TV markası altında piyasaya sürülecek olan akıllı televizyonların üç yıl boyunca güncelleme garantisiyle satılacağı belirtiliyor. Şrketten konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde: "Yaklaşan OnePlus TV , Android TV'nin "optimize edilmiş" bir sürümüyle güçlendirilecek. Android TV kullanıcı deneyimini optimize etmek ve kullanıcılarımıza en az 3 yıl boyunca Android TV güncellemeleri sunmak için Google ile birlikte çalışıyoruz."
Bazı kullanıcılar bu durumun endişe verici olduğunu düşünebilir. Bunun sebebi ise ortalama üç yılda bir değiştirdiğimiz akullı telefonların aksine, akıllı TV modellerinin daha uzun süre kullanılması. Bu nedenle OnePlus'ın üç yıllık güncelleme garantisi, bu süre bittikten sonra yeni bir TV almamız veya güncellemelerden vazgeçmemiz anlamına gelebilir. Anca eğer TV yazılımını çok önemsemiyorsanız bu durum sizin için önemli olmayabilir.


https://www.droid-life.com/2019/08/29/oneplus-tv-getting-at-least-3-years-of-android-tv-updates-but-it-should-be-many-more/ Yorum Yaz
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kraix 2 dk.
Kaç kişi TV'sini güncelliyor ya da TV'nin güncelleme özelliği var mı yok mu biliyor.
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intel7mix 1 sa.
3 yıl alacaksa pazar payı baya artar diğer firmalar güncelleme vermiyor versede 1 sene anca
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