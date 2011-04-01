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ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6890 XStorm modelini hazırlıyor

8 yıl
12,1b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi ColorFire'ın, Radeon HD 6800 serisine güç veren Barts GPU'sunun çiftine yer verdiği Radeon HD 6890 Xstorm isimli özel bir kart üzerinde çalışıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni kartın paralel işlemci sayısı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak tahmin edildiği üzere Radeon HD 6870'deki Barts XT GPU'sunun kullanılması halinde 2240x paralel işlemciyle geleceğini söyleyebiliriz.

Saat hızları hakkında net bir bilginin bulunmadığı yeni model, 4+1 fazlı güç tasarımını kullanıyor ve iki adet 6pin güç konnektörü ile besleniyor. Colorfire'ın özel tasarımlı güncel diğer modellerinde olduğu gibi donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın aynı zamanda çift BIOS'a ve daha yüksek frekanslı ikinci BIOS'a geçiş yaptıran turbo butonuna sahip olduğu bildiriliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olduğu anlaşılan kartın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak; http://news.softpedia.com/news/ColorFire-Develops-Dual-GPU-AMD-Barts-Graphics-Card-Dubbed-the-Radeon-HD-6890-XStorm-192728.shtml


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Manero 7 yıl
AMD RADEON HD 7890 dan sonra en çok merak ettiğim gpu
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VenomS 8 yıl
valahi fiyatı HD6970'dan biraz fazla olursa ben bile tercih ederim
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UzmaN345 8 yıl
fiyatı güzel olursa çok canlar yakar 800 tl olsa ve 900mhz çalısırsa yok satar
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın fiatı 6970 fiatı gibi yada biraz daha üstünde olursa çok rahat satılır ve tercih edilir
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umutcanuygun 8 yıl
Türkiyeye gelmez bence.
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OverClocK1ng 8 yıl
1. Kesinlikle fiyatı çok iyi olacaktır.
2. Niye 2x6 pin ki. Madem voltaj okuma noktaları falan da var keşke overclock için 2x8 pin olsaydı.
3. Şahane olmuş. Keşke diğer markalar da çıkartsalar...
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6.cadde 8 yıl
hangi gpunun kullanılacağı belli değil. iki versiyon da çıkar belki hem pro hem xt, türkiyeye gelirse elimdeki kartları satıp alırım cidden. tek kart üzerinde güzel bir çözüm
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İstan34bul 8 yıl
Ne bu 6870'in çift gpu'lu kartımı 6870cf mi yani kafam karıştı:s
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uniqron 8 yıl
nitro dügmesi gibi turbo :D dügmesi var umarım yüksek performanslı olurda çift gpularda rekabet artar malum gtx460x2 çalışmaları vardı
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JrMaster 8 yıl
bu coolerfire amd nin bir alt kuruluşumu şüphelenmeye başladım
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emregök 8 yıl
4+1 cok az maliyet odaklı
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hooper 8 yıl
süper bir haber kesinlikle fiyatlandırma sağlam olursa çok canlar yakar
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M@U 8 yıl
Kesinlikle daha mantıklı bir kart olacaktır.


Sonuçta Barts gpu'su çok verimli bir gpu ve güç tüketimi, sıcaklık gibi sorunları yok. HD6970'in %50 civarı ve HD5970'in de %20 civarı önünde olması muhtemel. Üst seviye tek geçilecek kart olur. Tabi bu yorum HD6870x2 gibi bir kart için geçerli.
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El Mukteda 8 yıl
katılıyorum gtx580 killer olur
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