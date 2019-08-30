OnePlus akıllı televizyonları için en az 3 yıl güncelleme sözü verdi

Hiç şüphe yok ki Apple'ın en iyi yaptığı şeylerden biri de yazılım güncellemeleri diyebiliriz. Şirket 5-6 yıllık cihazlara bile büyük yazılım güncellemeleri sunuyor ve kullanıcılar bu durumdan memnun. Eylül aynında akıllı televizyon modellerini piyasaya sürecek olan OnePlus da Apple'ın izinden gidecek.

Google ile birlikte çalışıyoruz

OnePlus TV markası altında piyasaya sürülecek olan akıllı televizyonların üç yıl boyunca güncelleme garantisiyle satılacağı belirtiliyor. Şrketten konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde: "Yaklaşan OnePlus TV , Android TV'nin "optimize edilmiş" bir sürümüyle güçlendirilecek. Android TV kullanıcı deneyimini optimize etmek ve kullanıcılarımıza en az 3 yıl boyunca Android TV güncellemeleri sunmak için Google ile birlikte çalışıyoruz."

https://www.droid-life.com/2019/08/29/oneplus-tv-getting-at-least-3-years-of-android-tv-updates-but-it-should-be-many-more/

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Bazı kullanıcılar bu durumunolduğunu düşünebilir. Bunun sebebi ise ortalama üç yılda bir değiştirdiğimiz akullı telefonların aksine,daha uzun süre kullanılması. Bu nedenle OnePlus'ın üç yıllık güncelleme garantisi, bu süre bittikten sonra yeni bir TV almamız veya güncellemelerdenanlamına gelebilir. Anca eğer TV yazılımını çok önemsemiyorsanız bu durum sizin içinolmayabilir.