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Kripto para dünyası hareketlendi, Bitcoin yüzde 15 arttı

Bugün gelen yüksek alımların da etkisiyle Bitcoin yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Kripto para dünyası da beraberinde iki veya üç haneli yükselişler yaşıyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta son yılların en düşük seviyelerine gerileyen ve yatırımcıları karamsarlığa bürüyen kripto para piyasası bugün toparlandı. Tüm para birimleri iki hatta 3 haneli artışlar gösteriyor.

Ümit ışığı doğdu

Bitcoin Cash çatallanmasında mücadelenin sona ermesi ile birlikte toparlanma sinyalleri vermeye başlayan kripto para piyasası yeniden çıkışa geçti. Bitcoin yüzde 15 artış ile 4300$ seviyelerine kendisini atarken diğer birimlere de öncülük etti.

Ayrıca Bkz. "LG mobil bölümde yeniden yapılanma hazırlıkları"

Gelen bilgilere göre bugün erken saatlerde Poloniex ve Bitfinex borsalarında 15400 adet yani yaklaşık 60 milyon dolar değerinde Bitcoin alınarak cüzdanlara aktarıldı. Bazı büyük yatırımcıların çıkış potansiyelini görerek satın alım yaptığı düşünülüyor.

Piyasanın iki numarası haline gelen Ripple yüzde 15 artışla 40 cent seviyesine çıktı. Ethereum ise yüzde 16 artışla 123$ seviyelerini zorluyor. Bitcoin Cash yüzde 11 artışla 195$ olurken Bitcoin SV de 96$ fiyatla dokuzuncu sırada kendisine yer buldu. Pazarın toplam hacmi ise 140 milyar doları geçti.

Önemli bir hareketlilik yaşanıyor olsa da pek çok uzman temkinli yaklaşıyor. Bitcoin fiyatının 4400$ ve 4600$ seviyelerini aşması halinde yeni bir boğa sezonunun başlayabileceği düşünülüyor.

 

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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1BilimAdamı 5 ay en beğenilen
Mantıksız sebeplerle düşerken mantıksız sebeplerden yükselen bir borsa oyunu
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SEO-Uzmanı 5 ay
piyasaya eşit ve adil bir girişi olamayan
her sanal para eninde sonunda balon gibi patlamayacaktır.
özetle avrupa birliği misali ortak olan para birimleri her daim var olacaktır.
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WoXeD 5 ay
tepki yükselişi. 4400 den salar.2600 görmedikçe boğalar koşmaz.mantıksız diyenler kendinde mantık arasın.anlayamadığı şeye b*k atmak insanların geninde var.
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denizbay1 5 ay
Ekrem71 nicki de kötü bir seçim olmuş patron!
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koyunsavar 5 ay
Ekrem seni tebrik ediyorum ne kadar küreselciler in adamı olsan da medeni adamsın. Seni nekadar sert eleştirsemde yazdığım yazıyı silmiyorsun. Senin elemanlar çok ego lu hafif dokunsak hemen siliyorlar.
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1BilimAdamı 5 ay en beğenilen
Mantıksız sebeplerle düşerken mantıksız sebeplerden yükselen bir borsa oyunu
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koyunsavar 5 ay
Patron memnun oldu mu Ekrem?
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dr20mouse 5 ay koyunsavar
böceksavar
Patron memnun oldu mu Ekrem?

Zaten kendisi patron
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