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Coinmine One kripto madencilik cihazlarına yeni bir bakış açısı getiriyor

Madencilik ekipmanlarına büyük paralar harcamak istemiyorsanız ancak ilgi de duyuyorsanız Coinmine One madencilik sistemi uygun bir fiyata size bu deneyimi sunmaya geliyor.
5 ay
6b
1
4
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün kripto madencilik ekipmanları alanında sert bir şekilde ayrılmış iki kategori yer alıyor. İlk kategori kısa sürede yüksek oranda kazım yapabilmek için binlerce dolarlık cihazlardan oluşuyor. İkinci kategori ise sadece deneme amaçlı Raspberry Pi gibi zayıf makineler barındırıyor.

Coinmine One özellikleri ve fiyatı

Farbood Nivi tarafından geliştirilen Coinmine One madencilik sistemi ise bu iki kategori arasına yerleşiyor. Yani hem deneysel anlamda kazım yapmak isteyenler hem de bir miktar para kazanmak isteyenler için geliştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Kripto para dünyası hareketlendi, Bitcoin yüzde 15 arttı"  

Hoş bir kasa tasarımına sahip olan Coinmine One sisteminde Intel Celeron J serisi bir işlemci ve AMD Radeon RX 570 ekran kartı yer alıyor. 1TB depolama alanı sunan sistem MineOS adında özel bir platform üzerinde çalışıyor.

Sistem iki birimde kazım yapıyor. Ethereum tarafında 29Mh/s, Monero tarafında ise 800h/s kazım oranları mevcut. Giriş seviyesi bir sistem için kazım oranları kabul edilebilir seviyede denebilir.

Coinmine One için belirlenen fiyat 799$ seviyesinde. Kullanıcılar isterse farklı kripto paralar için bileşenleri yükseltebiliyor. Fiyat da bu yükseltme doğrultusunda artıyor.

 

https://techcrunch.com/2018/11/29/the-coinmine-one-is-a-box-that-mines-crypto-at-home/ Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 ay en beğenilen
Zorlama kripto para haberi yaptığınız çok belli oluyor artık ya. Tamam sponsorlarınızı üzmek istemiyorsunuz ama sadece dün 4 tane kripto para haberi girdiniz. Böyle böyle düzeltemezsiniz bu meretin kötü gidişatını.
Zorlama kripto para haberi yaptığınız çok belli oluyor artık ya. Tamam sponsorlarınızı üzmek istemiyorsunuz ama sadece dün 4 tane kripto para haberi girdiniz. B...
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isimsiz2424 5 ay
Dh den başka kriptopara haberi yapan site yok
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kraix 5 ay
DH belli para yatırmış kriptoya...
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thinkwithbrain 5 ay en beğenilen
Zorlama kripto para haberi yaptığınız çok belli oluyor artık ya. Tamam sponsorlarınızı üzmek istemiyorsunuz ama sadece dün 4 tane kripto para haberi girdiniz. Böyle böyle düzeltemezsiniz bu meretin kötü gidişatını.
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isimsiz2424 5 ay
Dh den başka kriptopara haberi yapan site yok
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Omisis046 5 ay
Ben de kripto madencilik cihazlarına bir bakış açısı getiriyorum: Acayip gereksiz, küresel ısınmaya katkı sağlıyorlar, insanlığın enerjisini sömürüyorlar, donanım stoklarını eritiyorlar. Yeter ulan.
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