Coinmine One kripto madencilik cihazlarına yeni bir bakış açısı getiriyor

Bugün kripto madencilik ekipmanları alanında sert bir şekilde ayrılmış iki kategori yer alıyor. İlk kategori kısa sürede yüksek oranda kazım yapabilmek için binlerce dolarlık cihazlardan oluşuyor. İkinci kategori ise sadece deneme amaçlı Raspberry Pi gibi zayıf makineler barındırıyor.

Coinmine One özellikleri ve fiyatı

Farbood Nivi tarafından geliştirilen Coinmine One madencilik sistemi ise bu iki kategori arasına yerleşiyor. Yani hem deneysel anlamda kazım yapmak isteyenler hem de bir miktar para kazanmak isteyenler için geliştirilmiş.

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Hoş bir kasa tasarımına sahip olan Coinmine One sisteminde Intel Celeron J serisi bir işlemci ve AMD Radeon RX 570 ekran kartı yer alıyor. 1TB depolama alanı sunan sistem MineOS adında özel bir platform üzerinde çalışıyor.

Sistem iki birimde kazım yapıyor. Ethereum tarafında 29Mh/s, Monero tarafında ise 800h/s kazım oranları mevcut. Giriş seviyesi bir sistem için kazım oranları kabul edilebilir seviyede denebilir.

Coinmine One için belirlenen fiyat 799$ seviyesinde. Kullanıcılar isterse farklı kripto paralar için bileşenleri yükseltebiliyor. Fiyat da bu yükseltme doğrultusunda artıyor.