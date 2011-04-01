ColorFire çift grafik işlemcili Radeon HD 6890 XStorm modelini hazırlıyor

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticisi ColorFire'ın, Radeon HD 6800 serisine güç veren Barts GPU'sunun çiftine yer verdiği Radeon HD 6890 Xstorm isimli özel bir kart üzerinde çalışıyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen yeni kartın paralel işlemci sayısı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak tahmin edildiği üzere Radeon HD 6870'deki Barts XT GPU'sunun kullanılması halinde 2240x paralel işlemciyle geleceğini söyleyebiliriz.

Saat hızları hakkında net bir bilginin bulunmadığı yeni model, 4+1 fazlı güç tasarımını kullanıyor ve iki adet 6pin güç konnektörü ile besleniyor. Colorfire'ın özel tasarımlı güncel diğer modellerinde olduğu gibi donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan kartın aynı zamanda çift BIOS'a ve daha yüksek frekanslı ikinci BIOS'a geçiş yaptıran turbo butonuna sahip olduğu bildiriliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olduğu anlaşılan kartın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak; http://news.softpedia.com/news/ColorFire-Develops-Dual-GPU-AMD-Barts-Graphics-Card-Dubbed-the-Radeon-HD-6890-XStorm-192728.shtml